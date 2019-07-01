«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине» Первый уже открылся в гипермаркете на Новорижском шоссе
Российский ретейлер X5 Retail Group и одна из крупнейших сетей гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff запустили совместный проект «магазин в магазине».
Первый магазин Hoff уже заработал в «Карусели» на Новорижском шоссе. До конца лета они откроются еще в четырех гипермаркетах в Москве, Подмосковье и Петербурге на условиях субаренды. Такие зоны займут в среднем до 15 % торговых залов сети — от 475 до тысячи квадратных метров.
Ассортимент «магазина в магазине» включает 3,5 тысячи товаров для дома, в том числе посуду, текстиль и ковры. В X5 отметили, что после тестирования решат, будут ли открывать торговые зоны Hoff в других магазинах.
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