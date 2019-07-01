Российский ретейлер X5 Retail Group и одна из крупнейших сетей гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff запустили совместный проект «магазин в магазине».

Первый магазин Hoff уже заработал в «Карусели» на Новорижском шоссе. До конца лета они откроются еще в четырех гипермаркетах в Москве, Подмосковье и Петербурге на условиях субаренды. Такие зоны займут в среднем до 15 % торговых залов сети — от 475 до тысячи квадратных метров.

Ассортимент «магазина в магазине» включает 3,5 тысячи товаров для дома, в том числе посуду, текстиль и ковры. В X5 отметили, что после тестирования решат, будут ли открывать торговые зоны Hoff в других магазинах.