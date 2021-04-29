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2021-04-29T14:25:10.000+03:00
29 апреля 2021
IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
2020-11-25T12:18:09.000+03:00
25 ноября 2020
IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»
Товар дня
2020-10-08T13:36:24.000+03:00
8 октября 2020
Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
2020-09-17T16:46:35.000+03:00
17 сентября 2020
ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов
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