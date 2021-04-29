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IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
29 апреля 2021

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве

25 ноября 2020

IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

17 сентября 2020

ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов