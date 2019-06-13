Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено) Первая «IKEA Сити» в мире
Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает
Стоимость услуги начинается от тысячи рублей
Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает Стоимость услуги начинается от тысячи рублей
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА 19 красивых и функциональных вещей
Сколько стоит обустроить хоум-офис И что нужно для бесперебойной работы на удаленке
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA» Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира
Запуск новой точки намечен на осень
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира Запуск новой точки намечен на осень
Бар «Стрелка» распродаст свою мебель и посуду
Перед закрытием на ремонт заведение решило избавиться от всего ненужного
Бар «Стрелка» распродаст свою мебель и посуду Перед закрытием на ремонт заведение решило избавиться от всего ненужного
На месте «Электронного рая» на «Пражской» открылся мебельный центр «Гранд юг»
Он появился на месте «Электронного рая»
На месте «Электронного рая» на «Пражской» открылся мебельный центр «Гранд юг» Он появился на месте «Электронного рая»
Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло
Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах
Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)
Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено) Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов
В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков
В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома
Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье
Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье
В Москве пройдет интерьерный своп В этот раз его посвятят ванной и прихожей
«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине»
Первый уже открылся в гипермаркете на Новорижском шоссе
«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине» Первый уже открылся в гипермаркете на Новорижском шоссе
IKEA планирует запустить сервис аренды мебели в России в 2020 году
Также ретейлер намерен открыть еще пять магазинов внутри МКАД