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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых
«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых Сверчки, комары, личинки и жук-вонючка
«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых

«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых
Сверчки, комары, личинки и жук-вонючка

Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
СПЕЦПРОЕКТ
Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки И что из этого вышло
Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
СПЕЦПРОЕКТ

Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
И что из этого вышло

Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ
Путешествие по Мексике длиной в год Как абсолютно все может стать неожиданностью
Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ

Путешествие по Мексике длиной в год
Как абсолютно все может стать неожиданностью

Сколько стоит жизнь в Мехико
Сколько стоит жизнь в Мехико Ужин с тако и кесадильями, безопасный транспорт и сейсмоустойчивые дома
Сколько стоит жизнь в Мехико

Сколько стоит жизнь в Мехико
Ужин с тако и кесадильями, безопасный транспорт и сейсмоустойчивые дома

В «Москва Hall» пройдет празднование мексиканского Дня мертвых

На празднике можно будет сделать временную татуировку, потанцевать под хаус или украсить лицо гримом

В «Москва Hall» пройдет празднование мексиканского Дня мертвых

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

Раньше эти направления были доступны только в составе туров

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

На фестивале Мексики расскажут о кактусах и научат письменности майя

Мероприятие совмещено с выставкой о Владимире Маяковском

На фестивале Мексики расскажут о кактусах и научат письменности майя

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых

Красную площадь украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов, а гостям карнавала предложат сладости в виде черепов

В центре Москвы проведут мексиканский День мертвых

Самые популярные города мира для отдыха

Тренды 2018 года назвала компания Mastercard

Самые популярные города мира для отдыха

Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy

Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Застрявшие в Мексике туристы вернулись в Россию

Ранее они не могли вылететь из страны из-за долгов авиакомпании перед аэропортом

Застрявшие в Мексике туристы вернулись в Россию

Новый эпизод «Футурамы», первый арбитр-женщина и премиальная версия iPhone
Новый эпизод «Футурамы», первый арбитр-женщина и премиальная версия iPhone Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Новый эпизод «Футурамы», первый арбитр-женщина и премиальная версия iPhone

Новый эпизод «Футурамы», первый арбитр-женщина и премиальная версия iPhone
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В Москве открывается парк для детей «Кидзания»

«Кидзания» — это мини-город для детей до 14 лет, в котором они пробуют себя в разных профессиях

В Москве открывается парк для детей «Кидзания»

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Amazon, продвижение Apple Watch и угроза для Chanel No. 5

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Страсти по «Коротышке»: Как попался легендарный миллиардер-контрабандист
Страсти по «Коротышке»: Как попался легендарный миллиардер-контрабандист Хоакин Гусман Лоэра бросил школу в 3 классе, но это не помешало ему стать главным наркобароном Латинской Америки. Как действовал автор громких экономических преступлений, чью голову оценили в $5 млн?
Страсти по «Коротышке»: Как попался легендарный миллиардер-контрабандист

Страсти по «Коротышке»: Как попался легендарный миллиардер-контрабандист
Хоакин Гусман Лоэра бросил школу в 3 классе, но это не помешало ему стать главным наркобароном Латинской Америки. Как действовал автор громких экономических преступлений, чью голову оценили в $5 млн?

Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов
Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов Банда грабителей в масках Барака Обамы и Гая Фокса терроризирует краснодарские магазины. H&F вспомнил о других ограблениях с элементами маскарада.
Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов

Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов
Банда грабителей в масках Барака Обамы и Гая Фокса терроризирует краснодарские магазины. H&F вспомнил о других ограблениях с элементами маскарада.

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.

Мексиканцам запретили называть детей в честь Facebook

Власти считают, что это имя может стать причиной оскорбления детей в дальнейшем

Мексиканцам запретили называть детей в честь Facebook

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
Идеи для города: Гостиница из бетонных труб The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.
Идеи для города: Гостиница из бетонных труб

Идеи для города: Гостиница из бетонных труб
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Сегодня мы расскажем о гостиничном комплексе Nomada Tubo Hotel, построенном из труб.

Идеи для города: Бесплатный интернет в парках Мехико The Village продолжает исследовать необычные и полезные проекты, которые придумывают в разных городах мира. Во втором выпуске — история о собаках, чистых парках и системе Poo Wi-Fi.

Идеи для города: Бесплатный интернет в парках Мехико

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света 21 декабря ученые и эзотерики предрекают конец света, потому что календарь майя обрывается на этой дате. The Village проанализировал мировой опыт подготовки к армагеддону.

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1

Подводный музей скульптур В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...

Подводный музей скульптур

Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010 Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...

Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010

El Dia de los Muertos – День Мёртвых День Мертвых - это мексиканский праздник, имеющий доколумбовое происхождение. Отмечается с 1 на 2 ноября и отчасти совпадает с католическими празднованиями Хэллуина. Этот мексиканский и центрально-американский праздник также отмечают во многих штатах США, где наблюдается большой процент мексиканцев.

El Dia de los Muertos – День Мёртвых