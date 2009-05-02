Подводный музей скульптур В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...