По календарю майя 21 декабря 2012 года должен наступить конец света. Тот самый, из голливудских фильмов, со смерчами, цунами, ураганами, техногенными катастрофами и смертельными вирусами. И судя по масштабу трагедии, Брюса Уиллиса или героя-спасителя помоложе ждать не стоит, ибо против пророчества не пойдёшь. Именно в этот день завершится цикл длинного счета Эры Пятого Солнца и знаменитый календарь племени. Некоторые ученые, правда, полагают, что не всё так страшно, и майя просто не стали прорабатывать свой календарь дальше, поскольку и так составили его на полторы тысячи лет вперед. Пока эзотерики спорят и ждут армагеддона, некоторые страны вовсю готовятся к событию. The Village выяснил, где стоять, чтобы забрали инопланетяне, как отсчитывать секунды до конца и почему надо спасти растения.



ФРАНЦИЯ





Жителям деревни около горы Бюгараш во Франции, недалеко от границы с Испанией, очень повезло, когда в прошлом году уфологи всего мира посоветовали ожидать конца света именно в этом месте. На площадке около горы должны приземлиться инопланетяне, которые заберут всех желающих и спасут от конца света. Место примечательно тем, что режиссер Стивен Спилберг якобы снимал фантастический фильм в этих местах, нацисты прорыли под горой Бюгараш секретный тоннель, а потом его внимательно исследовала израильская разведка «Моссад». Пришельцев здесь видели только однажды, да и то этот счастливчик давно почил.После объявления уфологов о том, что «армагеддон встречаем на Бюгараше», в деревню на 200 жителей начали подтягиваться группы энтузиастов, посвятивших жизнь поиску инопланетных сил. Конец, по прогнозу, наступит 21 декабря 2012 года, поэтому места бронируют уже сегодня. Местный мэр Жан-Пьер Делор экзальтированным туристам не рад и всё время ругает иностранцев, которые поклоняются верховным силам на горе и молятся, нередко голыми. Почти все отели в округе уже заполнены, хотя раньше здесь практически не было туристов. Селятся в том числе специалисты по общению с космическими силами, которые проводят мастер-классы за 800 евро в неделю

Возможный катаклизм 2012 года — глобальный парад планет. Сатурн, Юпитер, Марс и Земля визуально выстроятся в одну линию, что породит катастрофические последствия.﻿

Местные власти предупреждают, что в районе просто нет нужной инфраструктуры для такого большого количества людей, и конец света для жителей маленькой деревни может наступить гораздо раньше декабря. Чиновники пытаются призвать на помощь армию, чтобы в конце 2012-го контролировать ситуацию.

Тем временем американским туристам продают туры в Бюгараш в один конец: тут, как говорится, либо пан, либо пропал. Самые ушлые местные, видя интерес к теме, уже готовят партию специального вина и продают билеты на «ковчег спасения».





МЕКСИКА





Министерство туризма Мексики ликует: желающих встретить конец света в декабре на родине майя хоть отбавляй. Мексику в 2012 году посетят 52 млн иностранных туристов, что на 12 млн больше, чем год назад. Иностранцы принесут казне 14,6 млрд долларов. Несмотря на то что чиновники официально отвергли предсказания о конце света, министерство готовит специальную программу туристических мероприятий. Например, на продвижение бренда «Мир майя» выделили 8 млн долларов. Проспекты с подробным описанием племени, его достижений в области астрономии и разъяснение прогноза о конце света можно найти в каждом туристическом месте. А местечко Комалькалько на юге Мексики, где археологи обнаружили надписи с предсказанием, включили в основные туристические маршруты. Но, пожалуй, самой парадоксальной инициативой стало торжественное открытие часов, которые в обратном порядке отсчитывают секунды до 21 декабря 2012 года.

Изменение полюсов Земли и выключение электромагнитного поля планеты на три дня вызовет нарушение физиологии человека и обнуление памяти.﻿



Тем временем в северной Мексике, на полуострове Юкатан, 70 итальянцев возвели целый город-убежище. Территорию в 80 га они купили еще 2 года назад и долго раздумывали, как бы получше обустроить крепость. В итоге в мини-городе Лас-Агилас мексиканского архитектора Карины Валлепо возвели 24 здания с толщиной стен 60 см. При строительстве использованы материалы, которые могут защитить от резкого изменения температур, радиации, огня или наводнений. Однако мирное желание итальянцев пережить конец света на земле майя беспокоит иммиграционные власти Мексики, которые подозревают группу в сектантской деятельности.

НОРВЕГИЯ





Два года назад к концу света начала готовиться Норвегия. Сначала стало известно, что богатейшие люди планеты — Билл Гейтс, представители корпорации «Монсанто» и Фонда Рокфеллера — открыли Свалбардский глобальный банк семенных фондов, говоря проще — банк семян растений мира. Позже это странное предприятие в 1 000 км от Северного полюса, на архипелаге Свальбард, получило неофициальное прозвище Хранилище судного дня. Главная задача банка — сохранить полезные семена растений на случай глобального и резкого изменения климата, масштабных природных катастроф и уничтожающих всё войн. Казалось бы, официально о конце света никто не говорит, но все эксперты и аналитики, рассматривающие самые странные траты и вложения миллионеров, намекают на нетривиальный страх сильнейших перед армагеддоном.

По древней легенде майя, люди в конце превращаются в животных или гибнут от огненного дождя.



Сегодня в бункере хранится около 268 000 образцов семян риса, кукурузы, пшеницы, ячменя, картофеля, баклажанов и лука. Специалисты настаивают, что условия, созданные в подземном бункере, позволяют хранить семена до 10 000 лет. Хранилище с железобетонными стенами и герметичными тамбурами расположено в вечной мерзлоте на глубине 130 метров, температура в помещениях не поднимается выше минус 18 градусов Цельсия.

БРАЗИЛИЯ





Чтобы конец света не стал для жителей южного бразильского города Сан-Франсиску-ди-Паула неожиданностью, местный мэр начал кампанию по подготовке к этому трагическому событию. Градоначальник Дэсиу Колла настроен весьма решительно. Чтобы подать пример горожанам, он начал с себя: подготовил дом к автономной жизни на 3–4 месяца. «В развитых странах уже давно принимают меры, не то что у нас», — заявил мэр на одном из административных совещаний, видимо, имея в виду Норвегию и семена.



Сан-Франсиску-ди-Паула расположен на высоте 907 метров над уровнем моря, что делает его идеальным убежищем от резкого подъема уровня мирового океана и гигантских цунами. Дэсиу Колла гордится такими выдающимися географическими преимуществами города, но уверен, что жителям всё равно надо иметь достаточный запас соли, риса, фасоли и питьевой воды, чтобы благополучно пережить перебои с поставками продовольствия в случае стихийных бедствий.

Ученые полагают, что в случае техногенной катастрофы первыми пострадают самолеты в небе.



КИТАЙ



