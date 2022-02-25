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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия

Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия

25 февраля 2022

Ресторанная премия The World’s 50 Best Restaurants переносится из Москвы в Лондон

Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект
Кто водит москвичей по крышам И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес
Кто водит москвичей по крышам
Спецпроект

Кто водит москвичей по крышам
И как любовь к фотографии превратилась в растущий ивент-бизнес

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет» Как создавать значимые городские события
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Как создавать значимые городские события

20 мая 2021

Лекции об урбанизме и санаториях: «Стрелка» объявила летнюю программу мероприятий

1 октября 2020

Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия в октябре

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

25 августа 2020

Осенний концерт Bon Iver в Москве отменили

Отменять билеты на мероприятия заказным письмом
Предложение дня
24 августа 2020

Отменять билеты на мероприятия заказным письмом

17 августа 2020

Facebook разрешила оплачивать мероприятия внутри соцсети

13 августа 2020

Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса

На «Китай-городе» откроется выставка, посвященная сквоттингу
8 августа 2020

На «Китай-городе» откроется выставка, посвященная сквоттингу

System 108 проведет вечеринку в ресторане Blanc
7 августа 2020

System 108 проведет вечеринку в ресторане Blanc

Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения

Праздник состоится уже в первые выходные августа

Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Какие привычки присущи разным поколениям

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году

С каждым годом все больше

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

Активности подготовили и для детей

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

В России попробуют создать билетный Instagram

Этим займется платформа Ticketscloud

В России попробуют создать билетный Instagram

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали

DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа

Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)

Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Организация вечеринок и квестов в парках Москвы

Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года

Организация вечеринок и квестов в парках Москвы

Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького

Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности

Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького

Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце

Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие

Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце

Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия

Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве

Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия

Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве

Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября

Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве

Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве

В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть

Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве

В Москве отметят 425-летие Садового кольца

Желающие смогут посетить городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы

В Москве отметят 425-летие Садового кольца

Москвичи выбрали экскурсии и мастер-классы в городских парках

Лидером голосования стал день открытых дверей в центре «Экошкола „Кусково“»

Москвичи выбрали экскурсии и мастер-классы в городских парках

В Москве состоится фестиваль дизайн-мышления Design Thinking Camp

Он пройдет с 1 по 3 августа

В Москве состоится фестиваль дизайн-мышления Design Thinking Camp

В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer

Он пройдет под открытым небом в центре дизайна Artplay 22 и 23 июля

В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer

Парк «Музеон» отметит свое 25-летие

На празднике состоятся концерты, кинопоказ и экскурсии

Парк «Музеон» отметит свое 25-летие

«Кидзания» устроит мероприятие для взрослых

Организаторы призывают посетителей «использовать уникальный шанс снова почувствовать себя ребенком»

«Кидзания» устроит мероприятие для взрослых

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»

Там можно проводить события любого формата

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»

Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
СПЕЦПРОЕКТ
Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут Как в общественном транспорте подготовиться к важному мероприятию
Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
СПЕЦПРОЕКТ

Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
Как в общественном транспорте подготовиться к важному мероприятию

В московских парках летом начнут проводить конные представления

Они будут проходить по праздникам и выходным

В московских парках летом начнут проводить конные представления

В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев

В понедельник ограничения снимут

В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев

На «Флаконе» пройдет фестиваль еврейской культуры Shalom Moscow

Его проводит организация «Гилель» при поддержке Российского еврейского конгресса

На «Флаконе» пройдет фестиваль еврейской культуры Shalom Moscow

Садовничий объяснил предназначение деревянного настила на клумбах перед главным зданием МГУ

Кламбы накрыли фанерой и засыпали песком для проведения фестиваля «Весна»

Садовничий объяснил предназначение деревянного настила на клумбах перед главным зданием МГУ

Масленица в Москве в снимках Instagram
Масленица в Москве в снимках Instagram The Village посмотрел, как горожане едят блины и жгут чучела
Масленица в Москве в снимках Instagram

Масленица в Москве в снимках Instagram
The Village посмотрел, как горожане едят блины и жгут чучела

В Москве пройдет вторая «Ночь квестов»

Мероприятие пройдет с 18 по 19 февраля

В Москве пройдет вторая «Ночь квестов»

В Москве из-за траура отменили часть фестиваля «Путешествие в Рождество»

26 декабря не состоятся театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы

В Москве из-за траура отменили часть фестиваля «Путешествие в Рождество»

В Шереметьеве «Ночь искусств» отметят лекциями для аэрофобов и кинопоказами

Также в аэропорту посетителям покажут особую породу собак — шакалаек

В Шереметьеве «Ночь искусств» отметят лекциями для аэрофобов и кинопоказами

Метрополитен — о модном показе на станции «Достоевская»

В подземке рассказали The Village, как организовать мероприятие на ее станциях

Метрополитен — о модном показе на станции «Достоевская»

В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек

Каждая из них представит свою собственную программу

В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек

В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах

Маршрут проложат на участке от Крымского моста до Воробьёвых гор

В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах

В «Лужниках» откроется парк футбольных аттракционов

Праздничные мероприятия в честь Дня московского футбола пройдут 10 декабря

В «Лужниках» откроется парк футбольных аттракционов

В парке «Кузьминки» пройдут костюмированные забеги в честь Хеллоуина

Мероприятия состоятся 29 и 30 октября

В парке «Кузьминки» пройдут костюмированные забеги в честь Хеллоуина

В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»

Предложение будет действовать в ночь с 29 на 30 октября

В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»

На «Трёхгорной мануфактуре» пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество-2016»

Проведение фестиваля запланировано на период с 14 по 20 октября

На «Трёхгорной мануфактуре» пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество-2016»

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль бразильского кино

Показы в рамках фестиваля запланированы на период с 4 по 16 октября

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль бразильского кино

В парке Горького запускают осеннюю серию экскурсий и квестов

Мероприятия пройдут в период с 3 по 30 октября

В парке Горького запускают осеннюю серию экскурсий и квестов

В Москве пройдет фестиваль корейской культуры

Он состоится 25 сентября в парке «Красная Пресня»

В Москве пройдет фестиваль корейской культуры

Карта столичных мероприятий на День города

На карте отображены такие пункты, как «Главные площадки», «День города в парках Москвы» и «Точки доступа Wi-Fi»

Карта столичных мероприятий на День города

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