Исследование: За 11 лет школы в три раза чаще стали проводить военно-патриотические мероприятия
Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях
Какие привычки присущи разным поколениям
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали
DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа
На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)
Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты
Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных
Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок
Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром
Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году
Организация вечеринок и квестов в парках Москвы
Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года
Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького
Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности
Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце
Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие
Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия
Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве
Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве
Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября
Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве
В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть
В Москве отметят 425-летие Садового кольца
Желающие смогут посетить городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы
Москвичи выбрали экскурсии и мастер-классы в городских парках
Лидером голосования стал день открытых дверей в центре «Экошкола „Кусково“»
В Москве состоится фестиваль серф-культуры Endless Summer
Он пройдет под открытым небом в центре дизайна Artplay 22 и 23 июля
«Кидзания» устроит мероприятие для взрослых
Организаторы призывают посетителей «использовать уникальный шанс снова почувствовать себя ребенком»
На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»
Там можно проводить события любого формата
В московских парках летом начнут проводить конные представления
Они будут проходить по праздникам и выходным
В выходные в центре Москвы перекроют движение из-за Пасхи и парада трамваев
В понедельник ограничения снимут
На «Флаконе» пройдет фестиваль еврейской культуры Shalom Moscow
Его проводит организация «Гилель» при поддержке Российского еврейского конгресса
Садовничий объяснил предназначение деревянного настила на клумбах перед главным зданием МГУ
Кламбы накрыли фанерой и засыпали песком для проведения фестиваля «Весна»
Масленица в Москве в снимках Instagram The Village посмотрел, как горожане едят блины и жгут чучела
В Москве из-за траура отменили часть фестиваля «Путешествие в Рождество»
26 декабря не состоятся театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы
В Шереметьеве «Ночь искусств» отметят лекциями для аэрофобов и кинопоказами
Также в аэропорту посетителям покажут особую породу собак — шакалаек
Метрополитен — о модном показе на станции «Достоевская»
В подземке рассказали The Village, как организовать мероприятие на ее станциях
В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек
Каждая из них представит свою собственную программу
В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах
Маршрут проложат на участке от Крымского моста до Воробьёвых гор
В «Лужниках» откроется парк футбольных аттракционов
Праздничные мероприятия в честь Дня московского футбола пройдут 10 декабря
В парке «Кузьминки» пройдут костюмированные забеги в честь Хеллоуина
Мероприятия состоятся 29 и 30 октября
В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»
Предложение будет действовать в ночь с 29 на 30 октября
На «Трёхгорной мануфактуре» пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество-2016»
Проведение фестиваля запланировано на период с 14 по 20 октября
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль бразильского кино
Показы в рамках фестиваля запланированы на период с 4 по 16 октября
В парке Горького запускают осеннюю серию экскурсий и квестов
Мероприятия пройдут в период с 3 по 30 октября
В Москве пройдет фестиваль корейской культуры
Он состоится 25 сентября в парке «Красная Пресня»
Карта столичных мероприятий на День города
На карте отображены такие пункты, как «Главные площадки», «День города в парках Москвы» и «Точки доступа Wi-Fi»