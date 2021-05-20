Лекции об урбанизме и санаториях: «Стрелка» объявила летнюю программу мероприятий
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия в октябре
Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
Осенний концерт Bon Iver в Москве отменили
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Отменять билеты на мероприятия заказным письмом
Facebook разрешила оплачивать мероприятия внутри соцсети
Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса
На «Китай-городе» откроется выставка, посвященная сквоттингу
System 108 проведет вечеринку в ресторане Blanc