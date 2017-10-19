Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа
Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения Праздник состоится уже в первые выходные августа
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях
Какие привычки присущи разным поколениям
Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях Какие привычки присущи разным поколениям
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем» Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году С каждым годом все больше
Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей
Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами Активности подготовили и для детей
В России попробуют создать билетный Instagram Этим займется платформа Ticketscloud
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша» Пока что афиша работает только в Московском регионе
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали
DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа
Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа
На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)
Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты
На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено) Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты
Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных
Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок
Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок
Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром
Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году
Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году
Организация вечеринок и квестов в парках Москвы
Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года
Организация вечеринок и квестов в парках Москвы Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года
Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького
Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности
Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности
Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце
Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие
Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие
Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия
Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве
Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве
Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве
Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября