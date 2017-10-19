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Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения

Праздник состоится уже в первые выходные августа

Йога и уроки стрит-арта: ВДНХ анонсировала программу мероприятий в честь дня рождения
Праздник состоится уже в первые выходные августа

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Какие привычки присущи разным поколениям

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях
Какие привычки присущи разным поколениям

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году

С каждым годом все больше

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году
С каждым годом все больше

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

Активности подготовили и для детей

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей

В России попробуют создать билетный Instagram

Этим займется платформа Ticketscloud

В России попробуют создать билетный Instagram
Этим займется платформа Ticketscloud

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города

Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали

DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа

Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивали
DC Fest опробуют на фестивале Delivery Fest в парке Горького 24 августа

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)

Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)
Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных

Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Библиотеки и музеи Москвы объявили программу на День влюбленных
Москвичей приглашают на спид-дейтинг и мастер-классы по изготовлению валентинок

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году

Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром
Москвичи смогут попасть на территорию в 2019 году

Организация вечеринок и квестов в парках Москвы

Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года

Организация вечеринок и квестов в парках Москвы
Park Space займется созданием праздника любого формата в любое время года

Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького

Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности

Samsung на лето открыла интерактивное пространство в парке Горького
Гостей ждут развлечения, спорт, мастер-классы и другие бесплатные активности

Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце

Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие

Стала известна программа детского «Архстояния» в Никола-Ленивце
Детей и их родителей ждут походы, цирк и ночное факельное шествие

Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия

Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве

Британские эксперты научат россиян проводить культурные мероприятия
Трехдневные семинары пройдут в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве

Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве

Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября

Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве
Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября

Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве

В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть

Сколько власти потратят на празднование Нового года в Москве
В этот раз по сравнению с прошлым годом траты сократятся на треть

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