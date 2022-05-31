Более 200 станций и новые диаметры: Дизайнер Константин Коновалов показал схему московского метро 2030 года
Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа
22 апреля 2022
Участок салатовой линии от станции «Дубровка» до «Волжской» закроют с 30 апреля по 9 мая
27 февраля 2022
Москвичи жалуются на неработающие банковские карты в метро. Дептранс советует пользоваться физическими карточками
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ «Спели, отчитались, зарплату получили»
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ «Спели, отчитались, зарплату получили»
9 октября 2021
По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии
4 октября 2021
В приложении «Метро Москвы» теперь можно отследить, где едет поезд МЦД и когда он будет на станции
Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить Если не пройдете сложный квест от Московского метрополитена
Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить Если не пройдете сложный квест от Московского метрополитена
обновлено20 сентября 2021
Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев
25 августа 2021
Сотрудников московского метро, уволенных после слива базы Навального, начали восстанавливать на работе через суд
17 августа 2021
Суд восстановил на работе машиниста метро, которого уволили после утечки базы сторонников Навального
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального Профсоюз просит не политизировать вопрос
«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального Профсоюз просит не политизировать вопрос
14 апреля 2021
Участок метро «Дубровка-Волжская» закроют с 1 по 23 мая из-за строительства станции БКЛ
обновлено13 мая 2021
С 1 мая участок между станциями метро «Дубровка» и «Волжская» был закрыт. Но уже завтра его откроют
22 марта 2021
В московском метро появится коммерческая навигация. На станциях будут указывать, как пройти к аптекам, кафе, банкам
обновлено30 марта 2021
Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» откроется 31 марта. На три дня раньше, чем планировалось
17 февраля 2021
С 21 февраля по 29 мая в Москве на реставрацию закроется один из вестибюлей станции метро «Динамо»
12 февраля 2021