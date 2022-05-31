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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На станции метро «Владыкино» мужчина разбил банку с бромом

На станции метро «Владыкино» мужчина разбил банку с бромом

Фото дня: Плакат в московском метро об опасности VPN (с ворами в масках анонимусов!)

Фото дня: Плакат в московском метро об опасности VPN (с ворами в масках анонимусов!)

Более 200 станций и новые диаметры: Дизайнер Константин Коновалов показал схему московского метро 2030 года

Более 200 станций и новые диаметры: Дизайнер Константин Коновалов показал схему московского метро 2030 года

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа

Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа

Карта «Тройка» с буквой V
Кринж дня
31 мая 2022

Карта «Тройка» с буквой V

Участок салатовой линии от станции «Дубровка» до «Волжской» закроют с 30 апреля по 9 мая
22 апреля 2022

Участок салатовой линии от станции «Дубровка» до «Волжской» закроют с 30 апреля по 9 мая

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы не изменятся
30 марта 2022

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы не изменятся

В метро продлили скидки на утренний проезд до конца 2022 года
30 марта 2022

В метро продлили скидки на утренний проезд до конца 2022 года

Работники метро начали требовать снимать защитные маски
16 марта 2022

Работники метро начали требовать снимать защитные маски

Новая «Тройка» в честь 8 марта
Товар дня
8 марта 2022

Новая «Тройка» в честь 8 марта

27 февраля 2022

Москвичи жалуются на неработающие банковские карты в метро. Дептранс советует пользоваться физическими карточками

«Новослободская» откроется после реконструкции в первом квартале 2022 года
7 февраля 2022

«Новослободская» откроется после реконструкции в первом квартале 2022 года

Какие станции БКЛ откроются в 2022 году
Список
17 января 2022

Какие станции БКЛ откроются в 2022 году

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ «Спели, отчитались, зарплату получили»
Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ
«Спели, отчитались, зарплату получили»

В метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта
22 декабря 2021

В метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь
17 декабря 2021

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь

Как выглядят 10 станций БКЛ, которые соединили три округа Москвы

Как выглядят 10 станций БКЛ, которые соединили три округа Москвы

Как выглядят 10 станций БКЛ, которые соединили три округа Москвы

Как выглядят 10 станций БКЛ, которые соединили три округа Москвы

обновлено1 декабря 2021

Упавший на пути на «Семеновской» мужчина погиб

14 ноября 2021

В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

29 октября 2021

На пяти станциях метро заработали бесплатные пункты экспресс-теста на COVID-19

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay
Рейтинг
17 октября 2021

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay

15 октября 2021

Оплата проезда по скану лица заработала на всех станциях московского метро

По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии
9 октября 2021

По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии

4 октября 2021

В приложении «Метро Москвы» теперь можно отследить, где едет поезд МЦД и когда он будет на станции

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
30 сентября 2021

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро

20 сентября 2021

В ноябре в Москве запустятся сразу десять станций метро

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль
10 сентября 2021

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль

6 сентября 2021

Пополнить «Тройку» теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»

Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить
Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить Если не пройдете сложный квест от Московского метрополитена
Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить

Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить
Если не пройдете сложный квест от Московского метрополитена

обновлено20 сентября 2021

Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев

31 августа 2021

На «Каширской» снова будут останавливаться поезда с 1 сентября

25 августа 2021

Сотрудников московского метро, уволенных после слива базы Навального, начали восстанавливать на работе через суд

24 августа 2021

В московском метро мужчина сел на ребенка с аутизмом и ударил его отца

17 августа 2021

Суд восстановил на работе машиниста метро, которого уволили после утечки базы сторонников Навального

Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?

Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?
И что будет, если показать системе чужое фото?

12 августа 2021

В московском метро появятся турникеты с новыми функциями оплаты

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка
11 августа 2021

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка

31 июля 2021

В метро начали тестировать на пассажирах оплату проезда с помощью скана лица

Предложение дня
28 июля 2021

Запустить в метро женские вагоны

13 июля 2021

Непривитых сотрудников Мосгортранса начали отстранять от работы

На станции «Новомосковская» появится работа скульптора Даши Намдакова
12 июля 2021

На станции «Новомосковская» появится работа скульптора Даши Намдакова

Станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 23 августа
обновлено8 августа 2021

Станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 23 августа

В метро появятся художественные плакаты о транспорте
7 июля 2021

В метро появятся художественные плакаты о транспорте

«Тройка» с амурозавром
Товар дня
24 июня 2021

«Тройка» с амурозавром

В метро начали раздавать воду из-за жары
21 июня 2021

В метро начали раздавать воду из-за жары

«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального
«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального Профсоюз просит не политизировать вопрос
«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального

«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального
Профсоюз просит не политизировать вопрос

27 апреля 2021

Из-за подготовки к параду Победы в Москве ограничат работу шести станций метро

14 апреля 2021

Участок метро «Дубровка-Волжская» закроют с 1 по 23 мая из-за строительства станции БКЛ

С 1 мая участок между станциями метро «Дубровка» и «Волжская» был закрыт. Но уже завтра его откроют
обновлено13 мая 2021

С 1 мая участок между станциями метро «Дубровка» и «Волжская» был закрыт. Но уже завтра его откроют

22 марта 2021

В московском метро появится коммерческая навигация. На станциях будут указывать, как пройти к аптекам, кафе, банкам

17 марта 2021

На 45 станциях московского метро установили звуковые маяки для слабослышащих

Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» откроется 31 марта. На три дня раньше, чем планировалось
обновлено30 марта 2021

Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» откроется 31 марта. На три дня раньше, чем планировалось

12 марта 2021

«Почта России» установит почтоматы в московском метро

Как будет выглядеть станция метро «Мамыри» с вестибюлем-лепестком
Галерея
25 февраля 2021

Как будет выглядеть станция метро «Мамыри» с вестибюлем-лепестком

С 21 февраля по 29 мая в Москве на реставрацию закроется один из вестибюлей станции метро «Динамо»
17 февраля 2021

С 21 февраля по 29 мая в Москве на реставрацию закроется один из вестибюлей станции метро «Динамо»

В честь 14 февраля в московском метро появилась станция «Влюблино»
14 февраля 2021

В честь 14 февраля в московском метро появилась станция «Влюблино»

12 февраля 2021

Несколько выходов со станции метро «Щукинская» закроются на ремонт с 13 февраля по 14 марта

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост
11 февраля 2021

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост

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