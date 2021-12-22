Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ

Артем Макарский

Журналист, автор телеграм-канала «Канал Макарского»

«Большой кольцевой альбом» — тот случай, когда техническое задание выполняется слишком прилежно, или когда заказчик настойчиво просит обязательно отметить нужные ему моменты. В текстах песен, над которыми работали реперы Грю, Айкью и Moreat, последний из которых известен хитом «Я буду [нагибать]», это хорошо заметно. Из раза в раз повторяется количество новых станций — их, как и треков, десять — и преимущество метро над машинами, стоящими в пробках.

И знаете что? Они правы: московское метро правда значительно быстрее машины, но далеко не всегда, увы, можно воспользоваться метро. Насколько с этой ролью справится новое кольцо — вопрос к урбанистам, а не мне, рецензирующему альбом о городской новинке.

Корпоративный поп — жанр в какой-то мере давно устоявшийся. Значительными его хитами в российской поп-музыке можно считать гимн «Трансаэро» и рекламу комплекса «ЗилАрт», позднее деконструированную режиссёром Василием Сигаревым. В самом по себе корп-попе ничего плохого нет: обычно он настолько беззуб, что нравится генеральным директорам, а люди рассказывают о нем по принципу «так плохо, что даже хорошо». Проблема «Большого кольцевого альбома» в том, что его авторы хотят сделать что-то модное, рассчитанное на тикток (отсюда и длина треков), но большинство песен вызывает в первую очередь недоумение. И причина вовсе не в попытке сделать модный звук — местами даже удачной.

Возможно, все дело в тех, кто поет эти песни. Три лучших песни на сборнике спеты людьми более-менее известными. Это «Зюзино» Владимира Селиванова из «Реальных пацанов», «Мама в метро» Айзы и «Долечу до бро» Moreart. Остальное сделано по референсам и для референсов: и если «Аленький цветочек» исполнителя Kedr это лишь неловкая смесь Макса Коржа и Dabro, то сделанная под Моргенштерна «Кунцевская», исполненная Фирмачом — это уже нелепо до безобразия.

Впрочем, может, это просто неудавшаяся шутка? Позвать на альбом о Большой кольцевой певицу Машу Кольцову, попросить спеть о любви к строителю Миру Строеву (совсем не выглядит как псевдоним) — это и правда забавно. Увы, юмор самих песен, если он там правда есть, таким похвастаться не может.