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Прямая речь22 декабря 2021

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ «Спели, отчитались, зарплату получили»

Музыкальные критики — об альбоме, выпущенном к открытию БКЛ
АвторШура Гуляева
РедакторМаксим Динкевич

Седьмого декабря в Москве запустили первые десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) — долгожданной ветки метрополитена, соединившей три округа города. Уже на следующий день при поддержке московских властей вышел музыкальный альбом, посвященный БКЛ. «Исполнителями стали селебрити и популярные блогеры», — говорится на ведомственном сайте. Самая узнаваемая из них, пожалуй, — Айза, артистка и бывшая жена рэпера Гуфа. Остальные авторы песен — в основном, тиктокеры, а также актер сериала «Реальные пацаны» Виктор Селиванов, начавший музыкальную карьеру под псевдонимом Vavan.

Во многих песнях альбома единогласное признание в любви к БКЛ строится на критике московских пробок и наземного транспорта. «Мама не теряет время в пробках, все жестко. Мама в вагоне — самая соска», — поет Айза. Следом подхватывает исполнитель Moreart: «Цены на такси — это какой-то беспредел. Я лечу в вагоне, хорошо есть БКЛ».

Мы попросили музыкальных критиков и редактора «Развлечений» The Village послушать альбом и оценить, как звучит свежая ода московскому метро.

Антон Вагин

Музыкант, автор телеграм-канала «Всякая годная попса»

Альбом, конечно, уникальный. Когда еще мы услышали бы столько песен о метро? А ведь о каждой станции столичной подземки можно написать эпическую балладу, танцевальный бэнгер и еще на сдачу останется. Другое дело, что конкретно в случае этого альбома почти никто из десяти исполнителей не воспользовался случаем рассказать в песнях об особенностях станций. Где у «Проспекта Вернадского» лучшая шаурма? Что делать у станции «Терехово»? Собирается ли народное ополчение на «Народном Ополчении»? Увы и ах.

Вместо этого — в большинстве случаев мы получаем абстрактные строчки в духе «Еду на метро, у меня все хорошо». Впрочем, невозможно не отметить два главных номера пластинки в плане текстов. Песня «Кунцевская» исполнителя по имени Фирмач со словами «Кунцевская вам не Скунцевская» — это безоговорочный хит. А «Мама в метро» Айзы — вообще лучший троллинг года. Спеть за бюджетные деньги «Мама в вагоне — лучшая соска» — это какой-то недостижимый уровень для нас, простых жителей планеты Земля. Но, как известно, Айза — не просто выдающаяся певица, ей доступны сверхчеловеческие возможности.

Что касается музыки альбома, то тут, конечно, все не так радужно. В целом посыл понятен: сейчас мы вам споем про метро в самых модных и молодежных ритмах. Они действительно модно-молодежные, но не дотягивают до уровня станции метро «Молодежная». Вроде как все и ладно, а картина не складывается. Треки вроде «Зюзино» и «Аленький цветочек» — неплохой закос под тикток-поп, но сделаны немного лениво. Оно и понятно: вряд ли кто-то из исполнителей пластинки хоть когда-то в жизни вспомнит о том, что записал эти песни. Спели, отчитались, зарплату получили. Нормально.

Паша Борисов

Журналист, автор телеграм-канала «Альбомы по пятницам»

Песни про метро от людей, которые никогда не спускались в метро. Такое ощущение от альбома, особенно от трека Айзы. Могу себе представить, как она угорала над этим диссонансом во время записи.

Хорошие песни про городской транспорт обязаны существовать, мы проводим в нем столько времени, что во время поездок обязательно случается что-то, достойное песен. У «Високосного года» в свое время получилось очень хорошо, но такие песни не пишутся по заказу. Первый трек от некоего Вавана, косящего под Антоху MC, впрочем, неплохой и кажется искренним. Про сборник многое говорит его хронометраж: потчи все песни длятся в районе минуты, в них нет особого содержания. Ощущение, что как только удалось выполнить бриф по упоминанию БКЛ и станций метро, на сочинение сразу забили.

Отдельно поражает, что большинство участников сборника — это клоны более успешных рэперов и поп-певцов и певиц, только с менее опасными по нашим меркам текстами и более беззубой тематикой. Видимо, так и выглядит музыка в глазах государственного заказчика.

Артем Макарский

Журналист, автор телеграм-канала «Канал Макарского»

«Большой кольцевой альбом» — тот случай, когда техническое задание выполняется слишком прилежно, или когда заказчик настойчиво просит обязательно отметить нужные ему моменты. В текстах песен, над которыми работали реперы Грю, Айкью и Moreat, последний из которых известен хитом «Я буду [нагибать]», это хорошо заметно. Из раза в раз повторяется количество новых станций — их, как и треков, десять — и преимущество метро над машинами, стоящими в пробках.

И знаете что? Они правы: московское метро правда значительно быстрее машины, но далеко не всегда, увы, можно воспользоваться метро. Насколько с этой ролью справится новое кольцо — вопрос к урбанистам, а не мне, рецензирующему альбом о городской новинке.

Корпоративный поп — жанр в какой-то мере давно устоявшийся. Значительными его хитами в российской поп-музыке можно считать гимн «Трансаэро» и рекламу комплекса «ЗилАрт», позднее деконструированную режиссёром Василием Сигаревым. В самом по себе корп-попе ничего плохого нет: обычно он настолько беззуб, что нравится генеральным директорам, а люди рассказывают о нем по принципу «так плохо, что даже хорошо». Проблема «Большого кольцевого альбома» в том, что его авторы хотят сделать что-то модное, рассчитанное на тикток (отсюда и длина треков), но большинство песен вызывает в первую очередь недоумение. И причина вовсе не в попытке сделать модный звук — местами даже удачной.

Возможно, все дело в тех, кто поет эти песни. Три лучших песни на сборнике спеты людьми более-менее известными. Это «Зюзино» Владимира Селиванова из «Реальных пацанов», «Мама в метро» Айзы и «Долечу до бро» Moreart. Остальное сделано по референсам и для референсов: и если «Аленький цветочек» исполнителя Kedr это лишь неловкая смесь Макса Коржа и Dabro, то сделанная под Моргенштерна «Кунцевская», исполненная Фирмачом — это уже нелепо до безобразия.

Впрочем, может, это просто неудавшаяся шутка? Позвать на альбом о Большой кольцевой певицу Машу Кольцову, попросить спеть о любви к строителю Миру Строеву (совсем не выглядит как псевдоним) — это и правда забавно. Увы, юмор самих песен, если он там правда есть, таким похвастаться не может.

Павел Яблонский

Редактор раздела «Развлечения» The Village

Первый трек мне понравился — точнее тому кусочку меня, который выжил после избиения прямой бочкой. «Зюзино» — душевная песня, под такую и правда приятно возвращаться домой. Vovan поет нарочито простонародно, завершая каждую строчку залихватскими фолк-интонациями. Мне он больше всего напомнил трек «Люберцы» Александра Дюмина — такое же удачное вплетение шансона в современные поп-аранижировки.

Песня «Дюмина», конечно, сильно глубже — там и про Афган, и про Аркашу Северного — и в целом про судьбу блатной культуры в постсоветской России. Зато в «Зюзино» есть замечательная двойная рифма «Нет прислоняться — пишут на дверцах, а мне прислониться бы к твоему сердцу». Такой позавидовал бы сам Оксимирон! Остальные песни надеюсь расслушать, пока буду кататься по БКЛ. Уже заинтригован строчкой из трека исполнителя Айкью «Антистресс»: «На новой БКЛ меня люди больше не бесят. Они больше не бесят».

Обложка: Ксения Белолуцкая

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