Пересадки на московском транспорте стали бесплатны. Но вы все равно будете платить Если не пройдете сложный квест от Московского метрополитена
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
«Ты на митинги ходил?»: Метро уволило сотню сотрудников за поддержку Навального Профсоюз просит не политизировать вопрос
Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа»
За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей
Москвичи позабыли о масках в транспорте, но мэрия напомнит о них штрафами — «Открытые медиа» За нарушение режима придется заплатить 5 тысяч рублей
Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена
Заявку на участие можно отправить до 15 августа
Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена Заявку на участие можно отправить до 15 августа
Конечные станции Сокольнической линии целый месяц будут работать в сокращенном режиме
С 14 июля по 19 августа
Конечные станции Сокольнической линии целый месяц будут работать в сокращенном режиме С 14 июля по 19 августа
На фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда для тех, кто едет утром не в час пик (обновлено)
Отличная причина для оправдания своего опоздания на работу
На фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда для тех, кто едет утром не в час пик (обновлено) Отличная причина для оправдания своего опоздания на работу
Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат
Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом
Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом
Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета
Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике
Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике
На МЦД-1 открыли станцию «Славянский бульвар»
На нее можно пересесть с одноименной станции метро
На МЦД-1 открыли станцию «Славянский бульвар» На нее можно пересесть с одноименной станции метро
Как изменится станция «Каховская» после реконструкции
Власти задумали сделать станцию современной
Как изменится станция «Каховская» после реконструкции Власти задумали сделать станцию современной
Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов
Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году
Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году
Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат
Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
Какой будет станция «Славянский мир», украшенная изображениями из славянской мифологии
Снаружи станцию сделают похожей на пещеру
Какой будет станция «Славянский мир», украшенная изображениями из славянской мифологии Снаружи станцию сделают похожей на пещеру
Какой будет станция «Университет дружбы народов» Кессоны и мозаика со студентами
Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено)
Конечной станет «Физтех» в поселке Северный
Три новых станции на севере Люблинско-Дмитровской линии построят к концу 2022 года (обновлено) Конечной станет «Физтех» в поселке Северный
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов
Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
Очереди на вход в метро из-за пропускного режима На въезде в Москву тоже пробки
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно