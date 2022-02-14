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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» открылись магазины H&M

В ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» открылись магазины H&M

Премьера перформанса «В стеклах витрин» состоится в «Метрополисе» 18 февраля
14 февраля 2022

Премьера перформанса «В стеклах витрин» состоится в «Метрополисе» 18 февраля

В «Метрополисе» открылся магазин марки нижнего белья Le Journal Intime
30 декабря 2021

В «Метрополисе» открылся магазин марки нижнего белья Le Journal Intime

Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»
обновлено29 декабря 2021

Cуд арестовал мужчину, который угрожал взорвать «Метрополис»

В «Метрополисе» открылся магазин COS
9 декабря 2021

В «Метрополисе» открылся магазин COS

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»
30 июля 2021

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»

Торговый центр «Метрополис» ввел QR-коды для посетителей
2 декабря 2020

Торговый центр «Метрополис» ввел QR-коды для посетителей

В «Метрополисе» открылся первый флагманский магазин adidas Terrex
18 сентября 2020

В «Метрополисе» открылся первый флагманский магазин adidas Terrex

Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России

Всего откроют не больше 15 магазинов

Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России

В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock

Немецкий бренд открыл четвертую точку в Москве

В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock

Капсульная коллекция Element и National Geographic, посвященная дикой природе

Средства от продаж линейки пойдут на поддержку National Geographic Society

Капсульная коллекция Element и National Geographic, посвященная дикой природе

До 50 % в сети «Золотое яблоко»

В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж

До 50 % в сети «Золотое яблоко»

В «Метрополисе» открылся магазин Cocos Moscow

Там представили первую линейку обуви бренда

В «Метрополисе» открылся магазин Cocos Moscow

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин UGG

Здесь представлена осенне-зимняя коллекция обуви

В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин UGG

Пуховик Tommy Jeans Outdoors
Пуховик Tommy Jeans Outdoors Создаем яркий аутфит для холодов
Пуховик Tommy Jeans Outdoors

Пуховик Tommy Jeans Outdoors
Создаем яркий аутфит для холодов

В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин Dr. Martens в России

В магазине представлены классические ботинки и лимитированные коллекции

В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин Dr. Martens в России

«Метрополис» запустил гастрономическую акцию к открытию ресторанного пространства

Гостей ждут подарочные карты от ресторанов-партнеров, кулинарные мастер-классы и гастрономический квест

«Метрополис» запустил гастрономическую акцию к открытию ресторанного пространства

Торговый центр «Метрополис» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Здание проверяют сотрудники экстренных служб

Торговый центр «Метрополис» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Овощной салат: Что покупать у корейского бренда косметики Skinfood
Овощной салат: Что покупать у корейского бренда косметики Skinfood Помидоры, огурцы, японские лимоны и другая полезная еда для кожи
Овощной салат: Что покупать у корейского бренда косметики Skinfood

Овощной салат: Что покупать у корейского бренда косметики Skinfood
Помидоры, огурцы, японские лимоны и другая полезная еда для кожи

Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»

В экспозицию вошли советские машины 30–90-х годов

Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»

Что покупать в коллаборации H&M x Erdem
Что покупать в коллаборации H&M x Erdem Платья, пальто и костюмы, за которыми завтра будут стоять очереди
Что покупать в коллаборации H&M x Erdem

Что покупать в коллаборации H&M x Erdem
Платья, пальто и костюмы, за которыми завтра будут стоять очереди

В «Метрополисе» открылся гастрономический арт-маркет

На ярмарке можно найти фермерские продукты, винтажные аксессуары и посуду ручной работы

В «Метрополисе» открылся гастрономический арт-маркет

Винтажные очки из Берлина, акция The Athlete’s Foot и сразу две ночи распродаж
Винтажные очки из Берлина, акция The Athlete’s Foot и сразу две ночи распродаж А еще запуск младшей сестры Grailed и московская премьера сервиса Source от Mugler
Винтажные очки из Берлина, акция The Athlete’s Foot и сразу две ночи распродаж

Винтажные очки из Берлина, акция The Athlete’s Foot и сразу две ночи распродаж
А еще запуск младшей сестры Grailed и московская премьера сервиса Source от Mugler

В «Метрополисе» открылся первый в России магазин спортивной одежды Under Armour

В ближайшее время сеть будет расширяться и в других городах России

В «Метрополисе» открылся первый в России магазин спортивной одежды Under Armour

Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты

Теперь в точках сети предложат вьетнамскую уличную еду и японские сладости

Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты

В Москве откроется новый магазин Monki

Открытие запланировано на 5 октября

В Москве откроется новый магазин Monki

Торговый центр «Метрополис» эвакуировали (обновлено)

Об этом сообщили очевидцы в твиттере

Торговый центр «Метрополис» эвакуировали (обновлено)

Сеть The Athlete’s Foot запустила онлайн-магазин

Два офлайн-магазина сети работают в торговых центрах «Метрополис» и «Колумбус»

Сеть The Athlete’s Foot запустила онлайн-магазин

Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов

Теперь здесь можно попробовать фалафель, гавайский стритфуд и израильскую домашнюю кухню

Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов

В России появятся магазины Karl Lagerfeld

Первый откроется в торговом центре «Метрополис» в Москве

В России появятся магазины Karl Lagerfeld

В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind

Вход на фестиваль свободный по регистрации

В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

На весь июль к команде сети присоединились три стартапа

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»
Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе» А также июльская коллекция 12Storeez и приложение для примерки вещей из Yoox
Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»

Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе»
А также июльская коллекция 12Storeez и приложение для примерки вещей из Yoox

В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа

Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %

В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа

В «Метрополисе» открылся магазин итальянского бренда Geox

Здесь представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь

В «Метрополисе» открылся магазин итальянского бренда Geox

Дизайнер Алена Ахмадуллина представила новую линию

Летом также планируется открытие трех магазинов бренда

Дизайнер Алена Ахмадуллина представила новую линию

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

В каждом месте на месяц появится свой проект

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

В «Метрополисе» открылся магазин кроссовок The Athlete's Foot

Здесь представлен российский бренд Affex

В «Метрополисе» открылся магазин кроссовок The Athlete's Foot

«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу

На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж

«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу

В Москве откроется первый магазин беспилотников DJI

Площадь магазина составит 70 квадратных метров

В Москве откроется первый магазин беспилотников DJI

Очевидцы сообщили об эвакуации в ТЦ «Метрополис» (обновлено)

В торговом центре сработала пожарная сигнализация

Очевидцы сообщили об эвакуации в ТЦ «Метрополис» (обновлено)

В Москве открылось кафе Capichi Pinza & Coffee

Пинцу готовят в специальной печи из Италии

В Москве открылось кафе Capichi Pinza & Coffee

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

В «Метрополисе» открылось кафе Zest Coffee & Wine

В меню есть кофе раф с лавандой, пионом и базиликом

В «Метрополисе» открылось кафе Zest Coffee & Wine

В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep

Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра

В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep

В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®

Бутик расположится на втором этаже торгового центра

В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®

В «Метрополисе» открывается шестой обувной магазин Portal

Здесь будет представлена только новая коллекция марки

В «Метрополисе» открывается шестой обувной магазин Portal

В Москве появится второй магазин Victoria’s Secret

Он откроется в конце августа в «Метрополисе»

В Москве появится второй магазин Victoria’s Secret

12Storeez открывает два новых магазина в Москве

Магазины появятся в торговых центрах «Метрополис» и «Океания»

12Storeez открывает два новых магазина в Москве

В «Метрополисе» открывается обновлённый H&M

В нём будет также представлен отдел с товарами для дома

В «Метрополисе» открывается обновлённый H&M

В универмаге «Цветной» открылся магазин Converse

Магазин Converse в «Цветном» станет десятым в Москве

В универмаге «Цветной» открылся магазин Converse

Магазин Kixbox в «Европейском» закрывается

Последний день работы магазина — 29 февраля

Магазин Kixbox в «Европейском» закрывается

В «Метрополисе» открылся магазин одежды для йоги и фитнеса FV Sport

Всего в магазине представлено около 15 марок — одежда и аксессуары для йоги, пилатеса, танцев и бега

В «Метрополисе» открылся магазин одежды для йоги и фитнеса FV Sport

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»

В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»

Victoria’s Secret открывает первый магазин в России

Он будет располагаться в Москве в торговом центре «Европейский»

Victoria’s Secret открывает первый магазин в России

Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно

Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory

Кухню в заведении возглавляет Игорь Вавилин, который является членом гильдии шеф-поваров России

Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory

Москва турецкая: Главные строительные объекты компаний из Турции
Москва турецкая: Главные строительные объекты компаний из Турции The Village узнал, что строят и уже построили турецкие компании в Москве
Москва турецкая: Главные строительные объекты компаний из Турции

Москва турецкая: Главные строительные объекты компаний из Турции
The Village узнал, что строят и уже построили турецкие компании в Москве

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