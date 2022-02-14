Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России
Всего откроют не больше 15 магазинов
В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock
Немецкий бренд открыл четвертую точку в Москве
Капсульная коллекция Element и National Geographic, посвященная дикой природе
Средства от продаж линейки пойдут на поддержку National Geographic Society
До 50 % в сети «Золотое яблоко»
В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин UGG
Здесь представлена осенне-зимняя коллекция обуви
В «Метрополисе» открылся первый монобрендовый магазин Dr. Martens в России
В магазине представлены классические ботинки и лимитированные коллекции
«Метрополис» запустил гастрономическую акцию к открытию ресторанного пространства
Гостей ждут подарочные карты от ресторанов-партнеров, кулинарные мастер-классы и гастрономический квест
Торговый центр «Метрополис» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Здание проверяют сотрудники экстренных служб
Овощной салат: Что покупать у корейского бренда косметики Skinfood Помидоры, огурцы, японские лимоны и другая полезная еда для кожи
Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»
В экспозицию вошли советские машины 30–90-х годов
Что покупать в коллаборации H&M x Erdem Платья, пальто и костюмы, за которыми завтра будут стоять очереди
В «Метрополисе» открылся гастрономический арт-маркет
На ярмарке можно найти фермерские продукты, винтажные аксессуары и посуду ручной работы
Винтажные очки из Берлина, акция The Athlete’s Foot и сразу две ночи распродаж А еще запуск младшей сестры Grailed и московская премьера сервиса Source от Mugler
В «Метрополисе» открылся первый в России магазин спортивной одежды Under Armour
В ближайшее время сеть будет расширяться и в других городах России
Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты
Теперь в точках сети предложат вьетнамскую уличную еду и японские сладости
Сеть The Athlete’s Foot запустила онлайн-магазин
Два офлайн-магазина сети работают в торговых центрах «Метрополис» и «Колумбус»
Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов
Теперь здесь можно попробовать фалафель, гавайский стритфуд и израильскую домашнюю кухню
В России появятся магазины Karl Lagerfeld
Первый откроется в торговом центре «Метрополис» в Москве
В «Метрополисе» пройдет фестиваль Metropolis Body & Mind
Вход на фестиваль свободный по регистрации
В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты
На весь июль к команде сети присоединились три стартапа
Скидки в ЦУМе, онлайн-магазин обуви Portal и гаражная распродажа в «Метрополисе» А также июльская коллекция 12Storeez и приложение для примерки вещей из Yoox
В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа
Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %
В «Метрополисе» открылся магазин итальянского бренда Geox
Здесь представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь
Дизайнер Алена Ахмадуллина представила новую линию
Летом также планируется открытие трех магазинов бренда
В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты
В каждом месте на месяц появится свой проект
В «Метрополисе» открылся магазин кроссовок The Athlete's Foot
Здесь представлен российский бренд Affex
«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу
На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж
В Москве откроется первый магазин беспилотников DJI
Площадь магазина составит 70 квадратных метров
Очевидцы сообщили об эвакуации в ТЦ «Метрополис» (обновлено)
В торговом центре сработала пожарная сигнализация
В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
Здесь можно найти десять видов эклеров
В «Метрополисе» открылось кафе Zest Coffee & Wine
В меню есть кофе раф с лавандой, пионом и базиликом
В «Метрополисе» появится мультибрендовый магазин обуви SuperStep
Магазин кроссовок расположится в новом крыле торгового центра
В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®
Бутик расположится на втором этаже торгового центра
В «Метрополисе» открывается шестой обувной магазин Portal
Здесь будет представлена только новая коллекция марки
В Москве появится второй магазин Victoria’s Secret
Он откроется в конце августа в «Метрополисе»
12Storeez открывает два новых магазина в Москве
Магазины появятся в торговых центрах «Метрополис» и «Океания»
В «Метрополисе» открывается обновлённый H&M
В нём будет также представлен отдел с товарами для дома
В универмаге «Цветной» открылся магазин Converse
Магазин Converse в «Цветном» станет десятым в Москве
В «Метрополисе» открылся магазин одежды для йоги и фитнеса FV Sport
Всего в магазине представлено около 15 марок — одежда и аксессуары для йоги, пилатеса, танцев и бега
Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»
В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко
Victoria’s Secret открывает первый магазин в России
Он будет располагаться в Москве в торговом центре «Европейский»
Парковка будет бесплатной по воскресеньям и праздникам постоянно
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин
Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory
Кухню в заведении возглавляет Игорь Вавилин, который является членом гильдии шеф-поваров России