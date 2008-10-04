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Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга

Лидерство — у французского Mirazur

Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга
Лидерство — у французского Mirazur

В «Фаренгейте» пройдут ужины нью-йорского шеф-повара Брайса Шумана

В Москве Шуман представит короткое меню из шести блюд общей стоимостью 3 700 рублей

В «Фаренгейте» пройдут ужины нью-йорского шеф-повара Брайса Шумана
В Москве Шуман представит короткое меню из шести блюд общей стоимостью 3 700 рублей

Невкусный Париж Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже

Невкусный Париж
Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.

Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны
Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны The Village разобрался в том, кому доверять в выборе хороших ресторанов и по каким критериям оценивают заведения. В первой части исследования главные ресторанные рейтинги — гиды Michelin и Zagat.
Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны

Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны
The Village разобрался в том, кому доверять в выборе хороших ресторанов и по каким критериям оценивают заведения. В первой части исследования главные ресторанные рейтинги — гиды Michelin и Zagat.

Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон «Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.

Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон
«Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.

Алан Дюкас – эталон современной гастрономи Американский журнал «Форбс» в списке ста самых влиятельных в мире людей, которые своими идеями определяют пути развития человечества, упоминает единственного француза. Этот человек – не политик, не бизнесмен и не писатель. Это шеф-повар Ален Дюкасс. Испанская газета «Эль Паис», со своей стороны, именует Дюкасса «самым влиятельным поваром современности». Не проходит и недели, чтобы...

Алан Дюкас – эталон современной гастрономи
Американский журнал «Форбс» в списке ста самых влиятельных в мире людей, которые своими идеями определяют пути развития человечества, упоминает единственного француза. Этот человек – не политик, не бизнесмен и не писатель. Это шеф-повар Ален Дюкасс. Испанская газета «Эль Паис», со своей стороны, именует Дюкасса «самым влиятельным поваром современности». Не проходит и недели, чтобы...