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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На что миллениалы и зумеры копят деньги

Молодежь почти регулярно делает накопления

На что миллениалы и зумеры копят деньги

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно

Видеозвонки им тоже не нравятся

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Какие привычки присущи разным поколениям

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов О чем мечтает и думает новое поколение
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
О чем мечтает и думает новое поколение

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу И как эксперты рынка оценивают их ожидания
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
И как эксперты рынка оценивают их ожидания

Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z
Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z Как изменился образ жизни в больших городах
Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z

Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z
Как изменился образ жизни в больших городах

Какое жилье покупают миллениалы

Доля покупателей в возрасте до 25 лет не превышает 5 %

Какое жилье покупают миллениалы

Что больше всего интересует и тревожит российских миллениалов

Коррупция вызывает у них большее беспокойство, чем терроризм

Что больше всего интересует и тревожит российских миллениалов

Как LEGO меняет формат игры
Как LEGO меняет формат игры Соединяя пластиковые кубики и цифровые технологии
Как LEGO меняет формат игры

Как LEGO меняет формат игры
Соединяя пластиковые кубики и цифровые технологии

Как кризис повлиял на карьеры миллениалов

Для большинства опрошенных кризис стал стимулом к развитию

Как кризис повлиял на карьеры миллениалов

В Музее Москвы откроют выставку о культуре миллениалов

На ней покажут актуальное молодое искусство художников из России, Германии и Швейцарии

В Музее Москвы откроют выставку о культуре миллениалов

Центробанк — об опасности миллениалов для пенсионной системы

Аналитики отметили отсутствие у молодежи склонности к накоплению

Центробанк — об опасности миллениалов для пенсионной системы

Во сколько обходится потребительская корзина московского миллениала

В базовый набор, помимо прочего, входят iPhone X, подписка на Netflix и три авокадо

Во сколько обходится потребительская корзина московского миллениала

Православие или рейв: Как живут верующие миллениалы

Православие или рейв: Как живут верующие миллениалыКак совмещать исповедь, наркотики и секс, когда тебе 20

Православие или рейв: Как живут верующие миллениалы

Православие или рейв: Как живут верующие миллениалы
Как совмещать исповедь, наркотики и секс, когда тебе 20

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Новая покупка Microsoft, успехи «Юлмарта» и сокращения в Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Microsoft, успехи «Юлмарта» и сокращения в Yahoo!

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
Как грамотно обращаться с деньгами в молодости The Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем
Как грамотно обращаться с деньгами в молодости

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
The Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем