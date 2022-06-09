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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях

обновлено

На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях

Госдума одобрила запрет на митинги у зданий органов публичной власти

Госдума одобрила запрет на митинги у зданий органов публичной власти

Предложение дня
9 июня 2022

Запретить митинги у зданий органов публичной власти

Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах
29 апреля 2022

Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах

Цифра дня
21 марта 2022

Сколько задержаний произошло на акциях протеста с 24 февраля

14 марта 2022

«Русская служба Би-би-си»: частных охранников обязали помогать Росгвардии на митингах в Петербурге

Студентов журналистики РАНХиГС призывают не освещать митинги
13 марта 2022

Студентов журналистики РАНХиГС призывают не освещать митинги

Цифра дня
обновлено13 марта 2022

Сколько россиян задержали на акциях с 24 февраля

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Ад в ОВД «Братеево»: Там жестоко избивали и унижали задержанных на митинге девушек
Ад в ОВД «Братеево»: Там жестоко избивали и унижали задержанных на митинге девушек
Ад в ОВД «Братеево»: Там жестоко избивали и унижали задержанных на митинге девушек

Ад в ОВД «Братеево»: Там жестоко избивали и унижали задержанных на митинге девушек

9 марта 2022

В петербургском ИВС при досмотре девушек заставили раздеться и приседать

Инструкция
9 марта 2022

Что делать, если после митинга вас вызывают в полицию

7 марта 2022

Задержанные на митинге 6 марта рассказали об избиениях в ОВД

обновлено6 марта 2022

В Москве задержали более 600 протестующих

28 февраля 2022

DOXA запустила проект помощи студентам, участвующим в антивоенном протесте

25 февраля 2022

Полиция сорвала антивоенный митинг в Москве. Людей задерживают еще на выходе из метро

25 февраля 2022

Центр Москвы перекрыли из-за антивоенного митинга. Начались первые задержания

24 февраля 2022

Прокуратура Москвы пригрозила ответственностью за участие в акциях протеста

«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков
30 ноября 2021

«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков

Кринж дня
19 ноября 2021

Робот-«черепаха» для разгона беспорядков

8 ноября 2021

МВД: Большинство подростков участвовало в протестах из любопытства

8 ноября 2021

Подростку, который на митинге бросал снежки в машину ФСБ, могут заменить условный срок на реальный

Студентке ВШЭ Марии Платоновой продлили домашний арест до 14 февраля
обновлено10 ноября 2021

Студентке ВШЭ Марии Платоновой продлили домашний арест до 14 февраля

26 сентября 2021

КПРФ сообщила о задержании 60 активистов партии

обновлено27 сентября 2021

Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков

Кто такая Маша Платонова
Кто такая Маша Платонова Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам
Кто такая Маша Платонова

Кто такая Маша Платонова
Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам

обновлено25 августа 2021

Власти Москвы не согласовали митинг против закона об иноагентах

Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге
23 августа 2021

Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге

Главреда Baza Никиту Могутина оштрафовали на 180 тысяч рублей за работу на митинге
16 августа 2021

Главреда Baza Никиту Могутина оштрафовали на 180 тысяч рублей за работу на митинге

23 июня 2021

Двух участников митинга в поддержку Навального приговорили к двум годам колонии

Дизайнер, которому полицейские сломали ногу перед митингом, сообщил, что из его медкарты убрали упоминание о силовиках
20 июня 2021

Дизайнер, которому полицейские сломали ногу перед митингом, сообщил, что из его медкарты убрали упоминание о силовиках

14 июня 2021

«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций

29 мая 2021

К корреспонденту The Village Андрею Яковлеву по месту прописки пришла полиция из-за апрельского митинга

24 мая 2021

Google подал иск к Роскомнадзору из-за блокировок роликов о митингах на YouTube

Оруэлл дня
26 апреля 2021

«ОВД-Инфо» насчитал 1 984 задержанных на последней акции в поддержку Навального. И их становится больше

Активистка Леля Нордик добилась отмены штрафа за организацию митинга в апреле
обновлено22 июля 2021

Активистка Леля Нордик добилась отмены штрафа за организацию митинга в апреле

Сколько человек задержали на акциях в поддержку Алексея Навального 21 апреля
Цифра дня
22 апреля 2021

Сколько человек задержали на акциях в поддержку Алексея Навального 21 апреля

Акция в поддержку Алексея Навального
Акция в поддержку Алексея Навального Возможно, последняя перед признанием ФБК экстремистами
Акция в поддержку Алексея Навального

Акция в поддержку Алексея Навального
Возможно, последняя перед признанием ФБК экстремистами

Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального

Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального

20 апреля 2021

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку Навального

Оформить судебную доверенность
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
Оформить судебную доверенность

Оформить судебную доверенность
Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник

18 апреля 2021

Штаб Навального объявил всероссийский митинг 21 апреля

23 марта 2021

Команда Навального решила провести новый митинг. Дату выберут, когда соберется полмиллиона участников

10 марта 2021

Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги

Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах
Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах «Время решимости и время заключения»
Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах

Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах
«Время решимости и время заключения»

4 марта 2021

Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов, которые мемами пытались отвлечь россиян от протестных акций

Исследование
1 марта 2021

Московские суды стали в 6 раз чаще арестовывать участников митингов

обновлено10 февраля 2021

Мэрия отклонила заявку либертарианцев на митинг в поддержку Навального. Его хотели провести 23 февраля

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Разбираемся с экспертами

4 февраля 2021

В эти выходные митингов не будет. Команда Навального планирует новые акции на весну и лето

4 февраля 2021

«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге

Цифра дня
3 февраля 2021

Сколько человек задержали из-за суда над Алексеем Навальным

3 февраля 2021

Центр «Насилию.нет» и проект «Фемдача» начали оказывать психологическую помощь тем, кто пострадал на митингах

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным
Сторонники политика выходят на улицы города

2 февраля 2021

Суд арестовал на 10 суток продюсера «РБК» Сергея Бобрика. За то, что он был рядом с акцией протеста

Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне Им не давали есть, пить и не выпускали в туалет
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне

Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне
Им не давали есть, пить и не выпускали в туалет

2 февраля 2021

В Москве на десять суток арестовали корреспондента Ивана Клейменова. Полиция била его электрошокером

Суд оштрафовал политика Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в митинге
1 февраля 2021

Суд оштрафовал политика Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в митинге

Требование дня
1 февраля 2021

Остановить запрет мирных собраний и митингов, а также преследование демонстрантов

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали суммарно на 39 суток
1 февраля 2021

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали суммарно на 39 суток

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