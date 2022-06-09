На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях
29 апреля 2022
Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах
14 марта 2022
«Русская служба Би-би-си»: частных охранников обязали помогать Росгвардии на митингах в Петербурге
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине
25 февраля 2022
Полиция сорвала антивоенный митинг в Москве. Людей задерживают еще на выходе из метро
8 ноября 2021
Подростку, который на митинге бросал снежки в машину ФСБ, могут заменить условный срок на реальный
обновлено27 сентября 2021
Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков
Кто такая Маша Платонова Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам
Кто такая Маша Платонова Студентку Вышки и дизайнерку Максима Каца обвиняют в склонении к массовым беспорядкам
23 августа 2021
Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге
20 июня 2021
Дизайнер, которому полицейские сломали ногу перед митингом, сообщил, что из его медкарты убрали упоминание о силовиках
14 июня 2021
«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов из-за освещения телеканалом протестных акций
29 мая 2021
К корреспонденту The Village Андрею Яковлеву по месту прописки пришла полиция из-за апрельского митинга
Оруэлл дня
26 апреля 2021
«ОВД-Инфо» насчитал 1 984 задержанных на последней акции в поддержку Навального. И их становится больше
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
23 марта 2021
Команда Навального решила провести новый митинг. Дату выберут, когда соберется полмиллиона участников
10 марта 2021
Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги
Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах «Время решимости и время заключения»
Документ эпохи: 23 истории о несправедливости на московских митингах «Время решимости и время заключения»
4 марта 2021
Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов, которые мемами пытались отвлечь россиян от протестных акций
обновлено10 февраля 2021
Мэрия отклонила заявку либертарианцев на митинг в поддержку Навального. Его хотели провести 23 февраля
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами
4 февраля 2021
В эти выходные митингов не будет. Команда Навального планирует новые акции на весну и лето
4 февраля 2021
«Дождь» потребовал от СК завести дело из-за задержания корреспондента на акции 23 января в Петербурге
3 февраля 2021
Центр «Насилию.нет» и проект «Фемдача» начали оказывать психологическую помощь тем, кто пострадал на митингах
2 февраля 2021
Суд арестовал на 10 суток продюсера «РБК» Сергея Бобрика. За то, что он был рядом с акцией протеста
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне Им не давали есть, пить и не выпускали в туалет
Задержанные на воскресном митинге больше 12 часов провели в автозаке в подмосковной деревне Им не давали есть, пить и не выпускали в туалет
2 февраля 2021
В Москве на десять суток арестовали корреспондента Ивана Клейменова. Полиция била его электрошокером
Требование дня
1 февраля 2021