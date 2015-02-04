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«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург)

«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург)Тайник с деньгами, музей кирпича и двое старожилов

«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург)

«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург)
Тайник с деньгами, музей кирпича и двое старожилов

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями

Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями
Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве

Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион

Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора

Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион
Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора

Горожан приглашают на бесплатные экскурсии по московскому модерну и церквям

Прогулки продолжатся с февраля по март

Горожан приглашают на бесплатные экскурсии по московскому модерну и церквям
Прогулки продолжатся с февраля по март

В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна

Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции

В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна
Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна
Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту

Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по антиутопии Хаксли

Ситуацию оценит столичный департамент образования

Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по антиутопии Хаксли
Ситуацию оценит столичный департамент образования

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»
Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга

«Я живу в готическом особняке на Бауманской»
«Я живу в готическом особняке на Бауманской» Жительница доходного дома крестьянина Фролова — о домовых, отсутствии соседей и Басманном районе
«Я живу в готическом особняке на Бауманской»

«Я живу в готическом особняке на Бауманской»
Жительница доходного дома крестьянина Фролова — о домовых, отсутствии соседей и Басманном районе

Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия

Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина

Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия
Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина

Москва продает площади в доходном доме Строгановского училища на Мясницкой

Здание является памятником архитектуры модерна

Москва продает площади в доходном доме Строгановского училища на Мясницкой
Здание является памятником архитектуры модерна

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов
Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей

Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия

Здание было построено в 1820-х годах

Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия
Здание было построено в 1820-х годах

В чем москвичи ходят в театр
В чем москвичи ходят в театр The Village отправился в театр «Модерн», где недавно ввели дресс-код, чтобы узнать, как одеты его зрители
В чем москвичи ходят в театр

В чем москвичи ходят в театр
The Village отправился в театр «Модерн», где недавно ввели дресс-код, чтобы узнать, как одеты его зрители

Я живу в Толстовском доме (Петербург)

Я живу в Толстовском доме (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в Толстовском доме (Петербург)

Я живу в Толстовском доме (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)

Я живу в доходном доме Лидваль (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского
Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского С известного дома архитектора Лишневского в Петербурге снесли скульптуру Мефистофеля. The Village рассказывает, кому не угодил задумчивый демон
Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского

Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского
С известного дома архитектора Лишневского в Петербурге снесли скульптуру Мефистофеля. The Village рассказывает, кому не угодил задумчивый демон

Трёхкомнатная квартира в духе модернизма на «Октябрьском поле»
Трёхкомнатная квартира в духе модернизма на «Октябрьском поле» Мебель в стиле 50-х, большая тёплая веранда с диваном и гардеробом, обои психоделических расцветок и оранжевый холодильник
Трёхкомнатная квартира в духе модернизма на «Октябрьском поле»

Трёхкомнатная квартира в духе модернизма на «Октябрьском поле»
Мебель в стиле 50-х, большая тёплая веранда с диваном и гардеробом, обои психоделических расцветок и оранжевый холодильник

10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов

10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска

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