«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург)Тайник с деньгами, музей кирпича и двое старожилов
«Я живу в особняке на Крестовском острове» (Петербург) Тайник с деньгами, музей кирпича и двое старожилов
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями
Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве
Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве
Дом Шехтеля с петушком выставили на аукцион Это одно из двух сохранившихся зданий архитектора
Горожан приглашают на бесплатные экскурсии по московскому модерну и церквям
Прогулки продолжатся с февраля по март
Горожан приглашают на бесплатные экскурсии по московскому модерну и церквям Прогулки продолжатся с февраля по март
В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна
Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции
В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции
«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна
Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту
«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту
Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по антиутопии Хаксли
Ситуацию оценит столичный департамент образования
Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по антиутопии Хаксли Ситуацию оценит столичный департамент образования
«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга
«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте» Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга
«Я живу в готическом особняке на Бауманской» Жительница доходного дома крестьянина Фролова — о домовых, отсутствии соседей и Басманном районе
Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия
Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина
Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина
Москва продает площади в доходном доме Строгановского училища на Мясницкой
Здание является памятником архитектуры модерна
Москва продает площади в доходном доме Строгановского училища на Мясницкой Здание является памятником архитектуры модерна
«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов
Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей
«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей
Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия
Здание было построено в 1820-х годах