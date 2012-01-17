Москомнаследие признал дом купца Быкова, построенный в начале XX века по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, объектом культурного наследия, об этом сообщает сегодня «РИА» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В середине декабря дом пережил уже второй пожар. Пострадали интерьеры, старинные оконные рамы и крыша. Огонь был потушен, а полученные разрушения строители прикрыли сеткой. В результате обвалилась уникальная лепнина. Перед Новым годом здание несколько раз пытались незаконно снести — спасли его сотрудники Москомнаследия и члены движения «Архнадзор». В зоне риска: Дом купца Быкова

30 декабря глава Москомнаследия Александр Кибовский подписал «Распоряжение о согласии с актом государственной историко-культурной экспертизы», по которому здание рекомендовано к включению в реестр памятников истории и культуры. Также была проведена независимая экспертиза, возглавил которую директор музеев московского Кремля Андрей Баталов, — комиссия также признала дом одним из наиболее выразительных произведений московского модерна, который необходимо во что бы то ни стало сохранить.

Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия: «Новизна этой ситуации в том, что наконец-то нет пути назад — здание будет признано памятником архитектуры, перейдет из заявленного в действующий. Кибовский подписал соответствующее распоряжение, по которому мы соглашаемся с актом экспертизы, проведенной Баталовым. Таким образом даже чисто процедурно дом уже не может быть снесен. К сожалению, дом пережил еще один пожар в середине декабря. Я сам по ночам вместе с „Архнадзором“ останавливал там сносы перед Новым годом, но, как ни странно, дом не в самом плохом состоянии. Внутри достаточно высокая степень сохранности, даже в интерьерах. Как только здание будет внесено в реестр, мы уведомим собственника, а это Российская академия наук, что он должен заключить с нами охранные обязательства. После этого мы будем добиваться реставрации».

Дом на 2-й Брестской был построен в 1909 году по заказу купца Быкова. Здание стало одной из последних работ архитектора Льва Кекушева, родоначальника модерна в Москве, создавшего проект инфраструктуры Ярославской железной дороги, расширившего сам вокзал и участвовавшего в строительстве гостиницы «Метрополь». Несмотря на роскошную лепнину, оригинальные интерьеры, облицовку заказной керамической плиткой и особые дутые стекла, долгое время дом вообще не охранялся государством.

Собственником здания был Институт автоматизации РАН, который в 2005 году заключил инвестиционный контракт с ООО «Финансист» на реконструкцию. Проект предполагал практически полный снос здания с сохранением только фасадной стены. Однако строительство так и не началось, и в 2008 году, после многочисленных обращений градозащитников к мэру Лужкову, здание признали объектом культурного наследия. Правда, уже в 2009 году «Финансист» направило письмо на имя Владимира Ресина с просьбой вынести дом из списка охраняемой архитектуры, так как этот статус «существенно затрудняет дальнейшую реализацию инвестиционного проекта». А через несколько месяцев после письма в доме произошел сильный пожар: выгорела часть четвёртого этажа, здание полностью лишилось крыши, но большая часть декоративного оформления интерьеров уцелела. Затем дом Быкова и вовсе лишили статуса охранного объекта. Здание пустовало и разрушалось по сей день.

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После того как здание будет вновь внесено в охранный реестр, Москомнаследие потребует от собственника подписать охранные обязательства и затем начать реставрационные работы, которые будут соответствовать новому статусу дома.