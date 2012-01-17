Дом Быкова признали объектом культурного наследия Доходному дому на 2-й Брестской улице, который в середине декабря пережил уже второй пожар, вернули статус памятника культуры.
Москомнаследие признал дом купца Быкова, построенный в начале XX века по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, объектом культурного наследия, об этом сообщает сегодня «РИА» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В середине декабря дом пережил уже второй пожар. Пострадали интерьеры, старинные оконные рамы и крыша. Огонь был потушен, а полученные разрушения строители прикрыли сеткой. В результате обвалилась уникальная лепнина. Перед Новым годом здание несколько раз пытались незаконно снести — спасли его сотрудники Москомнаследия и члены движения «Архнадзор».
В зоне риска: Дом купца Быкова
30 декабря глава Москомнаследия Александр Кибовский подписал «Распоряжение о согласии с актом государственной историко-культурной экспертизы», по которому здание рекомендовано к включению в реестр памятников истории и культуры. Также была проведена независимая экспертиза, возглавил которую директор музеев московского Кремля Андрей Баталов, — комиссия также признала дом одним из наиболее выразительных произведений московского модерна, который необходимо во что бы то ни стало сохранить.
Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия: «Новизна этой ситуации в том, что наконец-то нет пути назад — здание будет признано памятником архитектуры, перейдет из заявленного в действующий. Кибовский подписал соответствующее распоряжение, по которому мы соглашаемся с актом экспертизы, проведенной Баталовым. Таким образом даже чисто процедурно дом уже не может быть снесен. К сожалению, дом пережил еще один пожар в середине декабря. Я сам по ночам вместе с „Архнадзором“ останавливал там сносы перед Новым годом, но, как ни странно, дом не в самом плохом состоянии. Внутри достаточно высокая степень сохранности, даже в интерьерах. Как только здание будет внесено в реестр, мы уведомим собственника, а это Российская академия наук, что он должен заключить с нами охранные обязательства. После этого мы будем добиваться реставрации».
Дом на 2-й Брестской был построен в 1909 году по заказу купца Быкова. Здание стало одной из последних работ архитектора Льва Кекушева, родоначальника модерна в Москве, создавшего проект инфраструктуры Ярославской железной дороги, расширившего сам вокзал и участвовавшего в строительстве гостиницы «Метрополь». Несмотря на роскошную лепнину, оригинальные интерьеры, облицовку заказной керамической плиткой и особые дутые стекла, долгое время дом вообще не охранялся государством.
Собственником здания был Институт автоматизации РАН, который в 2005 году заключил инвестиционный контракт с ООО «Финансист» на реконструкцию. Проект предполагал практически полный снос здания с сохранением только фасадной стены. Однако строительство так и не началось, и в 2008 году, после многочисленных обращений градозащитников к мэру Лужкову, здание признали объектом культурного наследия.
Правда, уже в 2009 году «Финансист» направило письмо на имя Владимира Ресина с просьбой вынести дом из списка охраняемой архитектуры, так как этот статус «существенно затрудняет дальнейшую реализацию инвестиционного проекта». А через несколько месяцев после письма в доме произошел сильный пожар: выгорела часть четвёртого этажа, здание полностью лишилось крыши, но большая часть декоративного оформления интерьеров уцелела. Затем дом Быкова и вовсе лишили статуса охранного объекта. Здание пустовало и разрушалось по сей день.
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После того как здание будет вновь внесено в охранный реестр, Москомнаследие потребует от собственника подписать охранные обязательства и затем начать реставрационные работы, которые будут соответствовать новому статусу дома.
Комментарии
Спасибо за Ваши действия, Максим, по спасению здания. Оно того, безусловно, заслуживает. Надеюсь, наши совместные усилия помогут спасти этот красивейший дом.
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