Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
По мнению депутата, море нужно не всем
Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
С 1 июня в России начнет оживать туризм
В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели
Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне Салонные процедуры и средства для ухода дома
Большая волна: Как ухаживать за волосами на море и в бассейне Салонные процедуры и средства для ухода дома
Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Вы когда-нибудь были на море?
Редакция The Village решила выяснить, сколько наших читателей никогда не видели моря
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
По неаполитанским трущобам за 1,20 евро Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)
Nice is nice Я никогда не стремилась отдохнуть на Лазурном берегу, но, решив объединить курсы французского языка с хорошим загаром, поехала в прошлом сентябре в Ниццу
Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.
Северное побережье Египта, Средиземное море Египет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.
Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...
Подводный музей скульптур В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...
Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте! Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!
Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры Информация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...
Тридевятое царство, тридевятое государство Калининградская область (39 регион) - самая западная и молодая часть России, расположенная на берегах Балтийского моря. Помнится, гоголевский городничий утверждал, что "от нас хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Словно в опровержение этих слов среди жителей бывшего Кёнигсберга, ставшего российским после Второй мировой войны, бытует фраза:...
Море внутри Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!