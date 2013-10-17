16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля

В честь юбилейного фестиваля создали специальный гастрономический бургер

Рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля
В честь юбилейного фестиваля создали специальный гастрономический бургер

Названы рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля

И объявлен обладатель премии People’s Choice

Названы рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля
И объявлен обладатель премии People’s Choice

Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля

Победителей огласят 30 октября

Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля
Победителей огласят 30 октября

В 100 ресторанах столицы начался Московский гастрономический фестиваль

Дегустационные сеты обойдутся в 1 900 рублей

В 100 ресторанах столицы начался Московский гастрономический фестиваль
Дегустационные сеты обойдутся в 1 900 рублей

Рамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль
Рамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Рамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль

Рамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В ресторанах Москвы пройдет гастрономический фестиваль

Он начнется 1 октября

В ресторанах Москвы пройдет гастрономический фестиваль
Он начнется 1 октября

Обнародован шорт-лист претендентов на Гран-при Московского гастрономического фестиваля

В шорт-лист по итогам голосования журналистов попали, например, Funny Cabany, Glenuill, Kodo, Madame Wong, OliOli и Pinch

Обнародован шорт-лист претендентов на Гран-при Московского гастрономического фестиваля
В шорт-лист по итогам голосования журналистов попали, например, Funny Cabany, Glenuill, Kodo, Madame Wong, OliOli и Pinch

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

В Москве пройдет гастрономический фестиваль

Шефы 100 городских ресторанов представят свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей

В Москве пройдет гастрономический фестиваль
Шефы 100 городских ресторанов представят свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей

Жюри Московского гастрофестиваля выбрало рестораны с лучшими сетами

Попробовать специальные сеты можно до 31 октября

Жюри Московского гастрофестиваля выбрало рестораны с лучшими сетами
Попробовать специальные сеты можно до 31 октября

В Москве пройдёт гастрономический фестиваль

В течение месяца шеф-повара 80 московских ресторанов будут готовить специальные сеты стоимостью 1 500 рублей

В Москве пройдёт гастрономический фестиваль
В течение месяца шеф-повара 80 московских ресторанов будут готовить специальные сеты стоимостью 1 500 рублей

В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль

В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню

В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль
В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню

Стартовал IX Московский гастрономический фестиваль

Специально для фестиваля шеф-повара ресторанов-участников разработали дегустационные сеты не дороже 1 500 рублей.

Стартовал IX Московский гастрономический фестиваль
Специально для фестиваля шеф-повара ресторанов-участников разработали дегустационные сеты не дороже 1 500 рублей.