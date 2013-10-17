Рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля
В честь юбилейного фестиваля создали специальный гастрономический бургер
Рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля В честь юбилейного фестиваля создали специальный гастрономический бургер
Названы рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля
И объявлен обладатель премии People’s Choice
Названы рестораны — победители Московского гастрономического фестиваля И объявлен обладатель премии People’s Choice
Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля
Победителей огласят 30 октября
Названы претенденты на Гран-при Московского гастрономического фестиваля Победителей огласят 30 октября
В 100 ресторанах столицы начался Московский гастрономический фестиваль
Дегустационные сеты обойдутся в 1 900 рублей
В 100 ресторанах столицы начался Московский гастрономический фестиваль Дегустационные сеты обойдутся в 1 900 рублей
Рамен-бар, вторая «Эклерная Клер» и Московский гастрономический фестиваль Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В ресторанах Москвы пройдет гастрономический фестиваль Он начнется 1 октября
Обнародован шорт-лист претендентов на Гран-при Московского гастрономического фестиваля
В шорт-лист по итогам голосования журналистов попали, например, Funny Cabany, Glenuill, Kodo, Madame Wong, OliOli и Pinch
Обнародован шорт-лист претендентов на Гран-при Московского гастрономического фестиваля В шорт-лист по итогам голосования журналистов попали, например, Funny Cabany, Glenuill, Kodo, Madame Wong, OliOli и Pinch
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
В Москве пройдет гастрономический фестиваль
Шефы 100 городских ресторанов представят свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей
В Москве пройдет гастрономический фестиваль Шефы 100 городских ресторанов представят свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей
Жюри Московского гастрофестиваля выбрало рестораны с лучшими сетами
Попробовать специальные сеты можно до 31 октября
Жюри Московского гастрофестиваля выбрало рестораны с лучшими сетами
Попробовать специальные сеты можно до 31 октября
В Москве пройдёт гастрономический фестиваль
В течение месяца шеф-повара 80 московских ресторанов будут готовить специальные сеты стоимостью 1 500 рублей
В Москве пройдёт гастрономический фестиваль В течение месяца шеф-повара 80 московских ресторанов будут готовить специальные сеты стоимостью 1 500 рублей
В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль
В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
В столице стартовал X Московский гастрономический фестиваль В течение месяца в ресторанах-участниках можно заказать специальное сет-меню
Стартовал IX Московский гастрономический фестиваль
Специально для фестиваля шеф-повара ресторанов-участников разработали дегустационные сеты не дороже 1 500 рублей.