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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
Промо
От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл И на что обращать внимание при покупке
От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
Промо

От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
И на что обращать внимание при покупке

17 ноября 2020

Москвичи, которые сдадут велосипеды на хранение в «Чердак», получат промокоды на наборы продуктов в «Самокате»

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
11 сентября 2020

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains

4 августа 2020

В России появились новые автомобильные номера

BMW запустит прокат мотоциклов в России

Расценки пока неизвестны

BMW запустит прокат мотоциклов в России

Разрешить несовершеннолетним водить машины

МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»

Разрешить несовершеннолетним водить машины

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

Такие меры приняли после жалоб местных жителей

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров

На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров

В мотошколе Мосгортранса появилась детская секция

Пройти курс могут дети старше пяти лет

В мотошколе Мосгортранса появилась детская секция

13 сентября. Главное в городе
13 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
13 сентября. Главное в городе

13 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)

Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе

Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)

В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»

В школе преподают профессиональные мотоциклисты

В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц

Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц

В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов

Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов

В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов

Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая

Мероприятие пройдет под эгидой городских властей

Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая

В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров

Новые правила сперва протестируют в Москве

В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров

Парковки будут доступны только весной и летом

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров

Российские инженеры разработали летающий мотоцикл

Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час

Российские инженеры разработали летающий мотоцикл

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки
Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

В Измайловском парке открыли бесплатную мотопарковку

Парковка рассчитана на 30 мест

В Измайловском парке открыли бесплатную мотопарковку

Департамент транспорта объявил конкурс на лучшие граффити

Победитель увидит свой эскиз на одном из зданий в центре Москвы

Департамент транспорта объявил конкурс на лучшие граффити

Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах
Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах The Village отправился на Воробьёвы горы знакомиться с байкерами на «Голдах» — огромных мотоциклах, которые слышат все вокруг не из-за спортивного рёва, а из-за оглушающей музыки.
Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах

Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах
The Village отправился на Воробьёвы горы знакомиться с байкерами на «Голдах» — огромных мотоциклах, которые слышат все вокруг не из-за спортивного рёва, а из-за оглушающей музыки.

В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»

Основатели Clevermoto открывают заведение в Столешниковом переулке.

В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»

Комментарий: Роман Любаев об открытии мотосезона С открытием мотосезона The Village попросил человека, восемь лет передвигающегося по городу на двух колёсах, обратиться к автомобилистам — результат получился неожиданным.

Комментарий: Роман Любаев об открытии мотосезона

Московские мотоциклисты претендуют на выделенные полосы

Байкеры просят московские власти разрешить им ездить по выделенным для общественного транспорта полосам.

Московские мотоциклисты претендуют на выделенные полосы

Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian
Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian Офис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.
Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian

Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian
Офис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.

Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах
Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.
Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах

Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах
Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.

Необычные велосипеды и мотоциклы Нет предела человеческой фантазии.

Необычные велосипеды и мотоциклы