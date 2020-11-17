Москвичи, которые сдадут велосипеды на хранение в «Чердак», получат промокоды на наборы продуктов в «Самокате»
В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
Разрешить несовершеннолетним водить машины
МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров
На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание
Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)
Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе
В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»
В школе преподают профессиональные мотоциклисты
В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц
Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00
В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов
Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов
Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая
Мероприятие пройдет под эгидой городских властей
В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров
Новые правила сперва протестируют в Москве
У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров
Парковки будут доступны только весной и летом
Российские инженеры разработали летающий мотоцикл
Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час
Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop
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Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!
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Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
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Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
Департамент транспорта объявил конкурс на лучшие граффити
Победитель увидит свой эскиз на одном из зданий в центре Москвы
Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах The Village отправился на Воробьёвы горы знакомиться с байкерами на «Голдах» — огромных мотоциклах, которые слышат все вокруг не из-за спортивного рёва, а из-за оглушающей музыки.
В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»
Основатели Clevermoto открывают заведение в Столешниковом переулке.
Московские мотоциклисты претендуют на выделенные полосы
Байкеры просят московские власти разрешить им ездить по выделенным для общественного транспорта полосам.