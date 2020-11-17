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2020-11-17T12:22:07.000+03:00
17 ноября 2020
Москвичи, которые сдадут велосипеды на хранение в «Чердак», получат промокоды на наборы продуктов в «Самокате»
2020-09-11T18:24:36.000+03:00
11 сентября 2020
В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
2020-08-04T19:49:48.000+03:00
4 августа 2020
В России появились новые автомобильные номера
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