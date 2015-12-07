BMW запустит прокат мотоциклов в России Расценки пока неизвестны
Разрешить несовершеннолетним водить машины
МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»
Разрешить несовершеннолетним водить машины МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками Такие меры приняли после жалоб местных жителей
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» 30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров
На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание
Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание
В мотошколе Мосгортранса появилась детская секция Пройти курс могут дети старше пяти лет
Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)
Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе
Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено) Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе
В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»
В школе преподают профессиональные мотоциклисты
В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс» В школе преподают профессиональные мотоциклисты
В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц
Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00
В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00
В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов
Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов
В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов
Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая
Мероприятие пройдет под эгидой городских властей
Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая Мероприятие пройдет под эгидой городских властей
В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров
Новые правила сперва протестируют в Москве
В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров Новые правила сперва протестируют в Москве
У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров
Парковки будут доступны только весной и летом
У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров Парковки будут доступны только весной и летом
Российские инженеры разработали летающий мотоцикл
Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час
Российские инженеры разработали летающий мотоцикл Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час
Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке