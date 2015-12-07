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От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
Промо
От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл И на что обращать внимание при покупке
От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
Промо

От классика до турэндуро: Как выбрать свой первый мотоцикл
И на что обращать внимание при покупке

BMW запустит прокат мотоциклов в России

Расценки пока неизвестны

BMW запустит прокат мотоциклов в России
Расценки пока неизвестны

Разрешить несовершеннолетним водить машины

МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»

Разрешить несовершеннолетним водить машины
МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

Такие меры приняли после жалоб местных жителей

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров

На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров
На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание

В мотошколе Мосгортранса появилась детская секция

Пройти курс могут дети старше пяти лет

В мотошколе Мосгортранса появилась детская секция
Пройти курс могут дети старше пяти лет

13 сентября. Главное в городе
13 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
13 сентября. Главное в городе

13 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)

Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе

Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла (обновлено)
Президент сам заявил, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, хотя последний не значится в отчетах о его имуществе

В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»

В школе преподают профессиональные мотоциклисты

В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»
В школе преподают профессиональные мотоциклисты

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц

Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00

В центре Москвы 6 мая для проведения фестиваля перекроют несколько улиц
Участки трасс будут перекрывать с 09:00 до 12:00

В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов

Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов

В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов
Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов

Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая

Мероприятие пройдет под эгидой городских властей

Мотосезон в Москве откроется мотопарадом 6 мая
Мероприятие пройдет под эгидой городских властей

В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров

Новые правила сперва протестируют в Москве

В правительстве решили изменить ПДД в пользу байкеров
Новые правила сперва протестируют в Москве

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров

Парковки будут доступны только весной и летом

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров
Парковки будут доступны только весной и летом

Российские инженеры разработали летающий мотоцикл

Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час

Российские инженеры разработали летающий мотоцикл
Scorpion 1 способен летать на высоте до трёх метров со скоростью до 100 километров в час

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Soundcloud, дроны для гольфа и дедлайн продажи Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки
Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

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