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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
25 октября 2021

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Чем московские музеи занимаются во время карантина

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ

Немецкие панельки во дворе музея Щусева

Художник Evol спрятал под ними местных львов

Немецкие панельки во дворе музея Щусева

В Музее архитектуры имени Щусева пройдут бесплатные лекции для начинающих архитекторов и социологов

Занятия продлятся до29сентября

В Музее архитектуры имени Щусева пройдут бесплатные лекции для начинающих архитекторов и социологов

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями

Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве

Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями

В Музее архитектуры пройдет выставка о советском архитекторе Александре Гегелло

Он построил Дворец культуры имени Горького в Петербурге

В Музее архитектуры пройдет выставка о советском архитекторе Александре Гегелло

В Москве стартует передвижная международная выставка «Городская регенерация»

Продлится проект до 31 июля

В Москве стартует передвижная международная выставка «Городская регенерация»

Фестиваль «Интермузей» объявил программу на 2017 год

С 25 по 29 мая пространство вокруг «Манежа» превратится в отдельный фестивально-музейный кластер

Фестиваль «Интермузей» объявил программу на 2017 год

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в МосквеКто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве
Кто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше

Елизавету Лихачеву назначили директором Музея архитектуры

Несмотря на все протесты и даже открытое письмо Дмитрию Медведеву

Елизавету Лихачеву назначили директором Музея архитектуры

Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе

В самом музее сообщили, что не знают об уходе Коробьиной с поста

Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве

Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве