В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
В Музее архитектуры имени Щусева пройдут бесплатные лекции для начинающих архитекторов и социологов
Занятия продлятся до29сентября
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
Музей архитектуры проведет выставку «Эпоха модерна» с лекциями и экскурсиями
Гости узнают об особняках и доходных домах, банках, музеях, театрах и храмовом зодчестве
В Музее архитектуры пройдет выставка о советском архитекторе Александре Гегелло
Он построил Дворец культуры имени Горького в Петербурге
В Москве стартует передвижная международная выставка «Городская регенерация»
Продлится проект до 31 июля
Фестиваль «Интермузей» объявил программу на 2017 год
С 25 по 29 мая пространство вокруг «Манежа» превратится в отдельный фестивально-музейный кластер
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в МосквеКто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве Кто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
Елизавету Лихачеву назначили директором Музея архитектуры
Несмотря на все протесты и даже открытое письмо Дмитрию Медведеву
Директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе
В самом музее сообщили, что не знают об уходе Коробьиной с поста
Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве
Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева