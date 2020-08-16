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16 августа 2020

Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина

3 августа 2020

Электронные кошельки запретили анонимно пополнять наличными