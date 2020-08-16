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2020-08-16T17:45:15.000+03:00
16 августа 2020
Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина
2020-08-03T10:16:21.000+03:00
3 августа 2020
Электронные кошельки запретили анонимно пополнять наличными
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