Мне, несудимому и законопослушному гражданину, в лицо говорили, что я сам снял деньги и теперь хочу, чтобы банк мне их вернул.

Я обратился в суд, но это тоже происходит небыстро: сначала обращение рассматривают, а через какое-то время назначают судебное заседание. Сумма небольшая, и мое дело попало в мировой суд по месту нахождения офиса банка, в не очень удобном для меня районе, куда мне приходилось ездить. На суд ходил представитель банка, который всячески защищал свою организацию, и это было неприятно. Мне, несудимому и законопослушному гражданину, в лицо говорили, что я сам снял деньги и теперь хочу, чтобы банк мне их вернул. И только через девять месяцев после шести заседаний суд вынес решение об удовлетворении моего иска. Я еще писал заявление о компенсации морального вреда, но по нему суд принял частичное решение, вернули не десять тысяч рублей, а пять.

Банк решил обжаловать решение, дело передали в районный суд — и все началось сначала. Опять все рассказывать, показывать, предъявлять доказательства. Меня спрашивали, где я был в это время, что делал. У меня, к счастью, остались билеты и другие свидетельства того, что меня не было в городе. Еще примерно через полгода районный суд оставил решение мирового суда без изменений — банк должен был вернуть мне 17 тысяч и заплатить компенсацию морального вреда. Деньги я получил только через полтора года.

Дело привычки

Если человек постоянно пользовался картами и вдруг перестал, ему будет некомфортно, а я привык обходиться без них, у меня в связи с этим нет никаких неудобств. Я человек семейный, если нужно купить билеты на поезд или одежду в интернете, то я просто пользуюсь картами членов семьи или прошу их сделать заказ. Наличные деньги у меня в кармане лежат всегда. Я не ношу с собой значительные суммы, но на продукты в магазине или такси мне хватит. При этом счет в банке у меня открыт. Если мне перечисляют гонорар за работу, я иду в банк и по паспорту получаю деньги в кассе. Конечно, в банкомат можно пойти в любое время, это проще и удобнее, но мне перечисляют деньги не так часто, и раз в месяц я без проблем схожу в отделение.

Если нужно купить билеты на поезд или одежду в интернете, то я просто пользуюсь картами членов семьи или прошу их сделать заказ.

Серьезных накоплений мы не сейчас не держим, но если они появятся, то деньги можно, опять же, хранить на счетах. Не имея карты, я застрахован от многого: мне не нужно беспокоиться, что с нее снимут деньги мошенники, что мои транзакции будет кто-то отслеживать. Хотя понимаю, что если я буду кому-то нужен, то меня все равно найдут, например с помощью сотового телефона. Из банков периодически звонят, информируют о свои продуктах, предлагают оформить карту. Как только у меня возникнет дискомфорт из-за того, что я не могу воспользоваться картой и обойтись без какой-то услуги, я этим предложением воспользуюсь, но пока меня все устраивает.

Алексей

вице-президент финансовой компании

Беззащитные деньги

Еще до того, как я начал работать в финансовой сфере, со мной произошел неприятный случай. Мне по скайпу написал друг и попросил посмотреть расчеты в Excel-файле. Оказалось, что его аккаунт вскрыли, и писал мне совсем не он, а какой-то хакер, но я тогда этого не понял, ничего подозрительного в его словах не было. Я открыл файл, а он оказался как будто битый, никак не открывался. Я попросил друга прислать его еще раз, а в это время мне на компьютер установилась троянская программа, и с ее помощью хакеры украли деньги у меня со счета. Потом я очень долго их возвращал: очень трудно доказать банку, что это не ты сам дал пароль, а он был украден с помощью специальной программы. Пришлось собирать документы, грозить судами, нанимать адвокатов. Сумма была не критично большая, но приличная. Банк никогда не будет на стороне клиента. Если происходит какой-то сбой, карту с деньгами съел банкомат и вы остались в другой стране без наличных, то решить проблему быстро и без эмоциональных затрат невозможно.

Если происходит какой-то сбой, карту с деньгами съел банкомат и вы остались в другой стране без наличных, то решить проблему быстро и без эмоциональных затрат невозможно.

Это был первый звонок, а второй прозвенел, когда я начал работать в финансовой сфере и познакомился со всеми технологиями, стал читать специализированную прессу о том, как наши данные сливаются. Даже на рынке можно купить диск с базой данных владельцев карт или скачать ее в даркнете. К тому же, получив данные о банковской карте, можно смотреть, кто и что покупает. Через банковские выписки достаточно много можно узнать о самом человеке и его жизни, даже такого, что он старается скрыть, извлечь из этого компрометирующую информацию. Я подумал, зачем мне это все нужно, если можно деньги держать в наличной форме.

Наличные и золото

Много денег я с собой не ношу, но это должна быть сумма на повседневные расходы. У таксистов я сразу спрашиваю, есть ли у них сдача, ведь по закону они обязаны иметь разменные деньги. Если предстоит какая-то крупная покупка, то, конечно, приходится ее делать через банковские счета. Это удобнее и безопаснее, но в последние годы у меня не было необходимости покупать дорогие вещи, и я не шикую. Когда нужно купить билеты или забронировать отель, то на этот случай у моей жены есть специальная карта для расчетов в интернете. На нее кладем ту сумму, которую запланировали потратить, она сразу списывается, и больше там денег нет.

Сбережения я храню в золоте, в инвестиционных монетах. В отличие от слитков, на них не начисляется НДС.

Зарплату я получаю наличными. Есть компании, у которых даже нет кассы, они не регистрируют в налоговой службе и не платят за инкассацию. Так как у нас и так это все есть, у меня с получением зарплаты проблем не было. Сбережения я храню в золоте, в инвестиционных монетах. В отличие от слитков, на них не начисляется НДС.