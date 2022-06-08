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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Петербурженка обвинила поэта Евгения Мякишева в физическом и сексуальном насилии

Петербурженка обвинила поэта Евгения Мякишева в физическом и сексуальном насилии

«Еще сантиметр, и был бы летальный исход»: Диджейка Лера Фоер — о том, как ее избил музыкант Александр Алтымбаев
«Еще сантиметр, и был бы летальный исход»: Диджейка Лера Фоер — о том, как ее избил музыкант Александр Алтымбаев
«Еще сантиметр, и был бы летальный исход»: Диджейка Лера Фоер — о том, как ее избил музыкант Александр Алтымбаев

«Еще сантиметр, и был бы летальный исход»: Диджейка Лера Фоер — о том, как ее избил музыкант Александр Алтымбаев

Из суда в Ленобласти сбежал мужчина, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над дочерью

Из суда в Ленобласти сбежал мужчина, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над дочерью

Флешмоб дня
8 июня 2022

Тренд «Они не способны на такое» о мужском насилии

Девушка рассказала об изнасиловании на Signal в 2020 году. Напавшим был участник команды фестиваля
Девушка рассказала об изнасиловании на Signal в 2020 году. Напавшим был участник команды фестиваля
Девушка рассказала об изнасиловании на Signal в 2020 году. Напавшим был участник команды фестиваля

Девушка рассказала об изнасиловании на Signal в 2020 году. Напавшим был участник команды фестиваля

11 марта 2022

Meta разрешила призывы к насилию против российских войск

4 февраля 2022

Редакция «Искусства кино» выпустила заявление после случаев насилия со стороны Егора Беликова

4 февраля 2022

В Москве поставят оперу о журналистской этике и насилии

Ссылка дня
1 февраля 2022

Сбор денег на терапию для девушки, подвергшейся насилию от Егора Беликова

Ссылка дня
18 января 2022

Список проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия

«Насилию.нет» открыл набор на бесплатный курс для начинающих журналистов
17 декабря 2021

«Насилию.нет» открыл набор на бесплатный курс для начинающих журналистов

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия
26 ноября 2021

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия

11 ноября 2021

Бывшие ученицы Московской центральной художественной школы заявили о насилии со стороны преподавателя

«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами

«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами

Певица Ушко рассказала The Village об изнасиловании в подростковом возрасте
Эксклюзив
3 августа 2021

Певица Ушко рассказала The Village об изнасиловании в подростковом возрасте

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю

«Не избитая женщина, а прекрасный артист»

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю

1 июля 2021

В Москве полицейский напал на журналиста «Медиазоны». Тот снял, как силовик зажал между ног голову задержанного

Сеть «ТыНеОдна» сделала боксы с вещами первой необходимости для женщин в кризисных центрах
23 июня 2021

Сеть «ТыНеОдна» сделала боксы с вещами первой необходимости для женщин в кризисных центрах

Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему
Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему И истинном масштабе насилия в России
Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему

Юлия Кулешова — о том, почему дети молчат о насильниках, а взрослые не замечают проблему
И истинном масштабе насилия в России

12 апреля 2021

Центр «Сестры» в течение недели будет рассказывать, как восстановиться после пережитого насилия

«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии
«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии И как из-за абьюза его сняли с «Не виновата»
«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии

«Будто бы открыла ящик Пандоры»: Что случилось после того, как бывшая девушка солиста «Пасош» рассказала о насилии
И как из-за абьюза его сняли с «Не виновата»

обновлено18 марта 2021

Анна Зосимова, бывшая девушка солиста группы «Пасош» Петара Мартича, рассказала о насилии с его стороны

Цифра дня
16 февраля 2021

Сколько женщин в России погибли от рук партнера или родственников

26 декабря 2020

Блогеры из московского тикток-хауса рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера

25 декабря 2020

Преподаватель Кобринский подал иск к журналистке «Холода» после текста о домогательствах к студенткам

Как женщины в России борются с насилием
Как женщины в России борются с насилием 25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин
Как женщины в России борются с насилием

Как женщины в России борются с насилием
25 ноября — День борьбы против насилия в отношении женщин

25 ноября 2020

«Культраб» устроит онлайн-лекторий ко Дню борьбы против насилия над женщинами

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение девушки во время стрима
обновлено9 июля 2021

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение девушки во время стрима

7 октября 2020

«Страшно идти домой?»: В Москве появились билборды против домашнего насилия

Онлайн-консультации для подростков, переживших сексуальное насилие
Проект дня
24 сентября 2020

Онлайн-консультации для подростков, переживших сексуальное насилие

Просьба дня
10 сентября 2020

Обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

28 августа 2020

Суд в Москве обязал женщину выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей за то, что она написала о домашнем насилии

«Хватит!»
5 августа 2020

Документальный сериал о насилии от лица жертв

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в харассменте

Также его отстранили от любых мероприятий с участием молодежи

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в харассменте

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальном насилии

Об этом заявили сразу три женщины

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальном насилии

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»? И как их надо называть
Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
И как их надо называть

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы? Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия

Как противостоять домогательствам на работе
Как противостоять домогательствам на работе И зачем разрушать культуру молчания
Как противостоять домогательствам на работе

Как противостоять домогательствам на работе
И зачем разрушать культуру молчания

«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники

Все мы живые люди, и никто его не толкал

«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке

На Давида Френкеля напали полицейский и наблюдатель

Журналисту «Медиазоны» сломали руку на петербургском избирательном участке

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)

Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»

Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)

Вышел документальный фильм про доцента истории Олега Соколова, убившего свою аспирантку

Также там появляется и другая жертва Соколова, рассказавшая про отношения с ним

Вышел документальный фильм про доцента истории Олега Соколова, убившего свою аспирантку

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

«У нас нет таких людей», уверял Кадыров

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Князев уверяет, что отношения были добровольными

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Юридическая помощь оказывается бесплатно

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия в условиях карантина

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась

Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением

Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

Жертвы насилия чаще страдают от диабета и болезней сердца

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

Почти всем

Скольким жертвам домашнего насилия не помогла полиция

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием

Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

Предложение будет действовать в течение года

«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в кризисный центр. Их использовали не только жертвы насилия

Сколько женщин в России страдают от домашнего насилия по версии МВД

Большинство россиянок, осужденных за убийство, защищались от нападений

Сколько женщин в России страдают от домашнего насилия по версии МВД

По всей России пройдут акции в поддержку сестер Хачатурян

Пикеты и марши запланировали на 28 сентября

По всей России пройдут акции в поддержку сестер Хачатурян

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия

До этого собрали деньги на книгу о домашнем насилии

Активисты собирают деньги на открытие бесплатной группы поддержки жертв домашнего насилия

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

Собранные деньги пойдут на помощь девушкам

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии
«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии И как «дело сестер Хачатурян» может коснуться лично вас
«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии

«Сел — был бы жив»: Почему России срочно нужен закон о домашнем насилии
И как «дело сестер Хачатурян» может коснуться лично вас

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Общее число раненых превышает 30 человек

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Как россияне относятся к физическому наказанию детей

Четверть семей до сих пор бьют детей ремнем

Как россияне относятся к физическому наказанию детей

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