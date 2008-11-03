Рисовые террасы Рис не живет в воде сам по себе, просто в Азии каким-то образом было обнаружено, что растение на залитом водой поле дает урожай в 20 раз больший, чем на сухом. Вода на затопленном поле, по-видимому, уничтожает все сорняки. Пропадает необходимость и в искусственных удобрениях, так как дно затопленного поля собирает и хранит азот, который все время подкармливает растение. Отсюда ценное...