7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
7 лучших зданий июля Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
Больше 40 россиян в Непале не выходят на связь после землетрясения (обновлено)
Сейчас спасатели устанавливают местонахождение российских туристов
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2 Продолжение. Начало здесь
Рисовые террасы Рис не живет в воде сам по себе, просто в Азии каким-то образом было обнаружено, что растение на залитом водой поле дает урожай в 20 раз больший, чем на сухом. Вода на затопленном поле, по-видимому, уничтожает все сорняки. Пропадает необходимость и в искусственных удобрениях, так как дно затопленного поля собирает и хранит азот, который все время подкармливает растение. Отсюда ценное...
Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду Здесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...
Школа искусств и моды в Катманду Здесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.
Футбольный матч в Катманду Здесь, в Катманду, очень любят футбол. Ещё чуть-чуть играют в волейбол и лапту. На футбольное поле мы, участники фото-семинара, прошли бесплатно. Ребята предъявили автомобильные права. Лично я показал охране блестящий пропуск в новозеландскую школу английского. После чего нам было позволено всё — хоть на поле выходи.
Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...
Рок-школа в Катманду Здесь, в Катманду, я последовал совету друзей и отправился на поиски Запада в Востоке. Признаюсь, день был непростой с самого утра. В первую очередь оттого, что водку нельзя пить на голодный желудок, а после смешивать с чем-то синим и алкогольным. Ничего, дела житейские.