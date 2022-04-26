Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов
Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками
Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»
«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов
«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых» Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов
Нидерланды: Большой гид для путешественников Что смотреть и где жить
Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе
Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков
Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе
Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
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Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе
Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России
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В Госдуме предложили обратить внимание на опыт голландских компаний
Стоит ли переезжать в НидерландыThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы
Стоит ли переезжать в Нидерланды The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы
Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram
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Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка
С начала 2015 года поставки голландских цветов в Россию уже сократились примерно на четверть
В России резко подорожают цветы
Ожидается, что из-за ограничений на ввоз голландских цветов цены вырастут сразу на 15-20 %
Россия вынесла второе предупреждение поставщикам голландских цветов
Страны, к которым обратился Россельхознадзор, так и не ответили на его претензии
Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов
От этого решения может пострадать в том числе и Колумбия
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
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Голландская компания выпустила первый в мире электронный «косяк»
Это электронная сигарета, в которую можно добавлять лёгкие наркотики, например марихуану
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.
Голландский стартап Blendle хочет адаптировать модель iTunes под материалы СМИ
Издания смогут поставлять площадке материалы, за чтение которых будут платить пользователи
Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны
Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Google обвинили в нарушении законодательства Нидерландов о защите персональных данных
За аналогичные нарушения в Испании компании уже грозит штраф в 300 000 евро
Ссылки дня: Каминг-аут Siri, ответ учёного Путину и дикая русская еда
Ответ учёного Путину, каминг-аут Siri, интервью Ликсутова и правила жизни Анджелины Джоли — в наших «Ссылках дня».
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Netflix проверяет популярность шоу на торрентах перед покупкой прав на их трансляцию
Так, например, было принято решение о покупке исключительных прав на трансляцию телесериала «Побег» при недавнем запуске Netflix в Нидерландах