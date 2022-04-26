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МЫ В СОЦСЕТЯХ

26 апреля 2022

Нидерланды приостанавливают выдачу виз в России

12 января 2021

Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов

Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками

Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»

Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками

«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам

Часть пути выполняется на автобусе

«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»
Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов

Нидерланды: Большой гид для путешественников

Нидерланды: Большой гид для путешественниковЧто смотреть и где жить

Нидерланды: Большой гид для путешественников

Нидерланды: Большой гид для путешественников
Что смотреть и где жить

«Победа» начнет летать в Нидерланды

Рейсы в Эйндхофен откроют 21 декабря

«Победа» начнет летать в Нидерланды

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе

Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Сколько стоит жизнь в Амстердаме

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт

В этом вопросе Россия будет равняться на Германию

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт

Маркетплейс Сбербанка, дизайн-лаборатория Apple и запуск Android Things

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Маркетплейс Сбербанка, дизайн-лаборатория Apple и запуск Android Things

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе

Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе

Будущее «русской Alibaba», «Яндекс» для налоговиков и Wi-Fi скворечники

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Будущее «русской Alibaba», «Яндекс» для налоговиков и Wi-Fi скворечники

Строить дороги из пластмассы

В Госдуме предложили обратить внимание на опыт голландских компаний

Строить дороги из пластмассы

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в НидерландыThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в Нидерланды
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram

Новые Google Glass, дроны для фермеров и миллиардеры России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые Google Glass, дроны для фермеров и миллиардеры России

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси

Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка

С начала 2015 года поставки голландских цветов в Россию уже сократились примерно на четверть

Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка

В России резко подорожают цветы

Ожидается, что из-за ограничений на ввоз голландских цветов цены вырастут сразу на 15-20 %

В России резко подорожают цветы

Россия вынесла второе предупреждение поставщикам голландских цветов

Страны, к которым обратился Россельхознадзор, так и не ответили на его претензии

Россия вынесла второе предупреждение поставщикам голландских цветов

Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов

От этого решения может пострадать в том числе и Колумбия

Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов

25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы

25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы
…потому что все они — не в Амстердаме

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Голландская компания выпустила первый в мире электронный «косяк»

Это электронная сигарета, в которую можно добавлять лёгкие наркотики, например марихуану

Голландская компания выпустила первый в мире электронный «косяк»

Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России

Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России
Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.

Голландский стартап Blendle хочет адаптировать модель iTunes под материалы СМИ

Издания смогут поставлять площадке материалы, за чтение которых будут платить пользователи

Голландский стартап Blendle хочет адаптировать модель iTunes под материалы СМИ

Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны

Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании

Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран

Google обвинили в нарушении законодательства Нидерландов о защите персональных данных

За аналогичные нарушения в Испании компании уже грозит штраф в 300 000 евро

Google обвинили в нарушении законодательства Нидерландов о защите персональных данных

Ссылки дня: Каминг-аут Siri, ответ учёного Путину и дикая русская еда

Ответ учёного Путину, каминг-аут Siri, интервью Ликсутова и правила жизни Анджелины Джоли — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Каминг-аут Siri, ответ учёного Путину и дикая русская еда

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.

Netflix проверяет популярность шоу на торрентах перед покупкой прав на их трансляцию

Так, например, было принято решение о покупке исключительных прав на трансляцию телесериала «Побег» при недавнем запуске Netflix в Нидерландах

Netflix проверяет популярность шоу на торрентах перед покупкой прав на их трансляцию

Европа из окна поезда Из Амстердама в Брюссель

Европа из окна поезда

Нидерландская Венеция Деревня Гитхорн (Giethoorn) зовётся Нидерландской Венецией, так  как находится на водных каналах, общей длинною около 7.5 км. Деревня была основана в 1230 году, когда беглецы с ближайших регионов поселились там. Они обнаружили там много рогов коз, которые,видимо,умерли в результате наводнения  Санкт-Элизабет в 1170 году, поэтому деревня, первое время, называлась Geytenhorn (рога козы).

Нидерландская Венеция

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality-5! Печальный и в тоже время счастливейший удел человечества в том и состоит, чтобы без конца измерять расстояния от того места, где мы находимся, до того, где мы хотим быть.&nbsp;

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality-5!

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality–3! В путь! Покажу я тебе,Как в далеком Ёсино вишни цветутСтарая шляпа моя.***До столицы — там, вдалиОстается половина неба…Снеговые облака.***Здесь я в море брошу наконецБурями истрепанную шляпу,Рваные сандалии мои.*** С ветки скатился каштан. Тому, кто в дальних горах не бывал, В подарок его отвезу.   

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality–3!

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality – 2! A Separate Reality - 2!

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality – 2!

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality! -1 Для ARTистичных путешественников - удивительная жизнь под крышей

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality! -1