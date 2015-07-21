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Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками

Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»

Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками
Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»

«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам

Часть пути выполняется на автобусе

«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам
Часть пути выполняется на автобусе

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»

«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»
Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов

«Победа» начнет летать в Нидерланды

Рейсы в Эйндхофен откроют 21 декабря

«Победа» начнет летать в Нидерланды
Рейсы в Эйндхофен откроют 21 декабря

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе

Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков

Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе
Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе
Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Сколько стоит жизнь в Амстердаме

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт

В этом вопросе Россия будет равняться на Германию

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт
В этом вопросе Россия будет равняться на Германию

Маркетплейс Сбербанка, дизайн-лаборатория Apple и запуск Android Things

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Маркетплейс Сбербанка, дизайн-лаборатория Apple и запуск Android Things
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе

Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России

Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе
Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России

Будущее «русской Alibaba», «Яндекс» для налоговиков и Wi-Fi скворечники

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Будущее «русской Alibaba», «Яндекс» для налоговиков и Wi-Fi скворечники
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Строить дороги из пластмассы

В Госдуме предложили обратить внимание на опыт голландских компаний

Строить дороги из пластмассы
В Госдуме предложили обратить внимание на опыт голландских компаний

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в НидерландыThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в Нидерланды
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Венчурная «Улица Сезам», роботизация ферм и первый сериал Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые Google Glass, дроны для фермеров и миллиардеры России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые Google Glass, дроны для фермеров и миллиардеры России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Открытие 3D-фабрики, «серые» iPhone и доходы парка Бэнкси
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка

С начала 2015 года поставки голландских цветов в Россию уже сократились примерно на четверть

Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка
С начала 2015 года поставки голландских цветов в Россию уже сократились примерно на четверть

В России резко подорожают цветы

Ожидается, что из-за ограничений на ввоз голландских цветов цены вырастут сразу на 15-20 %

В России резко подорожают цветы
Ожидается, что из-за ограничений на ввоз голландских цветов цены вырастут сразу на 15-20 %

Россия вынесла второе предупреждение поставщикам голландских цветов

Страны, к которым обратился Россельхознадзор, так и не ответили на его претензии

Россия вынесла второе предупреждение поставщикам голландских цветов
Страны, к которым обратился Россельхознадзор, так и не ответили на его претензии

Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов

От этого решения может пострадать в том числе и Колумбия

Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов
От этого решения может пострадать в том числе и Колумбия

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