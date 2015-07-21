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Международная группа озвучила итоги расследования крушения Boeing в Донбассе
Следователи установили, что «Бук», которым сбили самолет, доставили в Донбасс из России
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Голландские поставщики заменят цветочные пестициды для сохранения российского рынка
С начала 2015 года поставки голландских цветов в Россию уже сократились примерно на четверть
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