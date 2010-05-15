11 идей, куда сходить в «Ночь музеев» Концерты «Интуриста» и Moa Pillar, спектакли «брусникинцев», немые фильмы до утра и рынок в стиле 90-х
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
«Ночь в архиве» 26 мая посвятят Константину Паустовскому
Мероприятие пройдет в честь празднования 125-летия со дня рождения писателя
Ночь музеев-2017: 10 самых неочевидных событий акции Спектакль про русский авангард, Японский фестиваль медиаискусства и размышления про формализм
Во время акции «Ночь в музее» запустят бесплатные автобусы между площадками
Она состоится в ночь с 20 на 21 мая
В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»
Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров
11 событий «Ночи в музее» Концерт «Наади», фильм о Босхе и уличное искусство на Даниловском рынке
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Музеи и рестораны «Ночи в музее»
На карте представлены 20 музеев и рестораны рядом с ними, где можно забронировать столик
На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»
Программа стартует 21 мая в «Ночь в музее»
На Даниловском рынке пройдёт «Ночь в музее»
Посетителей ждёт световое шоу, арт-объекты и музыкальная программа
В Meanwhile появятся оповещения об очередях в музеях
Соответствующую функцию команда проекта запустит в рамках акции «Ночь в музее»
Стала известна программа десятой «Ночи в музее»
В 2016 году «Ночь в музее» будет посвящена кинематографу
Акция «Ночь в музее» пройдёт в Москве 21 мая
На её организацию потратят 9,5 миллиона рублей
«Ночь в музее» и День парков повторят в Москве из-за плохой погоды
Акции вновь пройдёт в музеях и парках Москвы 23 и 24 мая
«Ночь в музее» в Москве в снимках Instagram Перформансы, ряженые, инсталляции и гости «Ночи в музее», прошедшей в ночь с 17 на 18 мая в Москве
25 событий «Ночи в музее» в Москве Роботы, хор Большого театра, закрытые обычно дворянские усадьбы, карнавал, животные из будущего и немое кино — что смотреть на грядущей «Ночи в музее»
В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
«Ночь в музее» будут проводить четыре раза в год
Министерство культуры планирует устраивать по одной «Ночи в музее» каждый квартал.
«Ночь в музее»: 20 интересных событий The Village выбрал 20 наиболее интересных мероприятий, которые можно посетить в ночь с 18 на 19 мая.
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»
У Музея космонавтики, в сквере у «Мультимедиа Арт Музея» и около панорамы Бородинской битвы установят инсталляции, придуманные и выбранные читателями The Village.
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
Читатели The Village создадут инсталляции для «Ночи в музее»
На время «Ночи в музее» у трёх музеев в центре Москвы установят объекты паблик-арта, которые выберут голосованием.
В Москве пройдёт «Ночь в парке»
Помимо «Ночи в музее» и «Ночи в театре», в Москве будут проводить акцию «Ночь в парке» с вечеринками, кинопоказами и файер-шоу.