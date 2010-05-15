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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 идей, куда сходить в «Ночь музеев»
11 идей, куда сходить в «Ночь музеев» Концерты «Интуриста» и Moa Pillar, спектакли «брусникинцев», немые фильмы до утра и рынок в стиле 90-х
11 идей, куда сходить в «Ночь музеев»

11 идей, куда сходить в «Ночь музеев»
Концерты «Интуриста» и Moa Pillar, спектакли «брусникинцев», немые фильмы до утра и рынок в стиле 90-х

Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»

Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»
8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить

«Ночь в архиве» 26 мая посвятят Константину Паустовскому

Мероприятие пройдет в честь празднования 125-летия со дня рождения писателя

«Ночь в архиве» 26 мая посвятят Константину Паустовскому

Ночь музеев-2017: 10 самых неочевидных событий акции
Ночь музеев-2017: 10 самых неочевидных событий акции Спектакль про русский авангард, Японский фестиваль медиаискусства и размышления про формализм
Ночь музеев-2017: 10 самых неочевидных событий акции

Ночь музеев-2017: 10 самых неочевидных событий акции
Спектакль про русский авангард, Японский фестиваль медиаискусства и размышления про формализм

Во время акции «Ночь в музее» запустят бесплатные автобусы между площадками

Она состоится в ночь с 20 на 21 мая

Во время акции «Ночь в музее» запустят бесплатные автобусы между площадками

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

11 событий «Ночи в музее»
11 событий «Ночи в музее» Концерт «Наади», фильм о Босхе и уличное искусство на Даниловском рынке
11 событий «Ночи в музее»

11 событий «Ночи в музее»
Концерт «Наади», фильм о Босхе и уличное искусство на Даниловском рынке

Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»

Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Музеи и рестораны «Ночи в музее»

На карте представлены 20 музеев и рестораны рядом с ними, где можно забронировать столик

Музеи и рестораны «Ночи в музее»

На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»

Программа стартует 21 мая в «Ночь в музее»

На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»

На Даниловском рынке пройдёт «Ночь в музее»

Посетителей ждёт световое шоу, арт-объекты и музыкальная программа

На Даниловском рынке пройдёт «Ночь в музее»

В Meanwhile появятся оповещения об очередях в музеях

Соответствующую функцию команда проекта запустит в рамках акции «Ночь в музее»

В Meanwhile появятся оповещения об очередях в музеях

Стала известна программа десятой «Ночи в музее»

В 2016 году «Ночь в музее» будет посвящена кинематографу

Стала известна программа десятой «Ночи в музее»

Акция «Ночь в музее» пройдёт в Москве 21 мая

На её организацию потратят 9,5 миллиона рублей

Акция «Ночь в музее» пройдёт в Москве 21 мая

«Ночь в музее» и День парков повторят в Москве из-за плохой погоды

Акции вновь пройдёт в музеях и парках Москвы 23 и 24 мая

«Ночь в музее» и День парков повторят в Москве из-за плохой погоды

«Ночь в музее» в Москве в снимках Instagram
«Ночь в музее» в Москве в снимках Instagram Перформансы, ряженые, инсталляции и гости «Ночи в музее», прошедшей в ночь с 17 на 18 мая в Москве
«Ночь в музее» в Москве в снимках Instagram

«Ночь в музее» в Москве в снимках Instagram
Перформансы, ряженые, инсталляции и гости «Ночи в музее», прошедшей в ночь с 17 на 18 мая в Москве

25 событий «Ночи в музее» в Москве
25 событий «Ночи в музее» в Москве Роботы, хор Большого театра, закрытые обычно дворянские усадьбы, карнавал, животные из будущего и немое кино — что смотреть на грядущей «Ночи в музее»
25 событий «Ночи в музее» в Москве

25 событий «Ночи в музее» в Москве
Роботы, хор Большого театра, закрытые обычно дворянские усадьбы, карнавал, животные из будущего и немое кино — что смотреть на грядущей «Ночи в музее»

В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы

Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца

В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы

День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий

День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий
Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая

Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»

Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»
Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village

«Ночь в музее» будут проводить четыре раза в год

Министерство культуры планирует устраивать по одной «Ночи в музее» каждый квартал.

«Ночь в музее» будут проводить четыре раза в год

«Ночь в музее»: 20 интересных событий
«Ночь в музее»: 20 интересных событий The Village выбрал 20 наиболее интересных мероприятий, которые можно посетить в ночь с 18 на 19 мая.
«Ночь в музее»: 20 интересных событий

«Ночь в музее»: 20 интересных событий
The Village выбрал 20 наиболее интересных мероприятий, которые можно посетить в ночь с 18 на 19 мая.

Планы на выходные: 17−19 мая
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 17−19 мая

Планы на выходные: 17−19 мая
«Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.

Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»

У Музея космонавтики, в сквере у «Мультимедиа Арт Музея» и около панорамы Бородинской битвы установят инсталляции, придуманные и выбранные читателями The Village.

Читатели The Village выбрали три арт-объекта для «Ночи в музее»

События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды

События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды
Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.

Читатели The Village создадут инсталляции для «Ночи в музее»

На время «Ночи в музее» у трёх музеев в центре Москвы установят объекты паблик-арта, которые выберут голосованием.

Читатели The Village создадут инсталляции для «Ночи в музее»

В Москве пройдёт «Ночь в парке»

Помимо «Ночи в музее» и «Ночи в театре», в Москве будут проводить акцию «Ночь в парке» с вечеринками, кинопоказами и файер-шоу.

В Москве пройдёт «Ночь в парке»

Главное на неделе: события с 9 по 15 мая «Ночь в музее» в 159 галереях столицы, открытие «Лета на Стрелке» и новая программа Future Shorts

Главное на неделе: события с 9 по 15 мая

12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010» С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»

12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»
С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.