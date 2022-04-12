Доказано: ФСБ прослушивает абонентов МТС. Это показала новая утечка Информацию о работе СОРМ случайно слил в интернет сотрудник Nokia
WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов
Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS
В России начали продавать обновленную модель Nokia 8110 из «Матрицы»
«Бананофон» стоит около 6 тысяч рублей
На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G
Компании и научные коллективы займутся тестированием интернета нового поколения
Сотрудники Apple против стекол, умная куртка от Nokia и замена блокчейну
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Умный помощник в Skype, инвестиции в BestDoctor и планы Nokia
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа DeviantArt, VR-лаборатория ФРИИ и печать взглядом
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Alibaba, вымирание «единорогов» и Geek-шоу в Москве
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Возвращение Nokia, стоимость недосыпания и Android-инфекция
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Возвращение Nokia, тестирование 5G в России и утечка из LinkedIn
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджер «Одноклассников», рекорд интернет-инвестиций и ЗОЖ для Nokia
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Камера от Nokia, дискриминация в Disneyland и переименование Birkin
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Возвращение Nokia, развитие смарткаров и интервью с главой «Почты России»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поглощение Alcatel, наказание Google и разработка беспилотного «КамАЗа»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Роснефть» готова потратить 2 миллиона рублей на чехлы и сумки Apple
Кроме того, корпорация планирует закупить мобильные телефоны Sony и Nokia
Nokia представили собственный Android-планшет
Розничная цена нового гаджета составит примерно 250 долларов
Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone
Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях
Apple выбыла из тройки лидеров по поставкам смартфонов в Россию
Теперь третье место с долей в 10,5 % занимает Nokia
Финляндия раскритиковала Microsoft за массовые увольнения
Под сокращение, связанное с поглощением Nokia, попадут 1 100 финнов
Премьер-министр Финляндии о разрушительном влиянии Apple
Александр Стубб обвинил американскую корпорацию в уничтожении финского рынка труда
Nokia инвестирует $100 млн в автомобильные стартапы
Компанию интересуют навигационные и информационные сервисы
В Nokia назначили нового гендиректора
Одновременно с этим компания представила программу по оптимизации структуры своего капитала
Nokia переименуют в Microsoft Mobile
Корпорация уже уведомила партнёров о приближающемся ребрендинге
Революция в Microsoft: Почему компания сделала мобильную Windows бесплатной Microsoft отказывается от платной лицензии Windows Phone для производителей. Принесёт ли это большую прибыль?
Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft
Теперь она переносится на апрель
Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014 Дешёвые, защищённые и функциональные — H&F выбрал самые интересные смартфоны выставки MWC 2014.
Поставки первых смартфонов Nokia на Android начнутся уже на следующей неделе
Россия вошла в число приоритетных рынков для этих устройств
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца
Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft
Доля Samsung на российском рынке сократилась в 1,5 раза
Это объясняется неправильной сбытовой политикой компании, а также возросшей конкуренцией со стороны производителей бюджетных телефонов
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Китай вмешался в сделку между Nokia и Microsoft
Местные производители мобильных телефонов захотели удостовериться, что тарифы на использование запатентованных технологий беспроводной связи останутся на прежнем уровне
Лишь 5% россиян не хотели бы получить на Новый год гаджет
При этом лидером рейтинга подарков до сих пор остаётся новый смартфон
Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году
Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится
Финляндия настаивает на отмене визового режима с Россией для реализации совместных проектов
При этом не уточняется, на чьей именно территории они будут реализовываться
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний Директор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.
Mercedes-Benz встроит в беспилотные автомобили карты Nokia
После того как мобильный бизнес компании был выкуплен Microsoft, она сосредоточится на развитии своего картографического сервиса Here
Microsoft потратит свыше $7 млрд на покупку подразделения Nokia по производству мобильных устройств
Оставшаяся часть компании сосредоточится на разработке навигационных сервисов
Nokia представила новый смартфон Lumia 1020
В России новинка появится осенью и будет стоить около 29 000 рублей
Nokia выпустила приложение с картами для iOS
Компания Nokia выпустила бесплатное мобильное приложение Here Maps с картами, голосовым навигатором и построением маршрутов с учётом движения общественного транспорта.
Nokia закрывают все фирменные магазины в России
Компания Nokia к концу июля закроет все свои монобрендовые салоны. В этом сегменте российского рынка она уступила Samsung. Телефоны финского производителя будут продавать в ретейлерских сетях.