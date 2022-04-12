Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Nokia уйдет с российского рынка до конца 2022 года

Nokia уйдет с российского рынка до конца 2022 года

Компания Nokia уходит с российского рынка
12 апреля 2022

Компания Nokia уходит с российского рынка

Доказано: ФСБ прослушивает абонентов МТС. Это показала новая утечка
Доказано: ФСБ прослушивает абонентов МТС. Это показала новая утечка Информацию о работе СОРМ случайно слил в интернет сотрудник Nokia
Доказано: ФСБ прослушивает абонентов МТС. Это показала новая утечка

Доказано: ФСБ прослушивает абонентов МТС. Это показала новая утечка
Информацию о работе СОРМ случайно слил в интернет сотрудник Nokia

WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов

Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS

WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов

В России начали продавать обновленную модель Nokia 8110 из «Матрицы»

«Бананофон» стоит около 6 тысяч рублей

В России начали продавать обновленную модель Nokia 8110 из «Матрицы»

На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G

Компании и научные коллективы займутся тестированием интернета нового поколения

На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G

Сотрудники Apple против стекол, умная куртка от Nokia и замена блокчейну

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сотрудники Apple против стекол, умная куртка от Nokia и замена блокчейну

Обновленный «бананофон» из «Матрицы»

Телефон под брендом Nokia появится в продаже в мае

Обновленный «бананофон» из «Матрицы»

Умный помощник в Skype, инвестиции в BestDoctor и планы Nokia

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный помощник в Skype, инвестиции в BestDoctor и планы Nokia

Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик

Продажа DeviantArt, VR-лаборатория ФРИИ и печать взглядом

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа DeviantArt, VR-лаборатория ФРИИ и печать взглядом

Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Проблемы Alibaba, вымирание «единорогов» и Geek-шоу в Москве

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Alibaba, вымирание «единорогов» и Geek-шоу в Москве

Возвращение Nokia, стоимость недосыпания и Android-инфекция

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, стоимость недосыпания и Android-инфекция

Возвращение Nokia, тестирование 5G в России и утечка из LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, тестирование 5G в России и утечка из LinkedIn

Мессенджер «Одноклассников», рекорд интернет-инвестиций и ЗОЖ для Nokia

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мессенджер «Одноклассников», рекорд интернет-инвестиций и ЗОЖ для Nokia

Камера от Nokia, дискриминация в Disneyland и переименование Birkin

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Камера от Nokia, дискриминация в Disneyland и переименование Birkin

Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Борьба с невидимой рекламой, разводы из-за мессенджеров и развитие «Яндекса»

Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дроны от Sony, борьба за «Радугу» и трейдинг-бар в Санкт-Петербурге

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы

Возвращение Nokia, развитие смарткаров и интервью с главой «Почты России»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, развитие смарткаров и интервью с главой «Почты России»

Поглощение Alcatel, наказание Google и разработка беспилотного «КамАЗа»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Поглощение Alcatel, наказание Google и разработка беспилотного «КамАЗа»

Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch

«Роснефть» готова потратить 2 миллиона рублей на чехлы и сумки Apple

Кроме того, корпорация планирует закупить мобильные телефоны Sony и Nokia

«Роснефть» готова потратить 2 миллиона рублей на чехлы и сумки Apple

Самые популярные бренды среди россиян

В тройку лидеров вошли Samsung, Adidas и Sony

Самые популярные бренды среди россиян

Nokia представили собственный Android-планшет

Розничная цена нового гаджета составит примерно 250 долларов

Nokia представили собственный Android-планшет

Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone

Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях

Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone

Apple выбыла из тройки лидеров по поставкам смартфонов в Россию

Теперь третье место с долей в 10,5 % занимает Nokia

Apple выбыла из тройки лидеров по поставкам смартфонов в Россию

Финляндия раскритиковала Microsoft за массовые увольнения

Под сокращение, связанное с поглощением Nokia, попадут 1 100 финнов

Финляндия раскритиковала Microsoft за массовые увольнения

Премьер-министр Финляндии о разрушительном влиянии Apple

Александр Стубб обвинил американскую корпорацию в уничтожении финского рынка труда

Премьер-министр Финляндии о разрушительном влиянии Apple

Nokia инвестирует $100 млн в автомобильные стартапы

Компанию интересуют навигационные и информационные сервисы

Nokia инвестирует $100 млн в автомобильные стартапы

В Nokia назначили нового гендиректора

Одновременно с этим компания представила программу по оптимизации структуры своего капитала

В Nokia назначили нового гендиректора

Nokia переименуют в Microsoft Mobile

Корпорация уже уведомила партнёров о приближающемся ребрендинге

Nokia переименуют в Microsoft Mobile

Революция в Microsoft: Почему компания сделала мобильную Windows бесплатной
Революция в Microsoft: Почему компания сделала мобильную Windows бесплатной Microsoft отказывается от платной лицензии Windows Phone для производителей. Принесёт ли это большую прибыль?
Революция в Microsoft: Почему компания сделала мобильную Windows бесплатной

Революция в Microsoft: Почему компания сделала мобильную Windows бесплатной
Microsoft отказывается от платной лицензии Windows Phone для производителей. Принесёт ли это большую прибыль?

Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft

Теперь она переносится на апрель

Азиатские регуляторы задерживают сделку между Nokia и Microsoft

Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014
Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014 Дешёвые, защищённые и функциональные — H&F выбрал самые интересные смартфоны выставки MWC 2014.
Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014

Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014
Дешёвые, защищённые и функциональные — H&F выбрал самые интересные смартфоны выставки MWC 2014.

Поставки первых смартфонов Nokia на Android начнутся уже на следующей неделе

Россия вошла в число приоритетных рынков для этих устройств

Поставки первых смартфонов Nokia на Android начнутся уже на следующей неделе

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.

Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца

Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft

Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца

Доля Samsung на российском рынке сократилась в 1,5 раза

Это объясняется неправильной сбытовой политикой компании, а также возросшей конкуренцией со стороны производителей бюджетных телефонов

Доля Samsung на российском рынке сократилась в 1,5 раза

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.

Китай вмешался в сделку между Nokia и Microsoft

Местные производители мобильных телефонов захотели удостовериться, что тарифы на использование запатентованных технологий беспроводной связи останутся на прежнем уровне

Китай вмешался в сделку между Nokia и Microsoft

Лишь 5% россиян не хотели бы получить на Новый год гаджет

При этом лидером рейтинга подарков до сих пор остаётся новый смартфон

Лишь 5% россиян не хотели бы получить на Новый год гаджет

Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году

Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится

Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году

Финляндия настаивает на отмене визового режима с Россией для реализации совместных проектов

При этом не уточняется, на чьей именно территории они будут реализовываться

Финляндия настаивает на отмене визового режима с Россией для реализации совместных проектов

Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний Директор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний

Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний
Директор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.

Mercedes-Benz встроит в беспилотные автомобили карты Nokia

После того как мобильный бизнес компании был выкуплен Microsoft, она сосредоточится на развитии своего картографического сервиса Here

Mercedes-Benz встроит в беспилотные автомобили карты Nokia

Microsoft потратит свыше $7 млрд на покупку подразделения Nokia по производству мобильных устройств

Оставшаяся часть компании сосредоточится на разработке навигационных сервисов

Microsoft потратит свыше $7 млрд на покупку подразделения Nokia по производству мобильных устройств

Nokia представила новый смартфон Lumia 1020

В России новинка появится осенью и будет стоить около 29 000 рублей

Nokia представила новый смартфон Lumia 1020

Nokia выпустила приложение с картами для iOS

Компания Nokia выпустила бесплатное мобильное приложение Here Maps с картами, голосовым навигатором и построением маршрутов с учётом движения общественного транспорта.

Nokia выпустила приложение с картами для iOS

Nokia закрывают все фирменные магазины в России

Компания Nokia к концу июля закроет все свои монобрендовые салоны. В этом сегменте российского рынка она уступила Samsung. Телефоны финского производителя будут продавать в ретейлерских сетях.

Nokia закрывают все фирменные магазины в России

10 лучших офисов The Village собрал лучшие офисы, опубликованные в 2010 году

10 лучших офисов

Офис недели
Офис недели Офис финской транснациональной компании Nokia.&nbsp;
Офис недели

Офис недели
Офис финской транснациональной компании Nokia.&nbsp;