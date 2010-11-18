3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
У ресторана «Клево» появится доставка Блюда обещают привезти в течение 45 минут
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger
В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер
Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей
В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko
Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио
Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок» Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня» Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту
Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»
Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»
Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет» Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»
На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»
Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке