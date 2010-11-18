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3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный

3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью

У ресторана «Клево» появится доставка

Блюда обещают привезти в течение 45 минут

У ресторана «Клево» появится доставка
Блюда обещают привезти в течение 45 минут

Мясной ресторан Brisket BBQ
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Мясной ресторан Brisket BBQ

Мясной ресторан Brisket BBQ
Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger

В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger
В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей
В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko

Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио

Аркадий Новиков открыл второй ресторан японской кухни Yoko
Рыбу и морепродукты для ресторана привозят свежими два раза в неделю с рынка в Токио

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»

Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Аркадий Новиков открыл ресторан «Валенок»
Перед рестораном стоит шестиметровая скульптура в виде валенка

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»

Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»

Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»

Аркадий Новиков открыл мясной ресторан «Рыбы нет»
Новое заведение находится по соседству с первым совместным проектом Новикова и холдинга «Мираторг» — бургерной «#Farш»

На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»

Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке

На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»
Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке

Как всё устроено: Работа официанта
Как всё устроено: Работа официанта Официант одного известного ресторана анонимно рассказал о грязных ногтях, хороших чаевых от иностранцев, «модных тёлочках» и ужасах в «Пушкине».
Как всё устроено: Работа официанта

Как всё устроено: Работа официанта
Официант одного известного ресторана анонимно рассказал о грязных ногтях, хороших чаевых от иностранцев, «модных тёлочках» и ужасах в «Пушкине».

Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах
Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах Редактор журнала «Афиша-Еда» Роман Лошманов о том, почему гастрономические тренды похожи на интернет-мемы, кто подсадил Москву на суши и что общего у бога и хинкали.
Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах

Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах
Редактор журнала «Афиша-Еда» Роман Лошманов о том, почему гастрономические тренды похожи на интернет-мемы, кто подсадил Москву на суши и что общего у бога и хинкали.

Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.
Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами

Рецепты шефов: Ножка кролика, тушеная с грибами
The Village запускает новую еженедельную рубрику «Рецепты шефов». В первом выпуске шеф-повар ресторана «Донна Маргарита» Паоло Бокколини рассказывает, как приготовить ножку кролика, тушеную с грибами.

Московские рестораны, кафе и бары отказываются от курения В столице стартует специальный проект «Некурящая Москва». Это акция по защите населения от пассивного курения в общественных местах

Московские рестораны, кафе и бары отказываются от курения
В столице стартует специальный проект «Некурящая Москва». Это акция по защите населения от пассивного курения в общественных местах