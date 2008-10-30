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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию

Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами

Чем занимаются россияне во время обеденного перерыва

Большинство предпочитают общаться с коллегами

Чем занимаются россияне во время обеденного перерыва

Возьми меня с собой: 10 красивых ланч-боксов
Возьми меня с собой: 10 красивых ланч-боксов Гид по красивым контейнерам для обеда с собой
Возьми меня с собой: 10 красивых ланч-боксов

Возьми меня с собой: 10 красивых ланч-боксов
Гид по красивым контейнерам для обеда с собой

Носить обед на работу
Носить обед на работу Почему стоит тратить силы на готовку вместо походов в кафе
Носить обед на работу

Носить обед на работу
Почему стоит тратить силы на готовку вместо походов в кафе

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой
Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой Лапша, салаты и сэндвичи на каждый день
Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой

Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой
Лапша, салаты и сэндвичи на каждый день

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В кафе «Юность» обновилось меню

Теперь в обед вместо сэндвича к супу можно заказать блюдо дня

В кафе «Юность» обновилось меню

В Delicatessen появились обеды

На обед в заведении подают горячие бутерброды, суп и лимонад

В Delicatessen появились обеды

Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чечевица с шампиньонами

10 октября пройдут первые воскресные посиделки из серии "Место на Лавке" 10 октября в гастро-культурном центре "Лавка" будут учить как правильно подготовить велосипед к зимовке, продавать одежду из магазина "Место" со скидками и кормить обедом на грузинскую тему

10 октября пройдут первые воскресные посиделки из серии "Место на Лавке"

Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.

Кулеш: самое то для холостятского обеда

Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...

Тыквенный крем-суп

Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!

Суп-пюре из брокколи с креветками

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»

Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...

Итальянский обед

Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)

Быстрый Дал

Печенье «Шивананда» Это полное энергии печенье очень питательное и поэтому само по себе может служить обедом.

Печенье «Шивананда»

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...

Лапша с миндалём и креветками за 20 минут