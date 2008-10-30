Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами
За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию
Регионы России с самыми дешевыми и дорогими ресторанами За обедом — в Тулу, за ужином — в Ингушетию
Чем занимаются россияне во время обеденного перерыва
Большинство предпочитают общаться с коллегами
Чем занимаются россияне во время обеденного перерыва Большинство предпочитают общаться с коллегами
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей
В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
В кафе «Юность» обновилось меню
Теперь в обед вместо сэндвича к супу можно заказать блюдо дня
В кафе «Юность» обновилось меню Теперь в обед вместо сэндвича к супу можно заказать блюдо дня
В Delicatessen появились обеды
На обед в заведении подают горячие бутерброды, суп и лимонад
В Delicatessen появились обеды На обед в заведении подают горячие бутерброды, суп и лимонад
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
10 октября пройдут первые воскресные посиделки из серии "Место на Лавке" 10 октября в гастро-культурном центре "Лавка" будут учить как правильно подготовить велосипед к зимовке, продавать одежду из магазина "Место" со скидками и кормить обедом на грузинскую тему
10 октября пройдут первые воскресные посиделки из серии "Место на Лавке" 10 октября в гастро-культурном центре "Лавка" будут учить как правильно подготовить велосипед к зимовке, продавать одежду из магазина "Место" со скидками и кормить обедом на грузинскую тему
Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.
Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)
Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)
Печенье «Шивананда» Это полное энергии печенье очень питательное и поэтому само по себе может служить обедом.
Печенье «Шивананда» Это полное энергии печенье очень питательное и поэтому само по себе может служить обедом.
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...