Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты Для тех, у кого нет денег на обычное онлайн-обучение
«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек
Куда пойти учиться этой осенью
Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах
Педагогическое образование необязательно
Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению
Нужно пройти отбор
Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками
Князев уверяет, что отношения были добровольными
Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом
Социальная дистанция и полная изоляция
Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон
В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс
Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию
Бюджетникам угрожали штрафными санкциями
«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций
Обучение стоит 9 800 рублей в месяц
«Как научиться учиться»: Что мешает нам сосредоточиться Какие факторы влияют на восприятие информации
InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями
На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов
Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров
В ней вырастят новых Джейми Оливеров
«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»
Поучиться смогут специалисты со всей России
Бесплатная «Школа старшеклассника» появится во всех округах Москвы
Формат занятий напоминает университет
Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
Откуда берутся облака и дежавю: Политех приглашает на обучение в «Университет детей»
Занятия идут три месяца
В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке
Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science
Gogol School открыла набор на зимний сезон
Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями
«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям
Курсы длятся 3–4 месяца
На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb
Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
Онлайн-курс о том, как открыть архитектурное бюро
Серию лекций опубликуют на платформе «Мастера России»
Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах Как стать ивент-менеджером, диджитал-стратегом или саунд-дизайнером
Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков
Участвовать могут также школьники из регионов
«Тинькофф» открыл новый набор в бесплатную школу для разработчиков и аналитиков
В этом году студенты могут выбрать один из десяти курсов
GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков
Обучение продлится пять месяцев
ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы
Обучение стартует с понедельника, 2 сентября
GeekBrains проведет бесплатные онлайн-встречи о работе в диджитале
Главный приз — обучение в GeekUniversity или MacBook
Начался отбор россиян на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира
Государство выделяет до 2,76 миллиона рублей на человека
Открыт набор в бесплатную Школу разработки интерфейсов «Яндекса»
Занятия продлятся три месяца, лучших возьмут на работу
GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию
Обучение продлится с 3 по 8 июня
Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»
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Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов
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В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков
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Как россияне совмещают работу, учебу и отдых
Четверть россиян призналась, что ничего не успевает
ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»
Прием ведется на конкурсной основе — предусмотрено 20 бюджетных и десять платных
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Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров
ВШЭ запустит курсы для московских пенсионеров
Пожилых людей научат писать мемуары и быть добрыми к соседям
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Обучение пройдет в роскошном отеле Marriott Courtyard