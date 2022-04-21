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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В новом учебному году вузы не будут повышать цены на обучение
21 апреля 2022

В новом учебному году вузы не будут повышать цены на обучение

«Среда обучения» и «Носорог» научат издавать книги
22 февраля 2022

«Среда обучения» и «Носорог» научат издавать книги

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

29 октября 2021

В Москве откроются первые курсы программирования для женщин

Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты
Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты Для тех, у кого нет денег на обычное онлайн-обучение
Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты

Курсы Skyeng, выпускники которых перечисляют компании часть зарплаты
Для тех, у кого нет денег на обычное онлайн-обучение

11 января 2021

Открылся прием заявок на обучение по программе «Архитекторы.рф»

«Глубокое обучение» — курс о нейросетях с ученым Юргеном Шмидхубером
Ссылка дня
10 декабря 2020

«Глубокое обучение» — курс о нейросетях с ученым Юргеном Шмидхубером

18 ноября 2020

Студенты МГУ хотят, чтобы вуз вернул им часть денег за обучение

31 октября 2020

Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей

19 сентября 2020

«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек

Куда пойти учиться этой осенью
Куда пойти учиться этой осенью Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Куда пойти учиться этой осенью

Куда пойти учиться этой осенью
Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее

28 августа 2020

Skillbox запустил бесплатный курс по созданию игр

18 августа 2020

Рекламная школа Ferma открыла набор на полугодовой курс для новичков и специалистов

16 августа 2020

Skillbox открыл бесплатный доступ к вводным модулям востребованных профессий

9 августа 2020

В саду имени Баумана пройдут бесплатные уроки иврита

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

GeekBrains запустит курс по soft skills

Для руководителей и владельцев бизнеса

GeekBrains запустит курс по soft skills

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

Пройти курс будет полезно всем

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах

Педагогическое образование необязательно

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Нужно пройти отбор

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Князев уверяет, что отношения были добровольными

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

Социальная дистанция и полная изоляция

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон

В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс

Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон

Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию

Бюджетникам угрожали штрафными санкциями

Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию

«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций

Обучение стоит 9 800 рублей в месяц

«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций

GeekBrains сделал бесплатными более 30 мини-курсов

Самообразование дома в короткие сроки

GeekBrains сделал бесплатными более 30 мини-курсов

«Как научиться учиться»: Что мешает нам сосредоточиться
«Как научиться учиться»: Что мешает нам сосредоточиться Какие факторы влияют на восприятие информации
«Как научиться учиться»: Что мешает нам сосредоточиться

«Как научиться учиться»: Что мешает нам сосредоточиться
Какие факторы влияют на восприятие информации

InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями

На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов

InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»

Поучиться смогут специалисты со всей России

«Стрелка» запускает новую программу бесплатных интенсивов на платформе «Архитекторы.рф»

Бесплатная «Школа старшеклассника» появится во всех округах Москвы

Формат занятий напоминает университет

Бесплатная «Школа старшеклассника» появится во всех округах Москвы

Как выучить английский с помощью гаджетов
Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
Как выучить английский с помощью гаджетов

Как выучить английский с помощью гаджетов
И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель

Откуда берутся облака и дежавю: Политех приглашает на обучение в «Университет детей»

Занятия идут три месяца

Откуда берутся облака и дежавю: Политех приглашает на обучение в «Университет детей»

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Gogol School открыла набор на зимний сезон

Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями

Gogol School открыла набор на зимний сезон

«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям

Курсы длятся 3–4 месяца

«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО
Тест: Какое дело вам подходит? Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться
Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО

Тест: Какое дело вам подходит?
Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Онлайн-курс о том, как открыть архитектурное бюро

Серию лекций опубликуют на платформе «Мастера России»

Онлайн-курс о том, как открыть архитектурное бюро

Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах
Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах Как стать ивент-менеджером, диджитал-стратегом или саунд-дизайнером
Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах

Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах
Как стать ивент-менеджером, диджитал-стратегом или саунд-дизайнером

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

Участвовать могут также школьники из регионов

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

«Тинькофф» открыл новый набор в бесплатную школу для разработчиков и аналитиков

В этом году студенты могут выбрать один из десяти курсов

«Тинькофф» открыл новый набор в бесплатную школу для разработчиков и аналитиков

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков

Обучение продлится пять месяцев

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

Обучение стартует с понедельника, 2 сентября

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

GeekBrains проведет бесплатные онлайн-встречи о работе в диджитале

Главный приз — обучение в GeekUniversity или MacBook

GeekBrains проведет бесплатные онлайн-встречи о работе в диджитале

Как вырастить ребенка билингвом
Как вырастить ребенка билингвом Рассказывает мама — преподаватель иностранных языков
Как вырастить ребенка билингвом

Как вырастить ребенка билингвом
Рассказывает мама — преподаватель иностранных языков

Начался отбор россиян на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира

Государство выделяет до 2,76 миллиона рублей на человека

Начался отбор россиян на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира

Открыт набор в бесплатную Школу разработки интерфейсов «Яндекса»

Занятия продлятся три месяца, лучших возьмут на работу

Открыт набор в бесплатную Школу разработки интерфейсов «Яндекса»

GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию

Обучение продлится с 3 по 8 июня

GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию

Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»

Также офисных работников авиакомпании научат делать прически

Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов

Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов

Бесплатная студенческая программа по анализу данных Ozon Masters

Обучение в московском офисе компании займет два года

Бесплатная студенческая программа по анализу данных Ozon Masters

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков

Занятия будут идти с середины мая по конец июня

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет актерский курс для подростков

Как россияне совмещают работу, учебу и отдых

Четверть россиян призналась, что ничего не успевает

Как россияне совмещают работу, учебу и отдых

ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»

Прием ведется на конкурсной основе — предусмотрено 20 бюджетных и десять платных

ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé

Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé

ВШЭ запустит курсы для московских пенсионеров

Пожилых людей научат писать мемуары и быть добрыми к соседям

ВШЭ запустит курсы для московских пенсионеров

РЭШ бесплатно посвятит в секреты влияния технологий на мир

Обучение пройдет в роскошном отеле Marriott Courtyard

РЭШ бесплатно посвятит в секреты влияния технологий на мир

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ