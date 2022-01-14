Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Высокие зарплаты, востребованность на рынке труда, возможность работать удаленно по гибкому графику — все эти преимущества привлекают в IT все новых людей. Так, в наступившем году стать айтишником собирается практически каждый пятый россиянин, опрошенный специалистами сайта «Зарплата.ру». Есть только одна проблема: курс по популярным языкам программирования C++ или Python обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Ради перспективной профессии многим приходится влезать в долги или же долго осваивать навыки самостоятельно. Если, конечно, работодатель не предложит поучиться за счет компании. Недавно такой шанс выпал курьерам Delivery Club, водителям «Яндекс.Такси» и сотрудникам X5 Group, в которую входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и сервис доставки «Около». Рассказываем, зачем корпорации переучивают «синих воротничков» на IT-специальности и получается ли у них освоить кодинг и тестирование.
Программист-таксист из «Яндекса»
В прошлом году водителям, сотрудничающим с «Яндексом» более трех лет, отправили предложение переучиться. Выбрать можно было из нескольких специальностей. В список попали, например, профессии дата-сайентиста, графического дизайнера, инженера по тестированию, проджект-менеджера, разработчика на языках Java, C++ и Python. Их предлагалось бесплатно освоить на онлайн-курсах «Яндекс.Практикума». Как оказалось, среди таксистов было немало тех, кто захотел сменить автомобильное кресло на компьютерное: из 120 тысяч человек, получивших предложение, на него откликнулось примерно 10 тысяч.
Дальше из такого большого числа желающих команде «Практикума» нужно было выбрать кандидатов, которые точно справятся с обучением и дойдут до конца, несмотря на нагрузку: учеба занимает примерно десять часов в неделю, а курс в зависимости от выбранной профессии идет от четырех до десяти месяцев. Чтобы найти самых мотивированных водителей, пришлось создать собственную систему. Для начала кандидатам предложили пройти первую часть выбранного курса в определенный срок, а тем, кто затрудняется с выбором профессии, еще и трек профориентации. На этом этапе из десятка тысяч осталось всего 850 человек.
Правда, в «Яндексе» их пока не ждут — бывшим водителям рекомендуют сначала набраться опыта и отточить навыки в фирмах поменьше, а уже потом претендовать на должности в более крупных компаниях
Руководитель b2b-направления «Яндекс.Практикума» Галина Лебедова объясняет, что желающих получить IT-профессию и так немало, и еще больше тех, кто хотел бы сделать это бесплатно. Поэтому в «Практикуме» смотрели не только на мотивацию, но еще и на понимание сути и процесса обучения. «Мы не говорим, что есть „хорошая“ или „плохая“ мотивация. Мы отдаем себе отчет в том, что сможем помочь не всем, в частности, не тем, кто ожидает легких и быстрых побед», — говорит Галина. Мотивационный тест как раз и помог понять, что студент ценит в работе — сложные задачи или приятный коллектив, возможность заниматься любимым делом или перспективы роста. Тест также позволил выявить «зоны риска» в мотивационном профиле студента — моменты, которые потом нужно было обсудить на финальном этапе отбора во время индивидуального интервью в «Зуме». До него дошли 420 кандидатов, а по итогам были выбраны 373 человека.
Все водители, прошедшие отбор, начали учиться осенью 2021 года — это представили как подарок к десятилетию компании. О результатах говорить еще рано, но занятия пока никто не бросил, а из более чем трех сотен человек только один взял академический отпуск и приступит к занятиям в январе. Как и все выпускники «Практикума», таксисты получат сертификат и помощь в поиске работы — начинающим специалистам объяснят, как составить резюме или подготовиться к собеседованию. Правда, в «Яндексе» их пока не ждут — бывшим водителям рекомендуют сначала набраться опыта и отточить навыки в фирмах поменьше, а уже потом претендовать на должности в более крупных компаниях. Никаких обязательств у выпускников перед «Яндексом» нет: они не должны выплачивать процент от будущего дохода, могут уйти из такси без периода отработки и даже устроиться писать код к конкурентам.
Через месяц к программе переподготовки присоединились и курьеры «Яндекс.Еды». На первый поток набрали 35 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Ярославля, Уфы, Саратова и Челябинска. Доставщикам предложили переквалифицироваться в тестировщиков, аналитиков данных и веб-разработчиков. Всего на переподготовку водителей и курьеров «Яндекс» потратил 20 миллионов рублей. В компании называют возможность получить IT-профессию частью системы нематериальной мотивации для персонала. Понимая, что через три года можно будет бесплатно выучиться на тестировщика и проджект-менеджера, курьер или таксист, скорее всего, останется верен «Яндексу». Ведь сейчас на рынке существует огромная конкуренция именно за исполнителей — сотрудников, без которых встанет работа многих сервисов, как бы хорошо ни был написан код приложения.
Студенты с термосумками
Переучиться могли курьеры и Delivery Club. Летом всем, кто отработал в зеленой форме больше трех месяцев, предложили пройти одну из программ онлайн-университета Skillbox. В список попали не только классические IT-профессии — программирование и тестирование, но также дизайн, маркетинг, таргетированная реклама и даже специальность киберспортивного комментатора. Никакие знания для поступления не требовались, а учиться можно было из любого города, главное — уметь пользоваться компьютером и найти от трех до пяти часов в неделю на занятия.
В Skillbox получили заявки от более чем 700 курьеров, их попросили отправить мотивационное письмо и пройти онлайн-опрос. Ответить нужно было на несложные вопросы о себе: есть ли у претендента еще одна работа, как он обычно реагирует на критику и как у него обстоят дела с английским. На третьем этапе отбора каждую заявку оценивало жюри из представителей Skillbox и Delivery Club по нескольким критериям — конкретность, полнота, мотивация к учебе и продолжительность работы курьером в компании. Так выбрали 150 человек, которые получили гранты и уже приступили к занятиям.
Благодаря этому эксперименту в Delivery Club поняли, что курьеры хотят учиться и саморазвиваться. Работу в доставке часто выбирают студенты и люди, которым не хватает дохода на основном месте, так что всем им в компании предложили помощь в профессиональном становлении и развитии. В ноябре 2021 года запустился «Центр карьеры курьеров Delivery Club» — онлайн-платформа, где можно пройти профориентационный тест, попасть на карьерную консультацию, посмотреть вакансии для начинающих специалистов в разделе, созданном совместно с сервисом «VK Работа». Кстати, разработкой логотипа «Центра» занимался Владимир Алексеев — курьер Delivery Club из Казани, который выиграл грант на обучение дизайну в Skillbox.
Ну а для студентов из регионов, подрабатывающих в доставке, у Delivery Club появилась дополнительная стипендия в 5 тысяч рублей. Для ее получения нужно закрыть зимнюю сессию без троек и отправить заявку своему работодателю. Пока стипендию получают всего 300 человек, но в Delivery Club планируют расширить количество участников и географию — на эти деньги смогут рассчитывать также курьеры-студенты из Москвы и Петербурга. Всего на стипендиальную программу потратят 10 миллионов рублей. В компании объясняют, что таким образом хотят дать студентам с хорошей успеваемостью возможность больше времени уделять образованию, сохраняя доход.
Выучить и не отпускать
В X5 Group тоже решили переучивать сотрудников. В компании посчитали, что переподготовка работников магазинов, складов и колл-центров — это возможность быстро закрыть вакансии джуниор-программистов. Так что всех, кто прошел курсы «Цифровой академии X5», ждут в команде отдела разработки. Хотя никаких договоров с сотрудниками, проходящими переобучение, не подписывают, в X5 Group предполагают, что люди сами решат остаться: переподготовка должна повысить их лояльность работодателю.
Кандидатов на обучение набирали стандартным способом — разослали письма всем, кто прошел испытательный срок в структурах X5, и предложили подать заявку в «Цифровую академию». Как оказалось, среди сотрудников служб доставки, складов и магазинов оказалось немало тех, кто не просто мечтал о карьере в IT, но и уже пробовал освоить языки программирования самостоятельно. На обучение хотели попасть далеко не только «синие воротнички», но и работники офиса, например, заявки приходили от сотрудниц HR-отдела.
Пока что из всех сотрудников, прошедших переподготовку, в X5 не пригласили буквально пару человек, но не из-за слабых знаний, а из-за токсичности
Всем желающим поступить в «Цифровую академию» отправили тестовое задание вместе с материалами для подготовки. Так даже у людей, никогда до этого не писавших код, был шанс разобраться с азами и пройти тестирование. Задание определяло уровень экспертизы и мотивации кандидата. Тем, кому не хватило именно знаний, прислали дополнительные учебные материалы и предложили попробовать еще раз со следующим потоком. Потом сотрудники должны были заполнить мотивационную анкету на понимание нагрузки. Студентов ждало по четыре часа лекций и до десяти часов на выполнение домашних заданий каждую неделю в течение почти трех месяцев, потому нужно было подтвердить свою готовность жертвовать личным временем ради новых знаний. На финальной стадии сотруднику предстояло согласовать свое обучение у непосредственного руководителя.
«Цифровую академию» прошли уже 689 сотрудников, и некоторые уже начали работать по новой специальности в X5 Group. Один из них раньше работал категорийным менеджером (то есть отвечал за наполнение склада и полок магазина товарами определенной категории), а сейчас в отделе разработки он занимается практически тем же самым — в его ведении прогнозирование спроса и своевременное распределение поставок.
Начальник управления разработки X5 Артур Манукян уверен, что переучившиеся на программистов в «Цифровой академии» работники супермаркетов и складов справляются даже лучше, чем выпускники сторонних онлайн-школ. Причина в том, что на внутренних курсах готовят сотрудников именно для себя, а успех переобучения измеряется тем, насколько хорошо они проявляют себя в новой должности. «У нас нет цели обучить и выпустить как можно больше людей, пусть даже они ничего не понимают. Есть определенное количество вакансий джунов, и потому не имеет смысла обучать в несколько раз больше», — говорит Артур. К тому же после выпуска двух потоков программу доработали. Сейчас все обучение делится на два курса: базовый для начинающих и углубленный для тех, кто либо прошел уже первый этап, либо сам когда-то освоил некоторые навыки в кодинге. Пока что из всех сотрудников, прошедших переподготовку, работать в X5 не позвали буквально пару человек, но не из-за слабых знаний, а из-за токсичности.
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