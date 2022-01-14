Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Выучить и не отпускать

В X5 Group тоже решили переучивать сотрудников. В компании посчитали, что переподготовка работников магазинов, складов и колл-центров — это возможность быстро закрыть вакансии джуниор-программистов. Так что всех, кто прошел курсы «Цифровой академии X5», ждут в команде отдела разработки. Хотя никаких договоров с сотрудниками, проходящими переобучение, не подписывают, в X5 Group предполагают, что люди сами решат остаться: переподготовка должна повысить их лояльность работодателю.

Кандидатов на обучение набирали стандартным способом — разослали письма всем, кто прошел испытательный срок в структурах X5, и предложили подать заявку в «Цифровую академию». Как оказалось, среди сотрудников служб доставки, складов и магазинов оказалось немало тех, кто не просто мечтал о карьере в IT, но и уже пробовал освоить языки программирования самостоятельно. На обучение хотели попасть далеко не только «синие воротнички», но и работники офиса, например, заявки приходили от сотрудниц HR-отдела.

Пока что из всех сотрудников, прошедших переподготовку, в X5 не пригласили буквально пару человек, но не из-за слабых знаний, а из-за токсичности

Всем желающим поступить в «Цифровую академию» отправили тестовое задание вместе с материалами для подготовки. Так даже у людей, никогда до этого не писавших код, был шанс разобраться с азами и пройти тестирование. Задание определяло уровень экспертизы и мотивации кандидата. Тем, кому не хватило именно знаний, прислали дополнительные учебные материалы и предложили попробовать еще раз со следующим потоком. Потом сотрудники должны были заполнить мотивационную анкету на понимание нагрузки. Студентов ждало по четыре часа лекций и до десяти часов на выполнение домашних заданий каждую неделю в течение почти трех месяцев, потому нужно было подтвердить свою готовность жертвовать личным временем ради новых знаний. На финальной стадии сотруднику предстояло согласовать свое обучение у непосредственного руководителя.

«Цифровую академию» прошли уже 689 сотрудников, и некоторые уже начали работать по новой специальности в X5 Group. Один из них раньше работал категорийным менеджером (то есть отвечал за наполнение склада и полок магазина товарами определенной категории), а сейчас в отделе разработки он занимается практически тем же самым — в его ведении прогнозирование спроса и своевременное распределение поставок.

Начальник управления разработки X5 Артур Манукян уверен, что переучившиеся на программистов в «Цифровой академии» работники супермаркетов и складов справляются даже лучше, чем выпускники сторонних онлайн-школ. Причина в том, что на внутренних курсах готовят сотрудников именно для себя, а успех переобучения измеряется тем, насколько хорошо они проявляют себя в новой должности. «У нас нет цели обучить и выпустить как можно больше людей, пусть даже они ничего не понимают. Есть определенное количество вакансий джунов, и потому не имеет смысла обучать в несколько раз больше», — говорит Артур. К тому же после выпуска двух потоков программу доработали. Сейчас все обучение делится на два курса: базовый для начинающих и углубленный для тех, кто либо прошел уже первый этап, либо сам когда-то освоил некоторые навыки в кодинге. Пока что из всех сотрудников, прошедших переподготовку, работать в X5 не позвали буквально пару человек, но не из-за слабых знаний, а из-за токсичности.

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