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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Okko и «Звук» попали под британские санкции
29 июня 2022

Okko и «Звук» попали под британские санкции

«Сбер» продал Okko, «Звук» и другие активы экосистемы
20 мая 2022

«Сбер» продал Okko, «Звук» и другие активы экосистемы

Okko и Тимур Бекмамбетов снимут японский хоррор «Утопленник»
11 февраля 2022

Okko и Тимур Бекмамбетов снимут японский хоррор «Утопленник»

3 февраля 2022

Okko и «СберЗвук» выпустили подборки с фильмами и музыкой

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Пять российских сериалов ко Дню народного единства

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
«Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить

Okko покажет «Петровы в гриппе» Серебренникова и другие фильмы с Каннского кинофестиваля
обновлено19 июля 2021

Okko покажет «Петровы в гриппе» Серебренникова и другие фильмы с Каннского кинофестиваля

Промо
25 июня 2021

Okko покажет отмененный концерт группы «Би-2» онлайн

Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2021»
Промо
Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2021» И что смотреть, чтобы подготовиться к премии
Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2021»
Промо

Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2021»
И что смотреть, чтобы подготовиться к премии

Okko покажет прямую трансляцию вручения премии «Оскар» и отдельную версию с ярчайшими моментами церемонии
29 марта 2021

Okko покажет прямую трансляцию вручения премии «Оскар» и отдельную версию с ярчайшими моментами церемонии

В Okko пройдет онлайн-фестиваль европейского кино
26 февраля 2021

В Okko пройдет онлайн-фестиваль европейского кино

21 января 2021

На Okko появились фильмы из программы фестиваля французского кино MyFrenchFilmFestival

19 января 2021

Okko запустил сервис для онлайн-встреч с создателями фильмов

12 января 2021

В Okko появились фильмы с самым высоким разрешением 8K

Ссылка дня
7 октября 2020

Подборка фильмов от Okko в поддержку детей с ДЦП

22 сентября 2020

Okko первым из российских мультимедийных сервисов покажет фильмы в 8K

Корабль-кинотеатр Okko бесплатно отвезет гостей Cosmoscow до ярмарки blazar
11 сентября 2020

Корабль-кинотеатр Okko бесплатно отвезет гостей Cosmoscow до ярмарки blazar

Сервис дня
10 августа 2020

Okko Party для совместных кинопросмотров

31 июля 2020

Okko проведет бесплатные кинопоказы на корабле

Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках

Первая трансляция пройдет уже 20 июля

Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках

«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего

А еще покажут квартирник Гребенщикова

«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине

И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине

Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»

Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов

Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

Какую еду заказывают россияне при просмотре фильмов

И под какое кино чаще всего едят

Какую еду заказывают россияне при просмотре фильмов

В онлайн-кинотеатре Okko появились лекции TED

Скоро в сервис добавят еще 500 видео

В онлайн-кинотеатре Okko появились лекции TED

Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей

Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей

Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)

Компания улучшит продукт

Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)

Что смотреть в августе на Netflix, Ivi, Okko и других стримингах
Что смотреть в августе на Netflix, Ivi, Okko и других стримингах «Почему женщины убивают», «Блеск» и другие сериалы и фильмы, которые появятся на стримингах в ближайший месяц
Что смотреть в августе на Netflix, Ivi, Okko и других стримингах

Что смотреть в августе на Netflix, Ivi, Okko и других стримингах
«Почему женщины убивают», «Блеск» и другие сериалы и фильмы, которые появятся на стримингах в ближайший месяц

Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах

Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»

Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах

В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами

Площадку открыла компания «ПИК»

В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами

IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона

Показы пройдут в Москве и Петербурге

IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона

Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов

Первое шоу выйдет уже в августе

Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов

Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей

Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group

Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей

Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка

Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения

Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка

Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko

В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис

Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko

Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной

Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ

Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной

MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве

В программу войдут пять фильмов, иллюстрирующих лекции критика моды Илектры Канестри

MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве

Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой

«Билайн» собрался запустить собственный онлайн-кинотеатр

В этом оператору поможет уже работающий видеосервис Okko

«Билайн» собрался запустить собственный онлайн-кинотеатр

Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах

От новых требований к медиаотрасли могут пострадать ivi, Okko и Megogo

Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси