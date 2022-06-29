Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Okko покажет «Петровы в гриппе» Серебренникова и другие фильмы с Каннского кинофестиваля
Okko покажет прямую трансляцию вручения премии «Оскар» и отдельную версию с ярчайшими моментами церемонии
На Okko появились фильмы из программы фестиваля французского кино MyFrenchFilmFestival
Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках
Первая трансляция пройдет уже 20 июля
Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам
Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя
YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине
И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле
Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»
Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов
Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора
С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей
Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)
Компания улучшит продукт
Что смотреть в августе на Netflix, Ivi, Okko и других стримингах «Почему женщины убивают», «Блеск» и другие сериалы и фильмы, которые появятся на стримингах в ближайший месяц
Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах
Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»
В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами
Площадку открыла компания «ПИК»
IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона
Показы пройдут в Москве и Петербурге
Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов
Первое шоу выйдет уже в августе
Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей
Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group
Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка
Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения
Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko
В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис
Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной
Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ
MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве
В программу войдут пять фильмов, иллюстрирующих лекции критика моды Илектры Канестри
Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой
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«Билайн» собрался запустить собственный онлайн-кинотеатр
В этом оператору поможет уже работающий видеосервис Okko
Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах
От новых требований к медиаотрасли могут пострадать ivi, Okko и Megogo
Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
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Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
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