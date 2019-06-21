Компании IMAX и Okko 26 июня покажут музыкальную короткометражку Anima режиссера Пола Томаса Андерсона, которую он снял для нового сольного альбома Тома Йорка.

Показы 15-минутного фильма пройдут в московском кинотеатре «Формула Кино» в «Океании», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. Гостям премьеры в Москве картину представит ведущий MTV Александр Анатольевич, а после просмотра ее можно будет обсудить с кинокритиком Денисом Рузаевым.

Выход одноименного альбома музыканта запланирован на 27 июня. Посмотреть фильм можно бесплатно, по предварительной регистрации.