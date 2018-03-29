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Новости

Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках

Первая трансляция пройдет уже 20 июля

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Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках Первая трансляция пройдет уже 20 июля

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«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего

А еще покажут квартирник Гребенщикова

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«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего А еще покажут квартирник Гребенщикова

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Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

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Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

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YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине

И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

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YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле

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Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»

Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов

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Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска» Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов

Новости

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

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Новости

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

Новости

Какую еду заказывают россияне при просмотре фильмов

И под какое кино чаще всего едят

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Какую еду заказывают россияне при просмотре фильмов И под какое кино чаще всего едят

Новости

В онлайн-кинотеатре Okko появились лекции TED

Скоро в сервис добавят еще 500 видео

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В онлайн-кинотеатре Okko появились лекции TED Скоро в сервис добавят еще 500 видео

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Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей

Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

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Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

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Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)

Компания улучшит продукт

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Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено) Компания улучшит продукт

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Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах

Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»

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Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»

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В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами

Площадку открыла компания «ПИК»

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В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами Площадку открыла компания «ПИК»

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IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона

Показы пройдут в Москве и Петербурге

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IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона Показы пройдут в Москве и Петербурге

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Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов

Первое шоу выйдет уже в августе

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Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов Первое шоу выйдет уже в августе

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Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей

Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group

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Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group

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Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка

Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения

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Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения

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Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko

В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис

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Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис

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Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной

Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ

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Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ

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MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве

В программу войдут пять фильмов, иллюстрирующих лекции критика моды Илектры Канестри

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MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве В программу войдут пять фильмов, иллюстрирующих лекции критика моды Илектры Канестри

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Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Трамп против Amazon, реакция роботов на ошибки и телеканал Бузовой Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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