Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках
Первая трансляция пройдет уже 20 июля
Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках Первая трансляция пройдет уже 20 июля
«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего А еще покажут квартирник Гребенщикова
Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам
Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя
Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя
YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине
И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле
YouTube и комедии: Что россияне смотрят на карантине И какие фильмы и сериалы лидируют по просмотрам в апреле
Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска»
Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов
Онлайн-кинотеатр Okko выложил у себя спектакли премии «Золотая маска» Можно посмотреть постановки Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова и других номинантов
Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора
С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
Какую еду заказывают россияне при просмотре фильмов И под какое кино чаще всего едят
В онлайн-кинотеатре Okko появились лекции TED Скоро в сервис добавят еще 500 видео
Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей
Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре
Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)
Компания улучшит продукт
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено) Компания улучшит продукт
Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах
Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»
Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»
В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами
Площадку открыла компания «ПИК»
В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами Площадку открыла компания «ПИК»
IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона
Показы пройдут в Москве и Петербурге
IMAX и Okko покажут короткометражку Anima Тома Йорка и Пола Томаса Андерсона Показы пройдут в Москве и Петербурге
Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов
Первое шоу выйдет уже в августе
Онлайн-кинотеатр Оkkо займется производством сериалов для смартфонов Первое шоу выйдет уже в августе
Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей
Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group
Клиенты Сбербанка смогут подключиться к онлайн-кинотеатру Okko за 10 рублей Кроме того, «Сбербанк ID» станет одним из способов авторизации на сайтах Rambler Group
Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка
Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения
Скидки в кино, магазинах и кафе в «Зеленый день» Сбербанка Банк предлагает выгодные условия по кредитам и ипотеке в честь дня рождения
Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko
В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис
Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис
Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной
Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ
Okko и MMOMA запускают лекторий с кинокритиком Алисой Таёжной Каждую лекцию будет сопровождать кинопоказ
MMOMA проведет серию бесплатных кинопоказов о моде и искусстве
В программу войдут пять фильмов, иллюстрирующих лекции критика моды Илектры Канестри