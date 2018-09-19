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Участие в одной лекции стоит 350 рублей
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МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию
Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
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ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы
Обучение стартует с понедельника, 2 сентября
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GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию
Обучение продлится с 3 по 8 июня
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«Нетология» запустит бесплатный интенсив для фрилансеров
Онлайн-занятия в «Школе фрилансеров» пройдут с 17 по 25 апреля
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ВШЭ запустила бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы
Записаться можно в течение двух недель с даты старта
ВШЭ запустила бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы Записаться можно в течение двух недель с даты старта
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На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект
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Онлайн-курсы по волонтерству «Узнай.PRO» Инициатива приурочена к Году волонтера в России
Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»
Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов