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Новости

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

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Новости

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

Новости

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

Учиться можно до конца сентября

0
Новости

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира Учиться можно до конца сентября

Новости

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду

Участие в одной лекции стоит 350 рублей

0
Новости

ММОМА запускает онлайн-курс о влиянии искусства на моду Участие в одной лекции стоит 350 рублей

Новости

GeekBrains сделал бесплатными более 30 мини-курсов

Самообразование дома в короткие сроки

0
Новости

GeekBrains сделал бесплатными более 30 мини-курсов Самообразование дома в короткие сроки

Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию

Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

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Новости

Planeta.ru запустила онлайн-курсы по крауд-продюсированию Если давно хотелось начать свое дело, а денег не было, эксперты расскажут, где их найти

15 навыков, которые можно получить во время самоизоляции
Новые знания
15 навыков, которые можно получить во время самоизоляцииБольшинство — бесплатно
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15 навыков, которые можно получить во время самоизоляции
Новые знания

15 навыков, которые можно получить во время самоизоляции Большинство — бесплатно

Новости

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

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Новости

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

Новости

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн

Занятия пройдут по пяти предметам

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Новости

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн Занятия пройдут по пяти предметам

Новости

Экомаркет 4fresh запустил онлайн-школу. Первый курс будет посвящен экопривычкам

Как правильно сортировать отходы, меньше сорить и сохранять здоровье

0
Новости

Экомаркет 4fresh запустил онлайн-школу. Первый курс будет посвящен экопривычкам Как правильно сортировать отходы, меньше сорить и сохранять здоровье

Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах
Работа
Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузахКак стать ивент-менеджером, диджитал-стратегом или саунд-дизайнером
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Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах
Работа

Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах Как стать ивент-менеджером, диджитал-стратегом или саунд-дизайнером

Новости

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

Обучение стартует с понедельника, 2 сентября

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Новости

ВШЭ открыла набор на бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы Обучение стартует с понедельника, 2 сентября

Новости

GeekBrains проведет бесплатные онлайн-встречи о работе в диджитале

Главный приз — обучение в GeekUniversity или MacBook

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Новости

GeekBrains проведет бесплатные онлайн-встречи о работе в диджитале Главный приз — обучение в GeekUniversity или MacBook

Чему можно научиться за лето
Работа
Чему можно научиться за летоПолезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе
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Чему можно научиться за лето
Работа

Чему можно научиться за лето Полезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе

Новости

GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию

Обучение продлится с 3 по 8 июня

0
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GeekBrains проведет 12 бесплатных вебинаров по программированию Обучение продлится с 3 по 8 июня

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«Нетология» запустит бесплатный интенсив для фрилансеров

Онлайн-занятия в «Школе фрилансеров» пройдут с 17 по 25 апреля

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«Нетология» запустит бесплатный интенсив для фрилансеров Онлайн-занятия в «Школе фрилансеров» пройдут с 17 по 25 апреля

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ВШЭ запустила бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы

Записаться можно в течение двух недель с даты старта

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Новости

ВШЭ запустила бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, дизайна и рекламы Записаться можно в течение двух недель с даты старта

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Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге

На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект

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Planeta.ru начала сбор денег на онлайн-курс о краудфандинге На курсе можно узнать, как успешно собрать средства на свой проект

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Онлайн-курсы по волонтерству «Узнай.PRO»

Инициатива приурочена к Году волонтера в России

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Онлайн-курсы по волонтерству «Узнай.PRO» Инициатива приурочена к Году волонтера в России

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Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

0
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Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я» Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

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Курс-рассылка о бережном потреблении «Теперь так»

Занятия рассчитаны на плавный переход к осознанному потреблению

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Курс-рассылка о бережном потреблении «Теперь так» Занятия рассчитаны на плавный переход к осознанному потреблению

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