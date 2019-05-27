Чему можно научиться за лето Полезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе
Летом можно не только съездить в отпуск, но и приобрести новые навыки. Сделать это можно онлайн или на одном из интенсивов. The Village выбрал несколько интересных программ для тех, кто хочет научиться ювелирному делу, разобраться в дизайне интерьеров, SMM и других вещах.
Практические курсы
Конструирование, моделирование и пошив юбки, платья и блузы
В рамках курса люди без опыта шитья научатся конструировать одежду, подбирать материал, делать лекала, а также сошьют три предмета женского гардероба.
Цена: 33 000 рублей
Даты: 28 мая — 30 июня или 26 мая — 1 сентября
Ювелирное дело
Ученики узнают о свойствах металлов, научатся пользоваться инструментами, закреплять камни и делать цепочки. В цену входит стоимость 15 граммов серебра для изготовления обручального кольца. Занятия проходят индивидуально, абонемент действует три месяца после покупки.
Цена: 24 000 рублей
Даты: определяются индивидуально
Визажист
Четырехнедельный курс по основам макияжа, где рассказывают о том, как правильно выбирать его в зависимости от формы лица и цветотипа, как рисовать фейсчарты, делать макияж разных стилей, корректировать форму бровей. Полученные знания ученики отрабатывают на практике.
Цена: 57 000 рублей
Даты: курсы стартуют с начала июня по конец июля
Курс укладок Hairdone
Стилист Алина Леонова проводит 14-часовой курс укладок в школе при студии Chilly Dash. Первый день будет посвящен локонам и прическам на их основе, второй — пучкам на длинных и коротких волосах. Материалы и моделей предоставляет школа, успешных студентов могут позвать работать ассистентами.
Цена: 20 000 рублей
Даты: 17 и 21 июня
Онлайн-курсы
Мультфильм своими руками
Краткий курс анимации для тех, кто ею никогда не занимался. На видеоуроках разберут виды мультфильмов, расскажут о способах съемки и монтажа, для которых будет достаточно камеры телефона и домашнего компьютера.
Цена: 2 499 рублей
Даты: 3–7 июня
Цифровой SMM-проект
Специализацию в области SMM платформе Coursera представляет Томский государственный университет. Участники познакомятся с основами маркетинга в соцсетях, узнают, какие для этого есть инструменты и как в них вести кампанию.
Цена: бесплатно, дополнительно оплачивается сертификат
Даты: с 24 мая
Тестировщик
Новый курс «Нетологии», который начнется летом и продлится до середины осени, поможет с нуля освоить профессию тестировщика — для начала обучения не нужно техническое образование и опыт в программировании. Онлайн-вебинары будут проходить два-три раза в неделю по вечерам. Лучшие выпускники смогут претендовать на вакансии в Альфа-банке, который стал партнером программы.
Цена: 39 900 рублей
Даты: 3 июня — 25 октября
Летние интенсивы
Курс немецкого в Гете-Институте
Очные курсы немецкого для взрослых уровней A1.1 — B2.1 длятся три недели и подойдут тем, кто хочет улучшить уровень языка или подготовиться к международным экзаменам. Запись начинается с 4 июня.
Цена: 30 000 рублей
Даты: 8–24 июля и 5–23 августа
Дизайн жилых интерьеров в БВШД
Четырехдневный курс Британской высшей школы дизайна подойдет дизайнерам интерьеров и тем, кто планирует начать карьеру в этой сфере. Участники научатся подбирать стилистику помещения, делать эскиз и план, правильно выбирать освещение и цвет.
Цена: 22 500 рублей
Даты: 16–19 июля
Литературные мастерские Creative Writing School
Куратором мастерских этого сезона станет литературный критик Галина Юзефович, она же будет рассказывать о том, как сделать карьеру в книжной сфере. Другие курсы будут посвящены стихам, комиксам, страшным рассказам, нон-фикшну, разным стилям и деталям в тексте. Встречи будут проходить в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева.
Цена: 19 000–30 000 рублей
Даты: 8–21 июля
Летняя школа Changellenge
За 21 день участники научатся составлять резюме, проходить собеседование, вести проекты и защищать решения перед руководством. Среди преподавателей — люди, работавшие в консалтинговых фирмах и занимающие руководящие должности в компаниях.
Цена: от 49 900 рублей
Даты: 29 июня — 20 июля, 21 июля — 10 августа