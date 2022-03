«Я прохожу много онлайн-курсов»

Анастасия Шеховцева методист Product Live, образовательного проекта SkillFactory «Твои мечты не работают, пока не работаешь ты»

За последний год я прошла программу «Продюсер онлайн-курсов» на EdMarket, курс Coursera Learning How to Learn Барбары Оакли, курс «Основы проектирования образовательного опыта» в School of Education. А еще курсы видеографов и электронные курсы в университете.

Моя внутренняя мотивация очень простая: твои мечты не работают, пока не работаешь ты. А чтобы работать эффективнее и получать крутой результат, надо развиваться. Я хочу стать экспертом в своей области, и это меня мотивирует проходить многие курсы и доходить в них до конца. Все мое обучение сейчас связано с педдизайном и смежными областями (маркетинг, копирайтинг), которые помогают лучше делать мою работу — создавать и улучшать онлайн-курсы.

При выборе программы я всегда ориентируюсь на результат, который получу. EdMarket подарил мне диплом о переквалификации, School of Education — системные знания о моей профессии, и после этих курсов я увереннее себя чувствую при проектировании образовательных программ. На Coursera я получила знания о том, как люди учатся, и это тоже помогает мне в работе. Но даже когда понимаешь, зачем учишься, выбор курсов настолько велик, что одного критерия «цель» недостаточно. Поэтому я пользовалась советами более опытных коллег и собирала обратную связь о различных курсах. На основе этой информации и выбирала.