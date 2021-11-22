«Я прохожу много онлайн-курсов»

Олеся Павленко PR-продюсер в сервисе «Работа.ру» «Я всегда очень долго выбираю курс»

Мне 22 года, я учусь в ВШЭ на маркетинге, работаю PR-продюсером в сервисе по поиску работы «Работа.ру» и прохожу очень много курсов параллельно. К сожалению или к счастью, я провожу много времени в соцсетях, у меня более 300 подписок и бесконечное число сохраненных постов от блогеров. Я обожаю смотреть разоблачения блогеров-миллионников, поэтому в принципе не доверяю курсам о быстром заработке на маркетинге или денежным медитациям. Я за классическое образование, которое можно прокачивать и подкреплять актуальными знаниями твердых экспертов, которые мне интересны своими результатами. Я всегда очень долго выбираю, почти никогда не хожу на первые потоки курсов, чтобы увидеть результаты, смотрю, насколько откликается сам человек или бренд.

Этой весной я попробовала формат обучения в онлайн-университете EdMarket. Я проходила курс «Продюсирование онлайн-курсов». Мне интересна тема образования, в магистратуре тема моей диссертации также про онлайн-образование, но я никак не могла понять внутреннюю кухню, хотя и кажется, что все это очень легко — делай курс и получай миллионы на карточку (это не так!). Но главное — я очень хотела получить еще один навык, которым я смогу зарабатывать, помимо моей основной деятельности. Мне показалось, что будет здорово, если я смогу совместить свой опыт, профильное образование в маркетинге и знания, как делать курсы. Курс я брала в рассрочку, так как решение было достаточно импульсивное и мне было жалко отдавать полную стоимость сразу.

Также с лета я уже прошла два курса по английскому языку Lenasbody. Я долго следила за ней в инстаграме, скринила все ее сторис с выражениями на английском, а потом решила, что нужно пройти полноценный курс. Это были очень полезные курсы, так как сейчас у меня четыре предмета на английском в университете, а его я уже успела забыть за несколько лет.

Когда была пандемия, я проходила курс по психосоматике, покупала пакет медитаций, чтобы как-то отвлечься. А еще, кстати, проходила курсы на Coursera. Я тогда работала с ними как PR-менеджер в России, поэтому было еще больше мотивации — на общих звонках потом рассказывала их менеджменту о своих результатах. Там же я прошла курс по тому, как учиться, и четыре курса по маркетингу. Они после помогли мне поступить в магистратуру по маркетингу, так как дали баллы в портфолио.

Сейчас у меня уже оплачены два курса — «Личный бюджет» Анастасии Веселко. Он у меня около двух лет стоял в вишлисте, но, кажется, именно сейчас тот момент, когда мне все же стоит разобраться со своими финансами. И курс Анастасии Трошечкиной «Искусство вести сторис». Тут я тоже действовала осознанно — я подписана на Настю несколько лет, видела, как она проводила свой первый поток, изучила результаты девушек, выписала, зачем мне этот курс. После все-таки решилась купить, потому что поняла, что он мне может дать.

После каждого курса я вижу результат. Я сразу применяю знания в работе или в университете, помогаю своим друзьям и знакомым советами, но пока что не монетизирую знания. Думаю, что, как только окончу магистратуру (осталось около полугода), появится больше времени на это, а пока я активно учусь и работаю. Каждый месяц у меня уходит 5 тысяч рублей на рассрочку и еще 5–10 тысяч на другие курсы. Я занимаюсь в основном по выходным и трачу на это два-три часа в неделю. Я всегда веду список уроков, которые есть на курсе, и отмечаю галочкой пройденные, чтобы было наглядно видно. Также стараюсь не проходить больше одного курса в определенный период, но иногда случаются накладки.

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