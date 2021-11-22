«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
Онлайн-курсов сейчас очень много: их проводят крупные образовательные платформы, популярные блогеры, профессионалы в каком-то деле, есть даже курсы о том, как организовать свои онлайн-курсы. Мы нашли людей, которые в этом году прошли сразу несколько курсов, потратили на это немало времени и денег. Они рассказали нам о том, как выбирали программы и какой результат в итоге получили.
Анастасия Шеховцева
методист Product Live, образовательного проекта SkillFactory
«Твои мечты не работают, пока не работаешь ты»
За последний год я прошла программу «Продюсер онлайн-курсов» на EdMarket, курс Coursera Learning How to Learn Барбары Оакли, курс «Основы проектирования образовательного опыта» в School of Education. А еще курсы видеографов и электронные курсы в университете.
Моя внутренняя мотивация очень простая: твои мечты не работают, пока не работаешь ты. А чтобы работать эффективнее и получать крутой результат, надо развиваться. Я хочу стать экспертом в своей области, и это меня мотивирует проходить многие курсы и доходить в них до конца. Все мое обучение сейчас связано с педдизайном и смежными областями (маркетинг, копирайтинг), которые помогают лучше делать мою работу — создавать и улучшать онлайн-курсы.
При выборе программы я всегда ориентируюсь на результат, который получу. EdMarket подарил мне диплом о переквалификации, School of Education — системные знания о моей профессии, и после этих курсов я увереннее себя чувствую при проектировании образовательных программ. На Coursera я получила знания о том, как люди учатся, и это тоже помогает мне в работе. Но даже когда понимаешь, зачем учишься, выбор курсов настолько велик, что одного критерия «цель» недостаточно. Поэтому я пользовалась советами более опытных коллег и собирала обратную связь о различных курсах. На основе этой информации и выбирала.
Катя Костюхина
маркетолог и продюсер
«Иногда я прошу себя не брать курс хотя бы месяц»
Я регулярно прохожу очень много курсов и практикумов, за период с октября 2020 года до февраля 2021-го прошла около 20 курсов, в основном по теме моей специальности — я маркетолог с большим стажем в FMCG-компаниях. В свое время стала получать много запросов о продвижении в инстаграме, поэтому все курсы были по этой и смежным темам.
Так я окончила курсы Саши Митрошиной «Instапрожектор», все курсы Лили Ниловой, «Нетологию» по личному бренду, курс по монтажу видео на телефоне, по креативным дизайнам для таргета, по динамическим макетам для таргета, по визуалу. Также я проходила курсы по инвестициям, курс Константина Карпова по таргету и много еще чего-то… Всего не упомнить. Они все были разной продолжительности — от двух недель до двух месяцев. «Сторимейкер» у Лили Ниловой стал переломным в моей карьере: я, видимо, аккумулировала все знания и стала лучшим учеником на курсе — ко мне пришло более 250 клиентов с деньгами, среди них крупные блогеры от 100 тысяч подписчиков, и все хотели со мной поработать. Так я стала работать на прогревах в сторис и за четыре месяца вышла на хороший доход из инстаграма, поэтому ушла из найма.
Я продолжаю обучение — теперь более точечно обучаюсь продюсированию, систематизации бизнеса, работе с командой, новым инструментам привлечения трафика. Прохождение курсов дает большую насмотренность, я понимаю, как мыслит клиент, что ему важно при выборе курса, как вообще меняется его восприятие курсов со временем, это помогает мне работать в моей нише. Каждый мой курс я сразу применяю, и это мне дает большие результаты и в доходе, и в развитии. При этом находить время на учебу сложно. Я иногда прошу себя не брать курс хотя бы месяц, но все равно появляется новая идея, и на мои раздумья, как это все реализовать, сразу приходит курс.
Алена Нечетова
пиар-специалист
«Было трудно отдать большую сумму за онлайн-обучение»
Когда я называю коллегам цены курсов, которые прохожу, у всех возникает немой вопрос. Сегодня онлайн-образование стоит не дешевле университетского, но при этом устроено оно проще, удобнее и легко совмещается с бытом. Я учусь пять дней в неделю перед сном. И это одно из самых лучших принятых решений в этом году.
Я прохожу три больших курса всем известной образовательной платформы: продуктовый маркетинг, видеосъемка и основы профессии визажиста-стилиста. Один большой курс я взяла для работы, а в середине обучения купила еще два — уже для души. На это ушло около 200 тысяч рублей. Было морально трудно решиться отдать большую сумму за обучение онлайн. Мне помогла мысль о том, что это инвестиция в себя в будущем. Мне понравились стандарты качества и экономия времени: больше не нужно серфить по интернету в поисках интересных статей. За меня уже все решено.
Результат обучения я вижу в работе, даже несмотря на то что это не связано с моей нынешней специальностью. Расширение компетенций помогает генерировать новые идеи и подходы в рядовых задачах.
Олеся Павленко
PR-продюсер в сервисе «Работа.ру»
«Я всегда очень долго выбираю курс»
Мне 22 года, я учусь в ВШЭ на маркетинге, работаю PR-продюсером в сервисе по поиску работы «Работа.ру» и прохожу очень много курсов параллельно. К сожалению или к счастью, я провожу много времени в соцсетях, у меня более 300 подписок и бесконечное число сохраненных постов от блогеров. Я обожаю смотреть разоблачения блогеров-миллионников, поэтому в принципе не доверяю курсам о быстром заработке на маркетинге или денежным медитациям. Я за классическое образование, которое можно прокачивать и подкреплять актуальными знаниями твердых экспертов, которые мне интересны своими результатами. Я всегда очень долго выбираю, почти никогда не хожу на первые потоки курсов, чтобы увидеть результаты, смотрю, насколько откликается сам человек или бренд.
Этой весной я попробовала формат обучения в онлайн-университете EdMarket. Я проходила курс «Продюсирование онлайн-курсов». Мне интересна тема образования, в магистратуре тема моей диссертации также про онлайн-образование, но я никак не могла понять внутреннюю кухню, хотя и кажется, что все это очень легко — делай курс и получай миллионы на карточку (это не так!). Но главное — я очень хотела получить еще один навык, которым я смогу зарабатывать, помимо моей основной деятельности. Мне показалось, что будет здорово, если я смогу совместить свой опыт, профильное образование в маркетинге и знания, как делать курсы. Курс я брала в рассрочку, так как решение было достаточно импульсивное и мне было жалко отдавать полную стоимость сразу.
Также с лета я уже прошла два курса по английскому языку Lenasbody. Я долго следила за ней в инстаграме, скринила все ее сторис с выражениями на английском, а потом решила, что нужно пройти полноценный курс. Это были очень полезные курсы, так как сейчас у меня четыре предмета на английском в университете, а его я уже успела забыть за несколько лет.
Когда была пандемия, я проходила курс по психосоматике, покупала пакет медитаций, чтобы как-то отвлечься. А еще, кстати, проходила курсы на Coursera. Я тогда работала с ними как PR-менеджер в России, поэтому было еще больше мотивации — на общих звонках потом рассказывала их менеджменту о своих результатах. Там же я прошла курс по тому, как учиться, и четыре курса по маркетингу. Они после помогли мне поступить в магистратуру по маркетингу, так как дали баллы в портфолио.
Сейчас у меня уже оплачены два курса — «Личный бюджет» Анастасии Веселко. Он у меня около двух лет стоял в вишлисте, но, кажется, именно сейчас тот момент, когда мне все же стоит разобраться со своими финансами. И курс Анастасии Трошечкиной «Искусство вести сторис». Тут я тоже действовала осознанно — я подписана на Настю несколько лет, видела, как она проводила свой первый поток, изучила результаты девушек, выписала, зачем мне этот курс. После все-таки решилась купить, потому что поняла, что он мне может дать.
После каждого курса я вижу результат. Я сразу применяю знания в работе или в университете, помогаю своим друзьям и знакомым советами, но пока что не монетизирую знания. Думаю, что, как только окончу магистратуру (осталось около полугода), появится больше времени на это, а пока я активно учусь и работаю. Каждый месяц у меня уходит 5 тысяч рублей на рассрочку и еще 5–10 тысяч на другие курсы. Я занимаюсь в основном по выходным и трачу на это два-три часа в неделю. Я всегда веду список уроков, которые есть на курсе, и отмечаю галочкой пройденные, чтобы было наглядно видно. Также стараюсь не проходить больше одного курса в определенный период, но иногда случаются накладки.
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