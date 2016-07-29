Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь
Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %
В ближайшие месяцы «Ростелеком» поднимет цены на интернет
Динамика связана с ростом НДС и «пакетом Яровой»
С сегодняшнего дня провайдеры должны хранить весь трафик пользователей
Ранее операторам поручили хранить аудиозаписи разговоров и СМС
Обязать Google и Facebook платить по «закону Яровой»
В случае отказа иностранных интернет-компаний в России могут снизить скорость доступа к их сайтам
«РБК»: Интернет-компании не могут начать исполнение «закона Яровой»
Власти до сих пор не предоставили документы, описывающие процесс хранения и передачи данных
С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС
Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»
Мессенджеры будут год хранить переписку пользователей для ФСБ
Речь идет о голосовой информации, письменном тексте, изображениях, звуках и видео
Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца
На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей
Крупнейший производитель спецоборудования предложил средства под «закон Яровой»
Сотовым операторам они обойдутся более чем в 760 миллиардов рублей
Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»
Это потребуется, чтобы поддержать операторов связи
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Эксперты правительства усомнились в реализуемости «закона Яровой»
Они раскритиковали предложения Минкомсвязи по внедрению СОРМ
«Агора» представила доклад о слежке российских властей за оппозиционерами и журналистами
Система включает в себя контроль над перемещениями, прослушивание телефонных переговоров и перехват другой информации
Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»
В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб
«Пакет Яровой» грозит российским операторам миллиардными штрафами
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Институт исследования интернета
Human Rights Watch опубликовала доклад о вмешательстве государства в работу российских СМИ
Организация призвала интернет-компании раскрывать данные о запросах спецслужб
Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов
С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»
Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок
Минкомсвязь определила требования к оборудованию для «закона Яровой»
Поправки ведомства позволят проводить сертификацию технических средств
МТС протестирует оборудование для «закона Яровой»
Как сообщают СМИ, оператор готовит пилотную зону исполнения закона в одном из крупных городов
Минэкономразвития потребовало доработать правила применения «закона Яровой»
Ведомство не устроили предложения Минкомсвязи, угрожающие «любой компании» на рынке
Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи
Об этом говорится в заключении РСПП
Тестирование «закона Яровой» среди операторов завершат летом 2017 года
В пилотный проект включат несколько регионов
«Закон Яровой» хотят испытать на пилотном проекте
Из-за этого срок вступления поправок в силу может сместиться на 2019 год
Путин поручил компенсировать расходы операторов на исполнение «закона Яровой»
Минкомсвязь предлагает брать деньги из фонда, предназначавшегося для устранения цифрового неравенства
В России вынесли приговор за недоносительство по статье из «пакета Яровой»
Дело заведено по материалам управления ФСБ Астраханской области
«Ростех» попросил внести изменения в «закон Яровой»
Правки относятся к возможности госкорпорации хранить данные
Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность
В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве
СПЧ раскритиковал «закон Яровой»
Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках
В правительстве отказались отменять «пакет Яровой»
Ранее петицию об отмене подписало 100 тысяч человек
Минкомсвязь договорилась с силовиками о смягчении требований «закона Яровой» в 10 раз
Информации о закреплении договоренностей нет
В правительстве признали необходимость скорректировать «закон Яровой»
Какие именно изменения необходимо внести в законодательство, чиновники пока не уточнили
«Закон Яровой» проверят на наличие «перегибов»
Рабочая группа Совета Федерации изучит правоприменительную практику за последние шесть месяцев
В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»
Подозреваемый не сообщил о намерении его знакомого уехать в Сирию
«Закон Яровой» признали одной из мировых угроз инновациям
В этот рейтинг также попали подобные инициативы Германии и Китая
Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге Программиста Дмитрия Угая могут оштрафовать за незаконную миссионерскую деятельность. Мы поговорили со всеми участниками процесса
В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой
На книгах отсутствовало указание о принадлежности издателя к религиозным организациям
Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой
Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию
Суд принял иск с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой»
Подписи собрали к 14 августа, рассмотреть петицию должны были в течение двух месяцев
«Мегафон» оценил стоимость реализации «пакета Яровой» в полтриллиона рублей
Более точную сумму оператор назовет после того, как правительство подготовит подзаконные акты
Власти сорвали сроки подготовки подзаконных актов по «пакету Яровой»
Из-за этого операторы связи до сих пор не представляют, кто и как будет хранить данные об активности абонентов
«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика
Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян
Власти признали работу над дешифровкой интернет-трафика
Ранее сообщалось, что ФСБ хочет расшифровывать весь трафик россиян
ФСБ хочет дешифровать весь российский интернет-трафик
В ведомстве считают, что проверка всех сообщений в реальном времени позволит исполнить требования «пакета Яровой»
МТС и «Мегафон» выразили готовность участвовать в доработке «пакета Яровой»
Ранее Владимир Путин предложил Ирине Яровой внести поправки в закон о хранении данных разговоров граждан
Ирина Яровая — о стоимости реализации «антитеррористических» законов
Депутат заверила, что население не должно беспокоиться о повышении тарифов
Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой»
Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных
«Ростех» предлагает создать единый центр хранения переписки россиян
По мнению корпорации, это снизит затраты на реализацию «пакета Яровой»
В Mail.ru уличили СМИ в преувеличении затрат на реализацию «пакета Яровой»
Ранее Mail.ru Group оценила разовые затраты на реализацию «пакета Яровой» в 1,2–2 миллиарда долларов
Доработать систему прослушки для «закона Яровой»
Сейчас в ней отсутствует поисковый механизм, а все данные хранятся всего 12 часов
Митинг против «закона Яровой» в парке «Сокольники»
Митинг проходит «в защиту 23-й и 24-й статей Конституции, против интернет-цензуры и за свободу интернета в России»
Операторы предложили сократить срок хранения данных по «закону Яровой»
В противном случае в России закроется большинство небольших компаний, обслуживающих около трети всех абонентов
Организаторы митинга против «закона Яровой» согласились на его перенос
Согласованная акция протеста состоится 9 августа в «Сокольниках»
Мэрия Москвы согласовала новый митинг против «пакета Яровой»
Акция протеста запланирована на 9 августа
Власти Москвы предложили изменить место митинга против «пакета Яровой»
В митинге разрешено участвовать до тысячи человек