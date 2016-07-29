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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь

Аналитики прогнозируют годовой рост цен на 17–18 %

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь

В ближайшие месяцы «Ростелеком» поднимет цены на интернет

Динамика связана с ростом НДС и «пакетом Яровой»

В ближайшие месяцы «Ростелеком» поднимет цены на интернет

С сегодняшнего дня провайдеры должны хранить весь трафик пользователей

Ранее операторам поручили хранить аудиозаписи разговоров и СМС

С сегодняшнего дня провайдеры должны хранить весь трафик пользователей

Обязать Google и Facebook платить по «закону Яровой»

В случае отказа иностранных интернет-компаний в России могут снизить скорость доступа к их сайтам

Обязать Google и Facebook платить по «закону Яровой»

«РБК»: Интернет-компании не могут начать исполнение «закона Яровой»

Власти до сих пор не предоставили документы, описывающие процесс хранения и передачи данных

«РБК»: Интернет-компании не могут начать исполнение «закона Яровой»

Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей

Их у мессенджера просто нет

Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей

С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС

Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»

С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС

Мессенджеры будут год хранить переписку пользователей для ФСБ

Речь идет о голосовой информации, письменном тексте, изображениях, звуках и видео

Мессенджеры будут год хранить переписку пользователей для ФСБ

Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца

На реализацию закона операторы связи будут вынуждены потратить десятки миллиардов рублей

Минкомсвязь предложила сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до месяца

Крупнейший производитель спецоборудования предложил средства под «закон Яровой»

Сотовым операторам они обойдутся более чем в 760 миллиардов рублей

Крупнейший производитель спецоборудования предложил средства под «закон Яровой»

Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»

Это потребуется, чтобы поддержать операторов связи

Для развития цифровой экономики собираются отсрочить «закон Яровой»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

Эксперты правительства усомнились в реализуемости «закона Яровой»

Они раскритиковали предложения Минкомсвязи по внедрению СОРМ

Эксперты правительства усомнились в реализуемости «закона Яровой»

«Агора» представила доклад о слежке российских властей за оппозиционерами и журналистами

Система включает в себя контроль над перемещениями, прослушивание телефонных переговоров и перехват другой информации

«Агора» представила доклад о слежке российских властей за оппозиционерами и журналистами

Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»

В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб

Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»

«Пакет Яровой» грозит российским операторам миллиардными штрафами

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Институт исследования интернета

«Пакет Яровой» грозит российским операторам миллиардными штрафами

Human Rights Watch опубликовала доклад о вмешательстве государства в работу российских СМИ

Организация призвала интернет-компании раскрывать данные о запросах спецслужб

Human Rights Watch опубликовала доклад о вмешательстве государства в работу российских СМИ

Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов

С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей

Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов

Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»

Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок

Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»

Реализацию «пакета Яровой» предлагают отложить до 2023 года

Против этого выступает ФСБ

Реализацию «пакета Яровой» предлагают отложить до 2023 года

Минкомсвязь определила требования к оборудованию для «закона Яровой»

Поправки ведомства позволят проводить сертификацию технических средств

Минкомсвязь определила требования к оборудованию для «закона Яровой»

МТС протестирует оборудование для «закона Яровой»

Как сообщают СМИ, оператор готовит пилотную зону исполнения закона в одном из крупных городов

МТС протестирует оборудование для «закона Яровой»

Минэкономразвития потребовало доработать правила применения «закона Яровой»

Ведомство не устроили предложения Минкомсвязи, угрожающие «любой компании» на рынке

Минэкономразвития потребовало доработать правила применения «закона Яровой»

Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи

Об этом говорится в заключении РСПП

Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи

Тестирование «закона Яровой» среди операторов завершат летом 2017 года

В пилотный проект включат несколько регионов

Тестирование «закона Яровой» среди операторов завершат летом 2017 года

«Закон Яровой» хотят испытать на пилотном проекте

Из-за этого срок вступления поправок в силу может сместиться на 2019 год

«Закон Яровой» хотят испытать на пилотном проекте

Путин поручил компенсировать расходы операторов на исполнение «закона Яровой»

Минкомсвязь предлагает брать деньги из фонда, предназначавшегося для устранения цифрового неравенства

Путин поручил компенсировать расходы операторов на исполнение «закона Яровой»

Почему безлимитному интернету на мобильных приходит конец
Почему безлимитному интернету на мобильных приходит конец И как с этим связан «пакет Яровой»
Почему безлимитному интернету на мобильных приходит конец

Почему безлимитному интернету на мобильных приходит конец
И как с этим связан «пакет Яровой»

В России вынесли приговор за недоносительство по статье из «пакета Яровой»

Дело заведено по материалам управления ФСБ Астраханской области

В России вынесли приговор за недоносительство по статье из «пакета Яровой»

«Ростех» попросил внести изменения в «закон Яровой»

Правки относятся к возможности госкорпорации хранить данные

«Ростех» попросил внести изменения в «закон Яровой»

Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность

В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве

Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность

СПЧ раскритиковал «закон Яровой»

Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках

СПЧ раскритиковал «закон Яровой»

В правительстве отказались отменять «пакет Яровой»

Ранее петицию об отмене подписало 100 тысяч человек

В правительстве отказались отменять «пакет Яровой»

Минкомсвязь договорилась с силовиками о смягчении требований «закона Яровой» в 10 раз

Информации о закреплении договоренностей нет

Минкомсвязь договорилась с силовиками о смягчении требований «закона Яровой» в 10 раз

В правительстве признали необходимость скорректировать «закон Яровой»

Какие именно изменения необходимо внести в законодательство, чиновники пока не уточнили

В правительстве признали необходимость скорректировать «закон Яровой»

«Закон Яровой» проверят на наличие «перегибов»

Рабочая группа Совета Федерации изучит правоприменительную практику за последние шесть месяцев

«Закон Яровой» проверят на наличие «перегибов»

В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Подозреваемый не сообщил о намерении его знакомого уехать в Сирию

В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

«Закон Яровой» признали одной из мировых угроз инновациям

В этот рейтинг также попали подобные инициативы Германии и Китая

«Закон Яровой» признали одной из мировых угроз инновациям

Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге
Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге Программиста Дмитрия Угая могут оштрафовать за незаконную миссионерскую деятельность. Мы поговорили со всеми участниками процесса
Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге

Как в Петербурге судят по «закону Яровой» за лекцию о йоге
Программиста Дмитрия Угая могут оштрафовать за незаконную миссионерскую деятельность. Мы поговорили со всеми участниками процесса

Суд отменил решение уничтожить Библию по «пакету Яровой»

Книги решено только конфисковать

Суд отменил решение уничтожить Библию по «пакету Яровой»

В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой

На книгах отсутствовало указание о принадлежности издателя к религиозным организациям

В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой

Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой

Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию

Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой

Суд принял иск с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой»

Подписи собрали к 14 августа, рассмотреть петицию должны были в течение двух месяцев

Суд принял иск с требованием рассмотреть петицию об отмене «пакета Яровой»

«Мегафон» оценил стоимость реализации «пакета Яровой» в полтриллиона рублей

Более точную сумму оператор назовет после того, как правительство подготовит подзаконные акты

«Мегафон» оценил стоимость реализации «пакета Яровой» в полтриллиона рублей

Власти сорвали сроки подготовки подзаконных актов по «пакету Яровой»

Из-за этого операторы связи до сих пор не представляют, кто и как будет хранить данные об активности абонентов

Власти сорвали сроки подготовки подзаконных актов по «пакету Яровой»

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика

Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика

Власти признали работу над дешифровкой интернет-трафика

Ранее сообщалось, что ФСБ хочет расшифровывать весь трафик россиян

Власти признали работу над дешифровкой интернет-трафика

ФСБ хочет дешифровать весь российский интернет-трафик

В ведомстве считают, что проверка всех сообщений в реальном времени позволит исполнить требования «пакета Яровой»

ФСБ хочет дешифровать весь российский интернет-трафик

МТС и «Мегафон» выразили готовность участвовать в доработке «пакета Яровой»

Ранее Владимир Путин предложил Ирине Яровой внести поправки в закон о хранении данных разговоров граждан

МТС и «Мегафон» выразили готовность участвовать в доработке «пакета Яровой»

Ирина Яровая — о стоимости реализации «антитеррористических» законов

Депутат заверила, что население не должно беспокоиться о повышении тарифов

Ирина Яровая — о стоимости реализации «антитеррористических» законов

Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой»

Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных

Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой»

«Ростех» предлагает создать единый центр хранения переписки россиян

По мнению корпорации, это снизит затраты на реализацию «пакета Яровой»

«Ростех» предлагает создать единый центр хранения переписки россиян

В Mail.ru уличили СМИ в преувеличении затрат на реализацию «пакета Яровой»

Ранее Mail.ru Group оценила разовые затраты на реализацию «пакета Яровой» в 1,2–2 миллиарда долларов

В Mail.ru уличили СМИ в преувеличении затрат на реализацию «пакета Яровой»

Доработать систему прослушки для «закона Яровой»

Сейчас в ней отсутствует поисковый механизм, а все данные хранятся всего 12 часов

Доработать систему прослушки для «закона Яровой»

Митинг против «закона Яровой» в парке «Сокольники»

Митинг проходит «в защиту 23-й и 24-й статей Конституции, против интернет-цензуры и за свободу интернета в России»

Митинг против «закона Яровой» в парке «Сокольники»

Операторы предложили сократить срок хранения данных по «закону Яровой»

В противном случае в России закроется большинство небольших компаний, обслуживающих около трети всех абонентов

Операторы предложили сократить срок хранения данных по «закону Яровой»

Организаторы митинга против «закона Яровой» согласились на его перенос

Согласованная акция протеста состоится 9 августа в «Сокольниках»

Организаторы митинга против «закона Яровой» согласились на его перенос

Мэрия Москвы согласовала новый митинг против «пакета Яровой»

Акция протеста запланирована на 9 августа

Мэрия Москвы согласовала новый митинг против «пакета Яровой»

Власти Москвы предложили изменить место митинга против «пакета Яровой»

В митинге разрешено участвовать до тысячи человек

Власти Москвы предложили изменить место митинга против «пакета Яровой»

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