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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На ВДНХ пройдут фестивали сыра и деревянной игрушки

Мероприятия состоятся в эти выходные

На ВДНХ пройдут фестивали сыра и деревянной игрушки

На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец

Вес сладости составит 10 килограммов

На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец

На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства

Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия

На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства

В «Парке ремесел» на ВДНХ пройдет открытый фестиваль экодизайна «Апсайкл-фест»

Мероприятие посвящено теме второй жизни вещей

В «Парке ремесел» на ВДНХ пройдет открытый фестиваль экодизайна «Апсайкл-фест»

На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»

На ее территории представлено более 30 видов различных сладостей ручного производства

На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»

В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России

Сыроделы расскажут о приготовлении адыгейского сыра в домашних условиях

В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России

На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран

Фестиваль сыра пройдет в восьмой раз 14 и 15 апреля

На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

Купить фермерскую продукцию можно на выходных

На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

Здесь же можно будет приобрести дизайнерские подарки к Новому Году

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

На ВДНХ выберут лучшие сыры

После конкурса посетители смогут попробовать продукцию

На ВДНХ выберут лучшие сыры

На ВДНХ впервые пройдет фестиваль стекла Moscow Glass Fest

Такое мероприятие проводят в России первый раз

На ВДНХ впервые пройдет фестиваль стекла Moscow Glass Fest

ВДНХ объявил программу на День города

Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»

ВДНХ объявил программу на День города

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские

Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел

Куда пойти с детьми

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел

На ВДНХ пройдет благотворительная новогодняя ярмарка

На ярмарке можно купить подарки, сделанные подопечными благотворительных организаций

На ВДНХ пройдет благотворительная новогодняя ярмарка

На ВДНХ 16 и 17 июля пройдёт фестиваль независимых фуд-траков

Фестиваль пройдёт на площадке «Парка ремёсел»

На ВДНХ 16 и 17 июля пройдёт фестиваль независимых фуд-траков

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники

В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку

В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники

Как выглядит новый «Парк ремёсел» на ВДНХ
Как выглядит новый «Парк ремёсел» на ВДНХ Столярная мастерская, гончарное дело и сыроделие — в новом пространстве главной выставки страны
Как выглядит новый «Парк ремёсел» на ВДНХ

Как выглядит новый «Парк ремёсел» на ВДНХ
Столярная мастерская, гончарное дело и сыроделие — в новом пространстве главной выставки страны

На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»

В новом павильоне появятся мастерские, в которых посетители смогут освоить разные ремесленные специальности

На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»