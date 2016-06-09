На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец
Вес сладости составит 10 килограммов
На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства
Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия
В «Парке ремесел» на ВДНХ пройдет открытый фестиваль экодизайна «Апсайкл-фест»
Мероприятие посвящено теме второй жизни вещей
На ВДНХ открылась «Карамельная мануфактура»
На ее территории представлено более 30 видов различных сладостей ручного производства
В эти выходные на ВДНХ снова привезут необычные сыры со всей России
Сыроделы расскажут о приготовлении адыгейского сыра в домашних условиях
На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран
Фестиваль сыра пройдет в восьмой раз 14 и 15 апреля
На фестивале сыра на ВДНХ представят сорта с вином и жареный камамбер
Купить фермерскую продукцию можно на выходных
На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки
Здесь же можно будет приобрести дизайнерские подарки к Новому Году
На ВДНХ впервые пройдет фестиваль стекла Moscow Glass Fest
Такое мероприятие проводят в России первый раз
ВДНХ объявил программу на День города
Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»
В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские
Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей
Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел
Куда пойти с детьми
На ВДНХ пройдет благотворительная новогодняя ярмарка
На ярмарке можно купить подарки, сделанные подопечными благотворительных организаций
На ВДНХ 16 и 17 июля пройдёт фестиваль независимых фуд-траков
Фестиваль пройдёт на площадке «Парка ремёсел»
В «Парке ремёсел» на ВДНХ пройдёт фестиваль клубники
В эти дни запустят мастер-классы и гастрономические туры по рынку
Как выглядит новый «Парк ремёсел» на ВДНХ Столярная мастерская, гончарное дело и сыроделие — в новом пространстве главной выставки страны
На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»
В новом павильоне появятся мастерские, в которых посетители смогут освоить разные ремесленные специальности