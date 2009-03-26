Меньше продукта за те же деньги Девять яиц, 873 миллилитра молока и другие способы сбить покупателя с толку
Как делают чипсыThe Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Как делают чипсы The Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Стажировки для будущих начальников The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни
Как делают колу The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы отправились на крупнейший в Европе завод PepsiСo, чтобы выяснить, как там делают колу
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
Кошерны ли Coca-Cola и Pepsi? The Village запускает новую рубрику, в которой будет развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В «Британке» сменился директор
Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга
В «Британке» сменился директор Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга
Wow-эффект: Рекламщики — о самых интересных кампаниях H&F представляет серию материалов, где эксперты — в SMM, вирусных роликах и рекламной стратегии — будут рассказывать о лучших кампаниях последнего времени и объяснять, чему они могут научить.
Coca-Cola и PepsiCo исключат спорный ингредиент из своих напитков
Потребители давно предъявляли претензии к содержащемуся в газировке стабилизатору вкуса
Coca-Cola и PepsiCo исключат спорный ингредиент из своих напитков Потребители давно предъявляли претензии к содержащемуся в газировке стабилизатору вкуса
Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014
Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором
Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014 Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором
Запрещённая к показу реклама SodaStream набрала 3 млн просмотров
Глава компании, производящей оборудование для изготовления газировки, считает, что за запретом могут стоять Coca-Cola и Pepsi
Запрещённая к показу реклама SodaStream набрала 3 млн просмотров Глава компании, производящей оборудование для изготовления газировки, считает, что за запретом могут стоять Coca-Cola и Pepsi
Pepsi попробует поднять продажи своих напитков при помощи «системы доставки запахов»
Для этого в бутылки станут внедрять специальные желатиновые капсулы с желаемым ароматом, которые будут лопаться при открытии