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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Спецпроект
Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Спецпроект

Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится

Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи
Промо
Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи А также пить кофе бесплатно
Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи
Промо

Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи
А также пить кофе бесплатно

Почему толстым котам нельзя сидеть на диете
Почему толстым котам нельзя сидеть на диете Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес
Почему толстым котам нельзя сидеть на диете

Почему толстым котам нельзя сидеть на диете
Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес

Bite вместо борща: Как в BioFoodLab приобщают своих сотрудников и простых горожан к правильному питанию
Bite вместо борща: Как в BioFoodLab приобщают своих сотрудников и простых горожан к правильному питанию
Bite вместо борща: Как в BioFoodLab приобщают своих сотрудников и простых горожан к правильному питанию

Bite вместо борща: Как в BioFoodLab приобщают своих сотрудников и простых горожан к правильному питанию

От первых слов до аллергии
Промо
От первых слов до аллергии Первые годы жизни детей в цифрах
От первых слов до аллергии
Промо

От первых слов до аллергии
Первые годы жизни детей в цифрах

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду

Пандемия ухудшит ситуацию

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду

«Кухня на районе» запустит социальное меню

Комплексные наборы еды появятся в приложении 30 марта

«Кухня на районе» запустит социальное меню

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны

И какую кухню предпочитают

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны

Связанные с «поваром Путина» компании подали иски к департаменту образования и школам Москвы

Целых 30 исков

Связанные с «поваром Путина» компании подали иски к департаменту образования и школам Москвы

Как питаются российские подростки

Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение

Как питаются российские подростки

Как отучиться есть на ночь
Как отучиться есть на ночь И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем
Как отучиться есть на ночь

Как отучиться есть на ночь
И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем

Как питаются предприниматели в России

Опрос провели «ВКонтакте» и компания ResearchMe

Как питаются предприниматели в России

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек

Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

У «Аэрофлота» только 20-е место

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей

Ранее они поставляли некачественные продукты в школы, больницы и интернаты

Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей

Как изменился рацион россиян за 40 лет

Сильнее всего выросло потребление фруктов

Как изменился рацион россиян за 40 лет

«Московский школьник» обязали выплатить 53 тысячи рублей за нарушение поставок

При этом общая сумма иска составляла 662 тысячи рублей

«Московский школьник» обязали выплатить 53 тысячи рублей за нарушение поставок

Новые госзаказы на поставку питания в школы получила компания, нарушавшая санитарные нормы

Фирмы, которые связывают с Евгением Пригожиным, выиграли тендеры на 2,6 миллиарда рублей

Новые госзаказы на поставку питания в школы получила компания, нарушавшая санитарные нормы

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету

Также в программе кинопоказ

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету

Azur Air отменит питание на рейсах короче пяти часов

Пассажирам эконом-класса будут предлагать воду и горячие напитки

Azur Air отменит питание на рейсах короче пяти часов

Минпросвещения планирует перевести все школы на единую систему питания

Власти обнаружили, что нынешнее школьное питание недостаточно качественное

Минпросвещения планирует перевести все школы на единую систему питания

Компанию «СП Конкорд» Пригожина ликвидируют. Она поставляла еду в московские школы

Эта фирма принадлежит двум другим организациям бизнесмена, в том числе «Конкорду М»

Компанию «СП Конкорд» Пригожина ликвидируют. Она поставляла еду в московские школы

Столичная школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 миллиона рублей за некачественную еду

Суд пришел к выводу, что компания нарушала санитарные нормы

Столичная школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 миллиона рублей за некачественную еду

Две школы Москвы подали в суд на поставщика питания «Московский школьник» (обновлено)

В общей сложности компания поставляла школам питание на 191 миллион рублей

Две школы Москвы подали в суд на поставщика питания «Московский школьник» (обновлено)

ФБК: Компания «Конкорд» Пригожина пыталась подкупить родителей детей, заболевших дизентерией

Одному из родителей сотрудник комбината предложил 5 миллионов рублей

ФБК: Компания «Конкорд» Пригожина пыталась подкупить родителей детей, заболевших дизентерией

В импорте детского и лечебного питания могут возникнуть перебои

Проблема связана с новыми нормами ветеринарного контроля

В импорте детского и лечебного питания могут возникнуть перебои

Основатели «Есть бери» отказались от развития сети магазинов

Собственники были не удовлетворены темпами развития бизнеса

Основатели «Есть бери» отказались от развития сети магазинов

В школьную программу хотят включить уроки по правильному питанию

Занятия планируют включать в курс по ОБЖ

В школьную программу хотят включить уроки по правильному питанию

Сколько россиян объедаются на ночь

Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных

Сколько россиян объедаются на ночь

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах

«Есть не можешь, потому что больно»: Как химиотерапия меняет жизнь онкологических больных
ПРОМО
«Есть не можешь, потому что больно»: Как химиотерапия меняет жизнь онкологических больных Чем питаться, чтобы поддержать вес и вернуть силы
«Есть не можешь, потому что больно»: Как химиотерапия меняет жизнь онкологических больных
ПРОМО

«Есть не можешь, потому что больно»: Как химиотерапия меняет жизнь онкологических больных
Чем питаться, чтобы поддержать вес и вернуть силы

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания

Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности

«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания

ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото

Фонд удалил снимок и извинился за ошибку

ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото

«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту

За счет этого компания планирует оптимизировать расходы

«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту

Еду в московские больницы будут поставлять компании, связанные с Евгением Пригожиным

Столичная мэрия заключила контракты с компанией «Социальное питание „Центр“»

Еду в московские больницы будут поставлять компании, связанные с Евгением Пригожиным

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Не доедать салаты после Нового года

Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд

Не доедать салаты после Нового года

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Сколько россиян экономят на продуктах

Почти 30 % респондентов тратят на продукты более половины своей зарплаты

Сколько россиян экономят на продуктах

Сколько стоит питание заключенного в день

Замглавы ФСИН рассказал, как производят расчеты и экономят на продуктах

Сколько стоит питание заключенного в день

Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян

Одна из самых распространенных проблем — нерациональное питание

Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян

Как фастфуд влияет на развитие депрессии

Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты

Как фастфуд влияет на развитие депрессии

Беременным и несовершеннолетним в СИЗО вернули добавки к питанию

В рационе заключенных учтут рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания

Беременным и несовершеннолетним в СИЗО вернули добавки к питанию

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания

Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания

Российские авиакомпании с лучшим питанием на борту

Как выяснили специалисты, нехватка питания на перелетах длительностью от двух часов вызывает у пассажиров недовольство

Российские авиакомпании с лучшим питанием на борту

Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию

Это произошло еще в апреле этого года

Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию

Как потребление соли влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Канады выяснили, что умеренное потребление соли не связано с риском для здоровья

Как потребление соли влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием

Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин

Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием

Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья

Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище

Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья

Сколько россиян имеют лишний вес

И жители каких регионов самые стройные

Сколько россиян имеют лишний вес

Россияне смогут оставить пожелания о питании в школах и детских садах

Для этого с 18 по 25 мая Роспотребнадзор запустит горячую линию

Россияне смогут оставить пожелания о питании в школах и детских садах

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются

Исторического максимума достигло число граждан, следящих за питанием

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются

Производителей будут штрафовать за превышение трансжиров в продуктах

Трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Производителей будут штрафовать за превышение трансжиров в продуктах

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды» Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию
«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»

«Спортсмены выглядят лучше, чем сыроеды»
Бывшие сыроеды — о том, почему они вернулись к обычному питанию

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