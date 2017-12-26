Почему толстым котам нельзя сидеть на диете Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес
Bite вместо борща: Как в BioFoodLab приобщают своих сотрудников и простых горожан к правильному питанию
В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов
Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины
«Кухня на районе» запустит социальное меню
Комплексные наборы еды появятся в приложении 30 марта
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
Связанные с «поваром Путина» компании подали иски к департаменту образования и школам Москвы
Целых 30 исков
Как питаются российские подростки
Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение
Бесплатный онлайн-курс для начинающих веганов открыл новый набор
По всему миру к проекту присоединились уже более полумиллиона человек
Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту
У «Аэрофлота» только 20-е место
Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей
Ранее они поставляли некачественные продукты в школы, больницы и интернаты
«Московский школьник» обязали выплатить 53 тысячи рублей за нарушение поставок
При этом общая сумма иска составляла 662 тысячи рублей
Новые госзаказы на поставку питания в школы получила компания, нарушавшая санитарные нормы
Фирмы, которые связывают с Евгением Пригожиным, выиграли тендеры на 2,6 миллиарда рублей
Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету
Также в программе кинопоказ
Azur Air отменит питание на рейсах короче пяти часов
Пассажирам эконом-класса будут предлагать воду и горячие напитки
Минпросвещения планирует перевести все школы на единую систему питания
Власти обнаружили, что нынешнее школьное питание недостаточно качественное
Компанию «СП Конкорд» Пригожина ликвидируют. Она поставляла еду в московские школы
Эта фирма принадлежит двум другим организациям бизнесмена, в том числе «Конкорду М»
Столичная школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 миллиона рублей за некачественную еду
Суд пришел к выводу, что компания нарушала санитарные нормы
Две школы Москвы подали в суд на поставщика питания «Московский школьник» (обновлено)
В общей сложности компания поставляла школам питание на 191 миллион рублей
ФБК: Компания «Конкорд» Пригожина пыталась подкупить родителей детей, заболевших дизентерией
Одному из родителей сотрудник комбината предложил 5 миллионов рублей
В импорте детского и лечебного питания могут возникнуть перебои
Проблема связана с новыми нормами ветеринарного контроля
Основатели «Есть бери» отказались от развития сети магазинов
Собственники были не удовлетворены темпами развития бизнеса
В школьную программу хотят включить уроки по правильному питанию
Занятия планируют включать в курс по ОБЖ
Сколько россиян объедаются на ночь
Эта вредная привычка больше характерна для мужчин и безработных
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
«Вкусвилл» запустил доставку готовых наборов правильного питания
Пользователям доступны шесть вариантов в зависимости от калорийности
ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото
Фонд удалил снимок и извинился за ошибку
«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту
За счет этого компания планирует оптимизировать расходы
Еду в московские больницы будут поставлять компании, связанные с Евгением Пригожиным
Столичная мэрия заключила контракты с компанией «Социальное питание „Центр“»
Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников
Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом
Не доедать салаты после Нового года
Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
Минздрав признал питание россиян нерациональным
Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Сколько россиян экономят на продуктах
Почти 30 % респондентов тратят на продукты более половины своей зарплаты
Сколько стоит питание заключенного в день
Замглавы ФСИН рассказал, как производят расчеты и экономят на продуктах
Минздрав назвал основные опасности для здоровья россиян
Одна из самых распространенных проблем — нерациональное питание
Как фастфуд влияет на развитие депрессии
Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты
Беременным и несовершеннолетним в СИЗО вернули добавки к питанию
В рационе заключенных учтут рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания
Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда
Российские авиакомпании с лучшим питанием на борту
Как выяснили специалисты, нехватка питания на перелетах длительностью от двух часов вызывает у пассажиров недовольство
Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию
Это произошло еще в апреле этого года
Как потребление соли влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Канады выяснили, что умеренное потребление соли не связано с риском для здоровья
Сколько смертей в России связаны с неправильным питанием
Распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин
Сколько россиян считают вегетарианство вредным для здоровья
Противники вегетарианства говорят о наличии в мясе витаминов, которых недостаточно в растительной пище
Россияне смогут оставить пожелания о питании в школах и детских садах
Для этого с 18 по 25 мая Роспотребнадзор запустит горячую линию
Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов
Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира
Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются
Исторического максимума достигло число граждан, следящих за питанием
Производителей будут штрафовать за превышение трансжиров в продуктах
Трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний