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Новости25 июня 2019

«Московский школьник» обязали выплатить 53 тысячи рублей за нарушение поставок При этом общая сумма иска составляла 662 тысячи рублей

РедакторАлена Дергачева

Арбитражный суд частично удовлетворил иск школы № 950 к комбинату «Московский школьник», связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным, пишет «МБХ медиа».

За нарушение сроков поставки питания с компании постановили взыскать 53 тысячи рублей. При этом общая сумма иска составляла 662 тысячи рублей, отметило издание. С 2017 года учебное заведение подавало минимум пять жалоб к «Московскому школьнику», которые также касались поставок еды.

Суд не один раз обязывал компанию выплачивать компенсации за срыв сроков, а Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения при проверке «Московского школьника» — например, комбинат поставлял продукты с истекшим сроком годности.

Россельхознадзор выявлял нарушения и в других компаниях, которые связаны с Пригожиным, в том числе в «Конкорде». В конце 2018 года предположительно по вине этой организации на юго-востоке Москвы произошла эпидемия детской дизентерии. При этом компании Пригожина продолжают выигрывать тендеры на поставку питания в московские школы и детские сады.

Весной 2019 года стало известно, что две столичные школы подали иски на компанию «Московский школьник» за поставку некачественного питания. В апреле еще одна школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 миллиона рублей. Сотрудники комбината не использовали перчатки и санитарную одежду, нарушали технологию приготовления блюд.

«РБК» писал, что «Московский школьник» перешел под контроль компании «Конкорд» Пригожина летом 2015 года. В свою очередь, «Проект» публиковал расследование о 22 компаниях, связанных с миллиардером, которые поставляют питание в школы, больницы и учреждения Минобороны. С 2011 года на них подали 711 исков из-за некачественной еды или нарушений договоров на общую сумму около 900 миллионов рублей.

Источник: «МБХ Медиа»

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