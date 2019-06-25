Россельхознадзор выявлял нарушения и в других компаниях, которые связаны с Пригожиным, в том числе в «Конкорде». В конце 2018 года предположительно по вине этой организации на юго-востоке Москвы произошла эпидемия детской дизентерии. При этом компании Пригожина продолжают выигрывать тендеры на поставку питания в московские школы и детские сады.

Весной 2019 года стало известно, что две столичные школы подали иски на компанию «Московский школьник» за поставку некачественного питания. В апреле еще одна школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 миллиона рублей. Сотрудники комбината не использовали перчатки и санитарную одежду, нарушали технологию приготовления блюд.

«РБК» писал, что «Московский школьник» перешел под контроль компании «Конкорд» Пригожина летом 2015 года. В свою очередь, «Проект» публиковал расследование о 22 компаниях, связанных с миллиардером, которые поставляют питание в школы, больницы и учреждения Минобороны. С 2011 года на них подали 711 исков из-за некачественной еды или нарушений договоров на общую сумму около 900 миллионов рублей.

Источник: «МБХ Медиа»