Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи

Питание и предметы быта — одна из крупнейших статей расходов. Для экономии приходится совершать много шагов: планировать меню на неделю, отслеживать акции, собирать одну и ту же корзину в разных службах доставки. Существенно сохранить деньги и время поможет подписка Пакет, которая возвращает средства за покупки и действует в Пятёрочке и Перекрёстке, а также в нескольких службах доставки из магазинов и ресторанов. Она особенно пригодится в новогодний период, когда придется покупать много еды к праздничному столу и на длинные выходные. В партнерском материале объясняем, как устроена и чем выгодна подписка, а также дарим промокод на первый месяц.

Питание и предметы быта — одна из крупнейших статей расходов. Для экономии приходится совершать много шагов: планировать меню на неделю, отслеживать акции, собирать одну и ту же корзину в разных службах доставки. Существенно сохранить деньги и время поможет подписка Пакет, которая возвращает средства за покупки и действует в Пятёрочке и Перекрёстке, а также в нескольких службах доставки из магазинов и ресторанов. Она особенно пригодится в новогодний период, когда придется покупать много еды к праздничному столу и на длинные выходные. В партнерском материале объясняем, как устроена и чем выгодна подписка, а также дарим промокод на первый месяц.