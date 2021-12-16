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16 декабря 2021

Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи А также пить кофе бесплатно

Как возвращать деньги за продукты и бытовые мелочи
АвторThe Village Specials

Питание и предметы быта — одна из крупнейших статей расходов. Для экономии приходится совершать много шагов: планировать меню на неделю, отслеживать акции, собирать одну и ту же корзину в разных службах доставки. Существенно сохранить деньги и время поможет подписка Пакет, которая возвращает средства за покупки и действует в Пятёрочке и Перекрёстке, а также в нескольких службах доставки из магазинов и ресторанов. Она особенно пригодится в новогодний период, когда придется покупать много еды к праздничному столу и на длинные выходные. В партнерском материале объясняем, как устроена и чем выгодна подписка, а также дарим промокод на первый месяц.

Питание и предметы быта — одна из крупнейших статей расходов. Для экономии приходится совершать много шагов: планировать меню на неделю, отслеживать акции, собирать одну и ту же корзину в разных службах доставки. Существенно сохранить деньги и время поможет подписка Пакет, которая возвращает средства за покупки и действует в Пятёрочке и Перекрёстке, а также в нескольких службах доставки из магазинов и ресторанов. Она особенно пригодится в новогодний период, когда придется покупать много еды к праздничному столу и на длинные выходные. В партнерском материале объясняем, как устроена и чем выгодна подписка, а также дарим промокод на первый месяц.

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Позвольте себе больше с возвратом денег за покупки

Пакет начисляет баллы за все товары (кроме акционных), ими можно оплатить следующую покупку. Есть Пакет с Пятёрочкой, Пакет с Перекрёстком и Полный Пакет. Они стоят всего от 199 до 299 рублей в месяц, а вернуть можно от 2 500 до 5 тысяч рублей баллами на карты магазинов. И это не считая базового кешбэка баллами по программам лояльности (0,5 % в Пятёрочке и 1 % в Перекрёстке), который суммируется с Пакетом. Так, если вы тратите в Перекрёстке 15 тысяч рублей в месяц, вам вернётся 15 тысяч баллов по подписке плюс 1 500 баллов лояльности — это 1 650 рублей. На эти деньги вы сможете купить продукты на пару дней, икру на праздничный стол, сладкие подарки или просто побаловать себя бутылкой вина после тяжелого дня.

Экономьте значительные суммы на покупке кофе и булочек

Самые крупные суммы в перспективе тратятся на самые мелкие покупки: кофе навынос, перекусы. К примеру, если вы покупаете один напиток в кофейне за 200 рублей каждый рабочий день, то тратите около 4 500 рублей в месяц и около 55 тысяч в год. С Пакетом вы сможете пить один кофе в день бесплатно в Пятёрочке или Перекрёстке при условии покупки от двух рублей (после его оплаты вам вернется кешбэк 100 %). К кофе выгодно приобрести свежую горячую выпечку с кешбэком 20 %. Например, за покупку багета и пары булочек примерно на 250 рублей вам вернется 50 (привет, еще один круассан!).

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Сделайте покупку готовой еды выгодной

Готовить еду самостоятельно выгодно. Но что, если вы не любите это делать или у вас совсем нет времени? Подписываться на Пакет. В Пятёрочке и Перекрёстке большой выбор весовой кулинарии — салатов, супов, горячего; каждое блюдо стоит около 200 рублей. Можно вернуть кешбэком 10 % за три блюда в Пятёрочке и 20 % за два блюда в Перекрёстке. То есть при покупке ужина в Перекрёстке на 600 рублей вам вернется 120 рублей, за суп и горячее на 400 рублей — 80 рублей.

Платите только за еду, а не за доставку

Предпочитаете доставку? На этот случай в Пакете тоже есть выгодное предложение. Во-первых, вам обеспечено пять бесплатных доставок продуктов из Пятёрочки или Перёкрестка (или по пять из каждого в Полном Пакете) с кешбэком до 10 %. Плюс за каждую доставку из сервиса Vprok.ru Перекрёсток будет возвращать 10 %. Во-вторых, в каждую подписку входит десять бесплатных любых доставок через сервис «Около» и пять дополнительных из Burger King. А еще кешбэк 5 % баллами в приложении сети ресторанов «Много Лосося».

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Разнообразьте досуг, заказывайте подарки и заботьтесь о здоровье всего с одной подпиской

Более того, благодаря предложениям партнеров Пакет закрывает практически все базовые потребности и избавляет от ряда ежемесячных трат. Сейчас предлагается бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр Ivi, бесплатный доступ на месяц к сервису с музыкой, подкастами и аудиокнигами «СберЗвук», скидка 20 % на услуги медицинских лабораторий «Инвитро», ежемесячная скидка в 200 рублей на AliExpress и кешбэк 500 баллов на карту Пятёрочки при использовании постаматов 5Post десять раз в месяц. Вы сэкономите как минимум 6 221 рубль в год только за доступ к первым двум сервисам.

Оформите Пакет со скидкой

Даже на самой подписке можно сэкономить. До конца 2021 года на первый месяц Пакета действует скидка 50 % по промокоду THEVILLAGE. А если посчитать совокупную выгоду по подписке, за год можно сохранить от 60 тысяч рублей. Эти деньги куда приятнее потратить на отпуск или вещь мечты, отдать за ипотеку или сделать близким подарки, которых те заслуживают.

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