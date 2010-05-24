«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон Опера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».