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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ссылка дня: Площадка «Страдариум» с курсами по гуманитарным наукам

Ссылка дня: Площадка «Страдариум» с курсами по гуманитарным наукам

Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)

Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор

Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

Разработчики обещают снизить риски утечки

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

Для всех и бесплатно

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей

Раньше было на 100 рублей дороже

Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО
Тест: Какое дело вам подходит? Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться
Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО

Тест: Какое дело вам подходит?
Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé

Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»

Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»

Rambler Group перезапустит «Живой журнал»

В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями

Rambler Group перезапустит «Живой журнал»

На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово

С нее можно пересесть на станцию МЦК «Нижегородская»

На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово

«ВКонтакте» запустила платформу подкастов

Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ

«ВКонтакте» запустила платформу подкастов

Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»

В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера

Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису

Вырученные деньги пойдут на охрану природы

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису

Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций

Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков

Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

Разметка появится на 48 платформах МЦК

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест

Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова

Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест

Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»

Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова

Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»

СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова

По версии следствия, режиссер заведомо завышал стоимость работ проекта «Платформа»

СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова

«Гоголь-центр» позвал москвичей на суд по Серебренникову

Также на Change.org появилась петиция с требованием прекратить уголовное преследование режиссера

«Гоголь-центр» позвал москвичей на суд по Серебренникову

«Гоголь-центр» продолжит серию не признанных прокуратурой спектаклей

Постановка «Сон в летнюю ночь» будет начинаться заявлением артистов о невиновности их коллег в хищениях

«Гоголь-центр» продолжит серию не признанных прокуратурой спектаклей

В Москве задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Он стал подозреваемым в деле о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

В Москве задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Минкультуры попросило привлечь к ответственности виновных по делу «Седьмой студии»

Обращение ведомства датировано днем, когда прошли обыски в квартире Кирилла Серебренникова

Минкультуры попросило привлечь к ответственности виновных по делу «Седьмой студии»

Что происходит в «Гоголь-центре»
Что происходит в «Гоголь-центре» Собрали всю информацию об обысках и деле, участником которого стал Кирилл Серебренников
Что происходит в «Гоголь-центре»

Что происходит в «Гоголь-центре»
Собрали всю информацию об обысках и деле, участником которого стал Кирилл Серебренников

«Фили» и «Студенческая» откроются по направлению из центра 15 июня

На следующий день на реконструкцию закроют платформы станций по направлению в центр

«Фили» и «Студенческая» откроются по направлению из центра 15 июня

Как будет выглядеть ДК в Строгине после реконструкции The Village узнал, что будет с ДК «Современник», который превратится в районный культурный центр

Как будет выглядеть ДК в Строгине после реконструкции

Планы на выходные: 18−20 октября
Планы на выходные: 18−20 октября Закрытие биеннале в «Манеже», слон-парикмахер в «Сокольниках», Наталия Гончарова в Третьяковке, четырёхлетие бара Rolling Stone и встреча The Village с читателями в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 18−20 октября

Планы на выходные: 18−20 октября
Закрытие биеннале в «Манеже», слон-парикмахер в «Сокольниках», Наталия Гончарова в Третьяковке, четырёхлетие бара Rolling Stone и встреча The Village с читателями в числе приметных событий выходных.

Выходные в городе: 18−20 января
Выходные в городе: 18−20 января Неизвестные фотографии Мэрилин Монро и концерт Алины Орловой, арт-битва снеговиков, закрытие «Арт-эксперимента» в «Гараже», уроки рок-н-ролла, книжная ярмарка на Пресне и другие события этих выходных.
Выходные в городе: 18−20 января

Выходные в городе: 18−20 января
Неизвестные фотографии Мэрилин Монро и концерт Алины Орловой, арт-битва снеговиков, закрытие «Арт-эксперимента» в «Гараже», уроки рок-н-ролла, книжная ярмарка на Пресне и другие события этих выходных.

Майкл Хайятт «Платформа»
Майкл Хайятт «Платформа» H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.
Майкл Хайятт «Платформа»

Майкл Хайятт «Платформа»
H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.

Кирилл Серебренников о новом сезоне в «Платформе» Грандиозное открытие, спектакль-путешествие «Сон в летнюю ночь», переработанный Овидий, концерт в честь апокалипсиса и другие спектакли нового театрального сезона проекта «Платформа».

Кирилл Серебренников о новом сезоне в «Платформе»

Кирилл Серебренников: «Посадить девочек на семь лет! Ребят, вы что, с ума сошли?»
Кирилл Серебренников: «Посадить девочек на семь лет! Ребят, вы что, с ума сошли?» После премьеры оперы «Охота на Снарка» The Village поговорил с создателем проекта «Платформа» Кириллом Серебренниковым о жажде правды, о наказании для Pussy Riot и запутанных отношениях с властью.
Кирилл Серебренников: «Посадить девочек на семь лет! Ребят, вы что, с ума сошли?»

Кирилл Серебренников: «Посадить девочек на семь лет! Ребят, вы что, с ума сошли?»
После премьеры оперы «Охота на Снарка» The Village поговорил с создателем проекта «Платформа» Кириллом Серебренниковым о жажде правды, о наказании для Pussy Riot и запутанных отношениях с властью.

«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон
«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон Опера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».
«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон

«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон
Опера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Блошиный рынок переезжает из Лианозово Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.
Блошиный рынок переезжает из Лианозово

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.