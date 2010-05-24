Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)
Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов
Разработчики обещают снизить риски утечки
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
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Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей
Раньше было на 100 рублей дороже
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)
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Платформа для обучения гибким навыкам Scholé
Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров
Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»
А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе
Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»
Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины
Rambler Group перезапустит «Живой журнал»
В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово
С нее можно пересесть на станцию МЦК «Нижегородская»
«ВКонтакте» запустила платформу подкастов
Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ
Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»
В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера
Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису
Вырученные деньги пойдут на охрану природы
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций
Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров
Разметка появится на 48 платформах МЦК
Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест
Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова
Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»
Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова
СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова
По версии следствия, режиссер заведомо завышал стоимость работ проекта «Платформа»
«Гоголь-центр» позвал москвичей на суд по Серебренникову
Также на Change.org появилась петиция с требованием прекратить уголовное преследование режиссера
«Гоголь-центр» продолжит серию не признанных прокуратурой спектаклей
Постановка «Сон в летнюю ночь» будет начинаться заявлением артистов о невиновности их коллег в хищениях
В Москве задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского
Он стал подозреваемым в деле о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Минкультуры попросило привлечь к ответственности виновных по делу «Седьмой студии»
Обращение ведомства датировано днем, когда прошли обыски в квартире Кирилла Серебренникова
Что происходит в «Гоголь-центре» Собрали всю информацию об обысках и деле, участником которого стал Кирилл Серебренников
«Фили» и «Студенческая» откроются по направлению из центра 15 июня
На следующий день на реконструкцию закроют платформы станций по направлению в центр