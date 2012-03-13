«Платформа»: Экспериментальная театральная площадка открывает новый сезон Опера на тексты аутистов, спектакль Кирилла Серебренникова по Захару Прилепину, Льюис Кэрролл в бобровой шкуре и нидерландская хореография — The Village разобрался в весенней программе «Платформы».
Стартовавший в конце прошлого года проект «Платформа» в Цехе белого на «Винзаводе» — не просто новая театральная площадка, но, в первую очередь, сцена для экспериментов на стыке театра, танца, современной музыки и медиа. Основатель, идеолог и худрук пространства Кирилл Серебренников сразу отметил, что «театра как культурно-досуговой привычки на "Платформе" не будет». За направление танца отвечает директор проходившего здесь же фестиваля «Цех» Елена Тупысева. Музыкальное направление «Платформы» ведет Сергей Невский — композитор, после консерватории уехавший в Германию и теперь приезжающий сюда в статусе европейской звезды. Последнюю ветвь, медиа, взяла на себя куратор Анна Беляева, занимавшаяся, в частности, нашумевшей прошлогодней выставкой Lexus Hybrid Art на «Красном Октябре».
События недели: ANBB, Nouvelle Vague, «Современное искусство Японии», открытие «Политеатра»
Фактически начало нового сезона на «Платформе» можно считать полноценным открытием — с иными показателями КПД и полностью сформировавшейся концепцией. На «Платформе» теперь весь контент курируется и, во многом, создается именно четырьмя руководителями каждого из направлений. The Village рассказывает о главных событиях на площадке с марта по май.
«ПЛАТФОРМА» ВЕСНОЙ
«AUTLAND»
На главную роль выбрали телеведущую Светлану Сорокину, известную в частности и за свои благотворительные инициативы. Зрителей сразу предупреждают: пассивного просмотра не предполагается, здесь каждый станет соучастником перформанса. В основу Autland легли стихи и тексты людей, страдающих аутизмом; в версии, специально созданной для «Платформы», их дополнят монологи Сорокиной, студента «Седьмой студии» Романа Шмакова и коллективные действия зрителей.
«ОХОТА НА СНАРКА»
На сцене окажутся мужчины в вечерних пиджаках, бобер в мохнатой шкуре, дамы в платьях и прочие элементы, поддерживающие качественно высокий уровень сумасшествия. Во время выступления герои будут исполнять песни а капелла, то есть без музыкальных инструментов, показывать акробатические трюки и, в целом, по-новому интерпретировать знаменитую поэму Кэрролла.
«МЕТАМОРФОЗЫ»
Фигура Давида стала известна в России после фестиваля NET в 2010 году, где его спектакль «Каннибалы» рассказывал историю благополучной с виду молодой пары, решившейся на самосожжение. С «Метаморфозами» по тексту Овидия Давид тоже решил рубить с плеча: сражения стали отсылками к аналогичным сценам из Mortal Kombat, стихотворные строки превратились в прозу силами драматурга Валерия Печейкина, а по сюжету Орфей вдруг осознает, что Эвридика все еще жива в Facebook и электронной почте. Новая версия спектакля обещает быть еще более зрелищной.
«ОТМОРОЗКИ»
Зрители часто упрекают «Отморозков» за излишнюю чернуху и слишком тяжелый сценарий, но критики приняли постановку с исключительной теплотой и отмечают ту поразительную точность и реализм, с которыми режиссеру удалось показать жизнь нацболов. Показательно, что на премьерном показе спектакля Серебренникова и его студентов Прилепин признался, что «расплакался — второй раз за последние десять лет».
«ИСТОРИЯ СОЛДАТА»
современного танца «Цех» и нидерландской танцевальной компанией Club Guy and Roni, постановка в результате получилась удивительно цельной, с качественной проработкой каждой составляющей. Документальные монологи героев подготовила драматург Екатерина Бондаренко на основе интервью с современными русскими солдатами, а музыку сочинил выпускник Московской консерватории Алексей Сысоев.
«ВОССТАНИЕ»
Первый такой концерт представит немецкий дирижер и композитор Энно Поппе, чье выступление открывает Год Германии в России. Сегодня Энно Поппе — одно из ключевых имен в современной немецкой музыке, теоретик музыки и исследователь нового звука. В этой работе он обратился к фантасмагорическому роману Уильяма Берроуза «Интерзона».
Комментарии
А видео с Сорокиной заценили? Она просто прекрасна! "я ни фига не Комиссаржевская" )))
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