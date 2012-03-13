Стартовавший в конце прошлого года проект «Платформа» в Цехе белого на «Винзаводе» — не просто новая театральная площадка, но, в первую очередь, сцена для экспериментов на стыке театра, танца, современной музыки и медиа. Основатель, идеолог и худрук пространства Кирилл Серебренников сразу отметил, что «театра как культурно-досуговой привычки на "Платформе" не будет». За направление танца отвечает директор проходившего здесь же фестиваля «Цех» Елена Тупысева. Музыкальное направление «Платформы» ведет Сергей Невский — композитор, после консерватории уехавший в Германию и теперь приезжающий сюда в статусе европейской звезды. Последнюю ветвь, медиа, взяла на себя куратор Анна Беляева, занимавшаяся, в частности, нашумевшей прошлогодней выставкой Lexus Hybrid Art на «Красном Октябре». События недели: ANBB, Nouvelle Vague, «Современное искусство Японии», открытие «Политеатра»

Фактически начало нового сезона на «Платформе» можно считать полноценным открытием — с иными показателями КПД и полностью сформировавшейся концепцией. На «Платформе» теперь весь контент курируется и, во многом, создается именно четырьмя руководителями каждого из направлений. The Village рассказывает о главных событиях на площадке с марта по май.

«ПЛАТФОРМА» ВЕСНОЙ

«AUTLAND»

Опера + театр + медиа 17, 18 марта, 20:00 Автор оперы: Сергей Невский

Исполнители: VocaalLAB (Нидерланды) / хор Questa Musica (Россия)

Дирижер: Титус Энгель (Швейцария)

В ролях: Светлана Сорокина

Cценическая версия: Женя Беркович Начинавшийся как музыкальное сочинение для шести солистов, камерного хора и электроники, Autland в результате стал сложной экспериментальной постановкой с монологами и перформанс-частью.

На главную роль выбрали телеведущую Светлану Сорокину, известную в частности и за свои благотворительные инициативы. Зрителей сразу предупреждают: пассивного просмотра не предполагается, здесь каждый станет соучастником перформанса. В основу Autland легли стихи и тексты людей, страдающих аутизмом; в версии, специально созданной для «Платформы», их дополнят монологи Сорокиной, студента «Седьмой студии» Романа Шмакова и коллективные действия зрителей.





«ОХОТА НА СНАРКА»

Музыка + театр 30, 31 марта, 20:00; 1 апреля, 20:00 Режиссер: Кирилл Серебренников

Композитор: Юрий Лобиков

Перевод: Григорий Кружков

В ролях: Юрий Лобиков, Екатерина Стеблина, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Роман Шмаков, Евгения Афонская, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов Спектакль Кирилла Серебренникова по одноименной поэме Льюиса Кэрролла — абсурдное представление по абсурдному тексту, написанному десять лет спустя «Алисы в Стране чудес».



На сцене окажутся мужчины в вечерних пиджаках, бобер в мохнатой шкуре, дамы в платьях и прочие элементы, поддерживающие качественно высокий уровень сумасшествия. Во время выступления герои будут исполнять песни а капелла, то есть без музыкальных инструментов, показывать акробатические трюки и, в целом, по-новому интерпретировать знаменитую поэму Кэрролла.





«МЕТАМОРФОЗЫ»

Театр + танец + музыка + медиа 21, 22, 23 апреля, 20:00 Режиссер: Давид Бобе

В ролях: выпускники мастерской Кирилла Серебренникова. Предварительный показ второго эпизода спектакля «Метаморфозы» (до этого представление проходило тоже на «Платформе», в октябре 2011-го) продемонстрирует итог совместной работы французского режиссера-постановщика Давида Бобе и «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.



Фигура Давида стала известна в России после фестиваля NET в 2010 году, где его спектакль «Каннибалы» рассказывал историю благополучной с виду молодой пары, решившейся на самосожжение. С «Метаморфозами» по тексту Овидия Давид тоже решил рубить с плеча: сражения стали отсылками к аналогичным сценам из Mortal Kombat, стихотворные строки превратились в прозу силами драматурга Валерия Печейкина, а по сюжету Орфей вдруг осознает, что Эвридика все еще жива в Facebook и электронной почте. Новая версия спектакля обещает быть еще более зрелищной.

«ОТМОРОЗКИ»

Спектакль Даты: 7, 13, 25 апреля, 20:00 Режиссер: Кирилл Серебренников

Пьеса: Захар Прилепин и Кирилл Серебренников

В ролях: Филипп Авдеев, Евгения Афонская, Артур Бесчастный, Александр Горчилин, Яна Иртеньева Спектакль Кирилла Серебренникова по текстам Захара Прилепина получился не гимном национал-большевизма, а поэтической постановкой, показывающей жизнь поколения нулевых, молодых оппозиционеров, полных энергии и амбиций.

Зрители часто упрекают «Отморозков» за излишнюю чернуху и слишком тяжелый сценарий, но критики приняли постановку с исключительной теплотой и отмечают ту поразительную точность и реализм, с которыми режиссеру удалось показать жизнь нацболов. Показательно, что на премьерном показе спектакля Серебренникова и его студентов Прилепин признался, что «расплакался — второй раз за последние десять лет».









«ИСТОРИЯ СОЛДАТА»

Танец + музыка + театр 8 апреля, 20:00; 9, 10 мая, 20:00 Хореография: Гай Вацман, Рони Хавер

Композитор: Алексей Сысоев

В главной роли: Виктория Исакова

Танцовщики: Роман Андрейкин, Мария Колегова, Полина Пшиндина, Илья Сабуров, Станислав Шмелин Спектакль на базе одноименного произведения композитора Игоря Стравинского стал привычным для «Платформы» форматом на стыке танца, музыки и, собственно, театра. Созданная командой «Платформы», центром



современного танца «Цех» и нидерландской танцевальной компанией Club Guy and Roni, постановка в результате получилась удивительно цельной, с качественной проработкой каждой составляющей. Документальные монологи героев подготовила драматург Екатерина Бондаренко на основе интервью с современными русскими солдатами, а музыку сочинил выпускник Московской консерватории Алексей Сысоев.

«ВОССТАНИЕ»

Концерт современной академической музыки Даты: 19, 21 мая, 20:00 Дирижер: Энно Поппе Концерты современной академической музыки — одна из тех удивительных вещей, которая вписывается в формат «Платформы», но не подходит большинству аналогичных молодежных площадок Москвы.

Первый такой концерт представит немецкий дирижер и композитор Энно Поппе, чье выступление открывает Год Германии в России. Сегодня Энно Поппе — одно из ключевых имен в современной немецкой музыке, теоретик музыки и исследователь нового звука. В этой работе он обратился к фантасмагорическому роману Уильяма Берроуза «Интерзона».